Dschungelcamp 2023 gestern am 26. Januar: Wer ist rausgeflogen?

Beim Dschungelcamp 2023 ist gestern am 26. Januar eine Kandidatin ausgeschiedenen, die zuletzt für Wirbel gesorgt hatte. Wer ist raus bei IBES? Hier erfahren Sie es.

Sechs Promis sind raus und sechs Promis noch dabei: Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) hat sich mittlerweile die Hälfte der Kandidatinnen und Kandidaten verabschiedet. Wer ist gestern am 26. Januar rausgeflogen aus dem Dschungelcamp 2023?

Dschungelcamp 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 26. Januar 2023?

Es traf eine Kandidatin, die sich zuletzt nicht wirklich Freunde im Dschungelcamp 2023 gemacht hatte: An Tag 14 bekam Claudia Effenberg die wenigsten Anrufe und ist damit raus. Sie konnte ihrem Abgang aber etwas Positives abgewinnen: "Ich freue mich auf saubere Klamotten."

Damit sollte auch der Wirbel um das Bolo-Gate beendet sein, das etwas für Verstimmung gesorgt hatte. Nachdem Cosimo Citiolo und Gigi Birofio lieber eine Pizza verspeist hatten, anstatt erspielte Eier für alle Kandidaten mitzubringen, hatte Claudia Effenberg diese Geschichte aus Rache erfunden: Ihr habe man Bolognese angeboten, stattdessen habe sie aber lieber das erspielte Essen für die anderen mitgenommen. Für diese angebliche Aufopferung gab es viel Lob von den anderen Kandidaten - bis aufflog, dass das eine reine Erfindung war.

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Im Laufe der Sendeterminen vom Dschungelcamp 2023 sind vor Claudia Effenberg schon Verena Kerth und danach Markus Mörl, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske und Cecilia Asoro rausgeflogen. Hier noch einmal die ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Jana Pallaske

Cecilia Asoro

Claudia Effenberg

Welche Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2023 weiter?

Nach Tag 14 ist noch die Hälfte der Teilnehmer im Dschungelcamp 2023 übrig. Diese Promis haben damit weiterhin die Möglichkeit, am Sonntag im Finale mitzumischen und am Ende zum Dschungelkönig gekrönt zu werden.

Lucas Cordalis

Jolina Mennen

Cosimo Citiolo

Papis Loveday

Djamila Rowe

Luigi "Gigi" Birofio

Dschungelcamp 2023 gestern: Was ist noch bei IBES an Tag 14 passiert?

Das Bolo-Gate sollte abgehakt sein, an Tag 14 gab es aber auch einen ganz anderen Streit. Der erbrannte, als Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio zur Dschungelprüfung antraten und Dinge wie Schweine-Anus oder Ziegen-Hoden essen mussten. Während das die anderen beiden Kandidaten durchzogen, tat sich Lucas Cordalis schwer damit.

Obwohl es fünf von sieben Sternen gab, hatte Lucas das Gefühl, dass die anderen beiden zu sehr auf seine schwache Leistung bei der Prüfung eingingen. Er könne ihnen schließlich auch viele Dinge vorwerfen, was er aber nicht tue. Diese Aussage führte zum Vorwurf, dass Lucas nicht ehrlich sei. Der Streit ging so weit, dass die drei Kandidaten nicht zusammen ins Camp zurückkehrten und Lucas den anderen am Ende vorwarf, ihn zurückgelassen zu haben. (sge)