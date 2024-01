Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024: In Folge 3 kam ihr freiwilliger Exit

Cora Schumacher ist die Ex-Frau von Ralf Schumacher und Mutter des Rennfahrers David Schumacher. Im Dschungelcamp 2024 wollte sie einen Neuanfang wagen.

Cora Schumacher hoffte durch das " Dschungelcamp 2024" zu sich selbst zu finden. Wo andere die Dschungelprüfungen, Schlafentzug und wenig essen sehen, sah das Model eine Chance: "Das Dschungelcamp liegt auf dem Weg auf einer Reise zu mir selbst." Auch vor den Dschungelprüfungen hat sie keine Angst. Am 19. Januar 2024 ist Cora Schumacher mit elf anderen Promis in den australischen Dschungel gezogen. In der dritten Folge verließ sie diesen jedoch freiwillig, ihr wurde der emotionale Druck zu viel. Am 4. Februar 2024 wird dann der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin gekürt, wenn man den offiziellen Sendeterminen vom "Dschungelcamp 2024" glauben darf. Alle Infos zu Cora Schumacher und ihrer Teilnahme beim "Dschungelcamp 2024" lesen Sie hier.

"Dschungelcamp 2024": Wer ist Cora Schumacher?

Cora Schumacher ist Kommunikationskauffrau, Model und Rennfahrerin. Aber wie kommt man zu so einer ungewöhnlichen Mischung? Die heute 47-Jährige wurde 1976 in Langenfeld geboren. Neben ihrer Ausbildung zur Kommunikationskauffrau arbeitete sie als Model für GQ, Maxim und dem Playboy. Nach zahlreichen internationalen Modelaufträgen folgte 2004 ein Karrierewechsel. Bis 2011 war Cora Schumacher Automobilrennfahrerin in diversen Motorsportserien. Das Interesse für Autos wurde ihr schon früh in die Wiege gelegt. Die Eltern der Rennfahrerin sind Besitzer einer Tankstelle und so entdeckte Cora bereits in den 1990er-Janhren ihre Leidenschaft für schnelle Autos im Kartsport.

Durch ihre Bekanntheit in verschieden Branchen setzte sie dann erstmals einen Fuß in das Reality-TV. Ihre erste TV-Teilnahme war "Let's Dance" im Jahr 2015, darauf folgte 2018 die Teilnahme bei "Promi Big Brother". Zwei Jahre später war sie die Protagonistin der Dating-Reality-Show "Coras House of Love". Über die Jahre hat sich Cora außerdem eine Social-Media Präsenz aufgebaut. Mittlerweile folgen ihr 235.000 Menschen auf Instagram. Im Jahr 2024 ist sie in den australischen Dschungel gezogen und hofft damit ihrem wahren Ich ein Stückchen näher zu kommen, wie sie im Interview mit RTL erzählt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Name: Cora Schumacher

Beruf: Model, Rennfahrerin, Reality-Star

Model, Rennfahrerin, Reality-Star Geburtsdatum: 27. Dezember 1976

27. Dezember 1976 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: Düsseldorf

Cora Schumacher im "Dschungelcamp 2024": Familie, Ex-Mann Ralf und Sohn David Schumacher

Die Selbstfindungsreise von Cora Schumacher begann mit der Trennung von ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher. "Die Scheidung war für mich so der Tag Null", erzählt sie im Interview mit RTL. Die beiden heirateten im Oktober 2001 und trennten sich im Jahr 2015. Seitdem begann für Cora Schumacher eine Phase der Selbstfindung, die bis heute andauert. Sie möchte zeigen, wer sie wirklich ist: "Ich wurde in der Vergangenheit kleingehalten und fremdbestimmt. Im Dschungel kann ich zeigen, wer ich bin."

Aus der Ehe mit Ralf Schumacher entstand außerdem ihr Sohn David Schumacher. Auch dem Sohn wurden die Rennfahrergene schon in die Wiege gelegt. Nachdem beide Eltern Rennfahrer waren, tritt auch David Schumacher in die Fußstapfen seiner Eltern. Seit 2022 fährt der 20-Jährige in der DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Im Jahr 2018 wurde er Rookie Champion in der Formula 4 und auch in der Formel 3 ist er bereits gefahren.

Im Dschungelcamp gestand sie außerdem eine Liebesnacht mit Olli Pocher gehabt zu haben.