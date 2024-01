Dschungelcamp 2024: David Odonkor - vom Briefträger-Azubi zum Star-Kicker

David Odonkor ist 2024 ins Dschungelcamp gezogen. Der Ex-Kicker hat nach seiner Fußballer-Karriere im deutschen TV Fuß gefasst. Alle Infos finden Sie hier im Porträt.

RTL-Jahresauftakt aus Down Under: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist 2024 mit einer neuen Staffel zurückgekehrt und feiert gleichzeitig das 20-jährige Jubiläum der Dschungelcamp-Show. Zwölf Stars werden erneut im australischen Busch antreten, um den begehrten Titel des Dschungelkönigs zu ergattern. Spektakuläre Challenges und ein Alltag ohne Luxus stehen ihnen bevor. Die Moderation übernehmen Sonja Zietlow und Dschungel-Experte Jan Köppen, medizinisch begleitet werden sie wie immer von Dr. Bob. Die 17. Staffel ist bereits am 19. Januar bei RTL gestartet, auch die weiteren Sendetermine sind bereits bekannt. Zu den hoffnungsvollen Kandidaten dieses Festivals der unappetitlichen Mahlzeiten gehört auch der ehemalige BVB-Kicker David Odonkor. Wir stellen ihn hier im Porträt näher vor.

Dschungelcamp 2024: David Odonkor hat parallel zum Fußball eine Briefträger-Lehre begonnen

Hier zum Einstieg der Steckbrief des Ex-Fußballers:

Name David Odonkor Beruf Fußballspieler, Trainer, TV-Protagonist Geburtstag 21.02.1984 Sternzeichen Fische Geburtsort Bünde / Nordrhein-Westfalen Staatsangehörigkeit Deutschland , Ghana Größe 172 cm Augenfarbe braun

Die folgenden Infos verdanken wir im Wesentlichen den Kollegen von RTL. David Odonkor, geboren als Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen, durchlief als talentierter Jugendfußballer Stationen wie die Jugendspielgemeinschaft Holsen-Ahle und den Bünder SV, bevor er 1998 in die Jugend von Borussia Dortmund wechselte. Dort avancierte er über die Jahre zum Stammspieler und wurde in der Saison 2001/02 Deutscher Meister. Parallel dazu absolvierte er bei der Deutschen Post AG eine Ausbildung zum Briefträger, die er aber 2002 zugunsten seiner Kicker-Karriere abbrach. 2006 wechselte er zu Betis Sevilla, musste jedoch kurz darauf aufgrund einer Knieoperation aussetzen. Er war Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und erreichte bei der Weltmeisterschaft 2006 den dritten Platz. Auch bei der Europameisterschaft 2008 gehörte Odonkor zum deutschen Vizemeister-Team. Sein letztes Länderspiel absolvierte er am 12. Juni 2008. Aufgrund wiederholter Verletzungen beendete er im September 2013 seine aktive Fußballkarriere.

Nach seinem Rückzug vom Spielfeld begann Odonkor eine Trainerkarriere. Er arbeitete unter anderem beim Regionalligisten SC Verl, dem SC Herford, TuS Dornbergan, Hammer SpVgg (als Sportlicher Leiter) und der SpVgg Bad Pyrmont, bevor er in die Türkei wechselte, um das Trainer- und Sportleiteramt beim Zweitligisten Eskişehirspor zu übernehmen.

Am 29. Dezember 2006 heirate David Odonkor seine Frau Suzan, im November 2008 wurde die Tochter des Paares geboren. Im Juni 2020 gab er die Trennung von seiner Frau bekannt und ließ sich scheiden. Nach Australien ist Odonkor offenbar ohne seine Freundin Marilena Grabowski geflogen, obwohl sie schon seit Wochen als Begleitperson fürs Dschungelcamp nominiert war - laut Bild aus familiären Gründen.

David Odonkor: Der Dschungelcamp 2024-Kandidat hat schon einige TV-Formate absolviert

Seit 2015 beteiligte sich David Odonkor an diversen Fernsehformaten. Er gewann die dritte Staffel von "Promi Big Brother" und nahm unter anderem an Shows wie "Ninja Warrior Germany", "Das große Backen - Promispezial", "Catch!", "Wer schläft verliert", "Wintergames" und "Comeback oder weg" teil. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Suzan war er zudem bei "Promi Shopping Queen" und "Dance Dance Dance" präsent.

