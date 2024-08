Sommer-Dschungelcamp 2024: Eric Stehfest hat seine Drogen-Sucht besiegt

Das Dschungelcamp feiert 20-jähriges Jubiläum und hat aus diesem Anlass seine Veteranen zu einer Sonderausgabe eingeladen: In der ersten Sommerausgabe von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ treffen sich nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zuvor schon einmal im TV-Dschungel zu sehen waren. Auch Eric Stehfest gehört zu den Kandidaten vom Sommer-Dschungelcamp 2024. Er war im Dschungelcamp 2022 dabei und schaffte es am Ende sogar auf Rang 2, knapp hinter Dschungelkönig Filip Pavlović.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Dschungelcamp 2022 nicht wie sonst üblich im australischen, sondern im südafrikanischen Dschungel aufgezeichnet. Ob das einen Vorteil für Stehfest in der aktuellen Staffel bedeutet? Denn bei der Jubiläums-Sonderausgabe des Dschungelcamps treffen sich die Promis erneut am Lagerfeuer in Südafrika. Stehfest selbst meint dazu gegenüber RTL: „Ich glaube schon, dass ich einen Vorteil haben kann, weil ich schon mal in Südafrika im Dschungelcamp war.“

Neben seinem Aufritt im Dschungelcamp hat der Schauspieler aber auch bereits viele andere TV-Auftritte hingelegt - manche davon erzählen von seiner bewegten Drogenvergangenheit. In diesem Artikel stellen wir Ihnen den Schauspieler näher vor. Wo wurde Eric Stehfest geboren? Wo hat der 35-Jährige Schauspiel studiert? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem Porträt.

Eric Stehfest im Sommer-Dschungelcamp 2024: Ein kurzer Steckbrief

Die wichtigsten Infos zum ehemaligen GZSZ-Schauspieler finden Sie hier im Steckbrief auf einen Blick:

Name: Eric Stehfest

Alter : 35 Jahre

Geburtsdatum : 6. Juni 1989

Geburtsort : Dresden

Wohnort : Landkreis Eichsfeld/Thüringen

Beruf : Schauspieler

Social Media: Instagram @ericstehfest

Dschungelcamp 2024: Eric Stehfest im Porträt

Nach seinem Schulabschluss studierte Eric Stehfest von 2009 bis 2013 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Vorher stand Stehfest bereits in mehreren Theateraufführungen auf der Bühne im Freital und während seines Studiums war er unter anderem in "Die Räuber" im Maxim-Gorki-Theater Berlin zu sehen. Seine erste TV-Rolle erhielt Stehfest 2013 in der Soap "Unter uns" bevor er eine Hauptrolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erhielt. Bei "GZSZ" spielte er von 2014 bis 2019 den DJ Chris Lehmann.

Obwohl er bei "GZSZ" zum Hauptcast gehörte, war Stehfest während seiner Zeit bei der Soap auch an anderen Projekten beteiligt. Unter anderem war er in der Serie "SOKO München" und in drei Folgen von "Julia Durant ermittelt" zu sehen. 2020 erschien seine Filmbiografie "9 Tage wach", zu der Eric Stehfest das Drehbuch schrieb. Der Film handelt von seiner Crystal Meth Abhängigkeit und wie er es schließlich schaffte, clean zu werden. Im Film wurde Stehfest von seinem Schauspielkollegen Jannik Schümann verkörpert.

2016 wagte Stehfest sich zudem aufs Tanzparkett: Er nahm an der RTL-Sendung „Let‘s Dance“ teil und tanzte sich gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Oana Nechiti bis ins Halbfinale. Drei Jahre später wagte er sich erneut ans Tanzen und nahm 2019 an der TV-Sendung „Dancing On Ice“ teil. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Amani Fancy gewann er die Staffel.

Dschungelcamp 2024: Eric Stehfest war viele Jahre von Crystal Meth abhängig

Bevor Stehfest im Alter von 14 Jahren erstmals mit der Droge Crystal Meth in Berührung kam, konsumierte er bereits Marihuana und Alkohol. Nach langjähriger Sucht schaffte es der Schauspieler schließlich, den langwierigen und schwierigen Weg des Entzugs zu gehen und ist heute völlig clean. Seine Biografie hat er neben dem Film auch in einem Buch niedergeschrieben, das ebenfalls den Titel "9 Tage wach" trägt. Während der Premiere des Films in Berlin verriet Stehfest in einem Interview, dass er mit seiner Geschichte anderen die Augen öffnen und dabei helfen wolle, über die Droge aufzuklären. Im RTL+-Format „Eric gegen Stehfest in Therapie“ ließ er sich 2021 bei seinen Therapiesitzungen mit der Kamera begleiten.

Nachdem er seine Sucht hinter sich gelassen hatte, feierte Eric Stehfest nicht nur im Berufsleben Erfolge. Auch privat baute sich der Schauspieler ein starkes Fundament mit seiner Ehefrau Edith Stehfest. Die beiden hatten im November 2015 geheiratet. Um die Stärke ihrer Beziehung unter Beweis zu stellen, zogen die beiden 2023 gemeinsam in das „Sommerhaus der Stars“ ein - eine RTL-Sendung, in der Promi-Paaren sich in verschiedenen Herausforderungen beweisen müssen. Als Sieger konnten sie dort aber nicht hervorgehen, es reichte nur für Platz 10. Die beiden haben laut RTL mittlerweile zwei gemeinsame Kinder und leben in einer Kommune auf einem Bauernhof auf dem Land.

Die beiden haben laut RTL mittlerweile zwei gemeinsame Kinder und leben in einer Kommune auf einem Bauernhof auf dem Land.