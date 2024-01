Dschungelcamp 2024: Fabio Knez hat seinen Putzfimmel zum Beruf gemacht

IBES 2024: Das Dschungelcamp ist in seine 17. Staffel gegangen. Dabei ist Fabio Knez - hier erfahren Sie alles über den Reality-Mann und Staubsaugervertreter.

Das Dschungelcamp ist auch 2024 wieder am Start: Die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist mit einer neuen Staffel zurückgekehrt. Vor exakt 20 Jahren flimmerte die erste Ausgabe über die Monitore, und jetzt sind zwölf neue Prominente bereit, den Dschungel zu erobern. Unter der Moderation von Sonja Zietlow und Jan Köppen werden sie in 17 Live-Sendungen herausfordernde Prüfungen meistern und um den begehrten Titel des Dschungelkönigs kämpfen. Die Sendetermine von Staffel 17 sind bekannt, und zu den neuen Kandidatinnen und Kandidaten zählt Fabio Knez. Hier erfahren Sie alles über das "Reality-Sternchen" (O-Ton RTL).

Dschungelcamp 2024: Fabio Knez hat die Beamtenlaufbahn freiwillig sausen lassen

Zunächst seine Basis-Daten in der Übersicht:

Name Fabio Knez Bürgerlicher Name Fabio Manuel Knez Beruf Reality-TV-Darsteller, Kfz-Mechatroniker, Staubsaugerverkäufer Geburtsort München Alter 30 Jahre Staatsangehörigkeit Deutschland Haarfarbe braun Augenfarbe braun Social Instagram Fabio Knez

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Laut RTL ist Fabio Knez ein Unternehmer, der durch die Teilnahme an "Make Love, Fake Love" im Jahr 2022 bekannt wurde. Auffällige Merkmale sind sein langes Haar, die große runde Brille und seine gut gelaunte Art. Ursprünglich hat er eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker bei der Bayerischen Polizei absolviert, jedoch fand er in diesem Job weder Spaß noch ausreichende Entlohnung. Trotzdem brachte er es bis zum Meisterabschluss, bevor er sich entschied, einen neuen Weg einzuschlagen.

Fabio Knez im Dschungelcamp 2024: Den Putzfimmel hat er vom Opa

Die Entscheidung, seine weitere Karriere als Personal Trainer zu verfolgen, führte ihn jedoch mehr oder weniger zufällig ins Staubsauger-Geschäft. Nach einem Jahr als Staubsaugervertreter kündigte er schließlich seinen Beamtenjob. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit hat Fabio Knez auch in verschiedenen Reality-TV-Shows mitgewirkt, darunter "Make Love, Fake Love" im Jahr 2022 und "AYTO – Reality Stars in Love" im Jahr 2023.

Fabio Knez hat gegenüber RTL diese drei Basis-Statements zu seiner "IBES"-Teilnahme abgegeben:

"Ich gehe für mich in den Dschungel. Ich beweise es mir."

"Den Putzfimmel habe ich von meinem Opa vererbt bekommen."

habe ich von meinem Opa vererbt bekommen." "Enge Badehosen habe ich schon im Gepäck."

Dschungelcamp 2024: Die bisherigen TV-Erfahrungen von Fabio Knez sind relativ überschaubar

Nachdem eine fast zehnjährige Beziehung zu Ende gegangen war, entschied er sich dazu, im Fernsehen neue Erfahrungen zu sammeln und einfach Spaß zu haben. Dieser Beschluss führte ihn zu "Make Love Fake Love", wo er seinen TV-Start hinlegte und bis heute dafür dankbar ist. Fabio nahm an der Show teil, um das Herz von Yeliz Koc zu erobern. Aus Yeliz und Fabio wurde zwar kein Paar, aber es entwickelte sich eine starke Freundschaft zwischen den beiden. Bis heute sind Yeliz und Fabio gute Freunde.

Lesen Sie dazu auch

Bei "Are You The One - Reality Stars in Love" ging er voller Engagement an die Sache ran und fand dort seine große Liebe: Darya. Gemeinsam teilen sie eine Liebe zur Sauberkeit und Hygiene.