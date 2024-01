Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024: "Ich bin eine verdammt ehrliche Haut."

Felix von Jascheroff ist im Januar ins Dschungelcamp 2024 gezogen. Im Porträt stellen wir Ihnen den GZSZ-Schauspieler, DJ und TV-Star näher vor.

Felix von Jascheroff kämpft in diesem Jahr mit elf anderen Kandidaten im Dschungelcamp 2024 um die Dschungelkrone. Sie alle wollen in die Fußstapfen von Djamila Rowe treten. Vor den Kandidaten und Kandidatinnen liegen jedoch erstmal drei Wochen im australischen Dschungel mit strengen Regeln. Zum Essen gibt es nur Reis und Bohnen, das Schlafen ist tagsüber verboten und die Dschungelprüfungen rauben den Promis Kraft und vor allem Nerven. Felix von Jaschroff geht die Dschungelprüfungen jedoch gelassen an: "Das Essen von schleimigem Zeug und Trinken von gewissen Flüssigkeiten ist schwierig, aber machbar", wie er im Interview mit RTL im Voraus der Sendung erzählt. Außerdem warten am Ende auf den Gewinner nicht nur die Dschungelkrone sondern auch 100.000 Euro Preisgeld. Aber wer ist Felix von Jascheroff? Den Schauspieler, DJ und Reality-Star stellen wir ihm Porträt näher vor.

Dschungelcamp 2024: Felix von Jascheroff wurde durch GZSZ bekannt

Film und Fernsehen wurde Felix von Jascheroff bereits in die Wiege gelegt. Sein Vater ist die Stimme von Mickey Mouse und seine Mutter spielte schon in den Anfängen von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (GZSZ) mit. So fing auch Felix bereits im Jahr 2001 an, in der Serie mitzuspielen und hauchte dem Charakter John Bachmann Leben ein. Dieser wird übrigens für ein paar Wochen in den Urlaub fliegen, während Felix am Dschungelcamp 2024 teilnimmt. Der Schauspieler ist außerdem ausgebildeter Stuntman, was er bei "Alarm für Cobra 11" unter Beweis stellte. Neben den TV-Bildschirmen kann man Felix von Jascheroff auch auf den Theaterbühen sehen.

Der 41-Jährige ist zwar vor allem als Schauspieler bekannt, hat sich über die Jahre jedoch auch weitere Standbeine aufgebaut. So ist er mittlerweile auch in TV-Shows wie "Grill den Henssler", "Turmspringen" oder der "Wok-WM" zu sehen. Das dritte Standbein ist die Musik. Schon seit 2004 ist er DJ und legt in Clubs und auf Festivals auf. Mit MICAR zusammen bildet er das DJ Duo "MICAR & JASH". Als nächstes folgt jetzt seine Dschungelcamp-Teilnahme. Im Interview mit RTL spricht Felix darüber, was diese Teilnahme so besonders macht: "Die Leute werden den privaten Felix zum ersten Mal richtig kennenlernen." Laut offiziellen Sendeterminen vom "Dschungelcamp 2024" geht es am 19. Januar 2024 los. Bis zum 4. Februar 2024 läuft die Show dann auf RTL. Ab dem 12. Februar 2024 soll Felix von Jascheroff wieder bei "GZSZ" am Set sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ein kleiner Überblick zu Felix von Jascheroff im Steckbrief:

Name: Felix von Jascheroff

Geburtsdatum: 29. August 1982

29. August 1982 Wohnort: Berlin

Beruf: Schauspieler & DJ

Schauspieler & DJ Freundin: Alexandra Sophie Winterberg

Kinder: Eine Tochter (2005) und ein Sohn (2012)

Felix von Jaschroff im Dschungelcamp 2024: Freundin, Tochter und Sohn

Als Person des öffentlichen Lebens spricht Felix von Jaschroff auch über sein Privatleben. Im August 2007 heiratete er Franziska Dilger mit der er 2005 eine gemeinsame Tochter bekam. Im Jahr 2009 verkündete er jedoch die Trennung. 2012 bekam er mit dem Model Lisa Steiner noch einen Sohn. Aktuell lebt er in Berlin mit Freundin Sofie und Hund Lotte, wie er im Interview mit RTL erzählt.

Lesen Sie dazu auch