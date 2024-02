Dschungelcamp 2024: Gemeinsamer Ex erklärt Streit zwischen Leyla und Kim

Nichts sorgt für mehr Drama als die Streitigkeiten zwischen Leyla, Kim und Mike. Nun meldet sich auch ein gemeinsamer Exfreund von Kim und Leyla ein - und erklärt den Grund für die Streitereien.

Das Liebeskarussell zwischen Leyla, Kim und Mike zieht sich weiter durch die Tage im Dschungel. Auch an Tag 14 gibt es wieder Drama. Mike und Kim waren mal in der Kennenlernphase. Im Dschungel findet Mike aber Kandidatin Leyla interessanter. Nun kriegen sich Leyla und Kim immer wieder in die Haare. Aber wieso genau? RTL hat einen gefragt, der beide kennt: Reality-TV-Star Martini Teezy. Er war sowohl mit Leyla als auch mit Kim bereits in einer Beziehung. Wie bewertet er die Situation?

Dschungelcamp 2024: Das steckt hinter dem Streit zwischen Leyla und Kim

Teezys Beziehung mit Leyla hielt ein Jahr, mit Kim hielt sie nur etwa drei Monate. Das erzählte der 34-Jährige in einer Live-Schalte bei "Die Stunde danach". Kim und Teezy lernten sich bei "Are You The One?" kennen. In der selben Staffel näherten sich auch Kim und Mike bereits an. Nach dem Dreh kamen Kim und Teezy zusammen, aber Teezy erzählt, die Sache mit Mike war wohl noch nicht zu Ende: "Als wir uns getroffen haben, habe ich gemerkt: Da ist noch Kontakt. Das war mir dann einfach zu blöd – ich bin ja kein Trostpreis." Also habe er sich von Kim getrennt.

Angesprochen auf Kims und Leylas Verhalten im Dschungelcamp erklärt Teezy, Kim habe zwei Persönlichkeiten: "Da ist einmal Kim – diese Frau ist sehr einfühlsam, sie ist echt lustig und cool und sie öffnet sich so, dass man sie wirklich versteht." Da sei aber auch Kim Virginia, die Fernsehpersönlichkeit. Die sei ein anderer Mensch und diese verstehe man nicht mehr.

Aber was will Kim denn genau? Schließlich betont sie ja immer wieder, sie wolle Mike nicht zurück. Teezy ist überzeugt: "Sie hat ein Problem damit, dass Mike gesagt hat, dass er sie nicht will." Und wenn sie Mike nicht haben kann, solle auch keine andere ihn haben.

Teezy findet Leylas Verhalten in dieser Situation aber nicht okay: "Wenn sich jemand wie Kim da so öffnet und einem erzählt, wie es ihr mit ihrem Ex-Freund geht, dann sollte man schon so viel Respekt haben und gewisse Dinge lassen." Teezy spielt damit auf Situationen an, in denen Leyla und Mike vor Kim geflirtet hatten. Allerdings sagt er auch: Kim habe nicht deutlich gemacht, dass sie noch etwas für Mike empfinde. Er ist sich sich sicher, Leyla würde das respektieren.

Dschungelcamp 2024: Auch an Tag 14 geht das Drama weiter

Kim kann das Thema "Mike und Leyla" einfach nicht lassen. Während der Nachtwache erzählt sie Fabio, sie sei sich sicher, Mike wolle die Sache mit Leyla nur als Lovestory verkaufen, um im Dschungel weit zu kommen. Leyla sei nicht Mikes Typ. Schließlich erzählt Kim, sie habe mit Teezy Kontakt gehabt und dieser habe erzählt, dass er mit Leyla zusammen war. Als Fabio das Leyla erzählt, brodelt es in ihr. "Was interessiert es dich, wer meinen Körper angefasst hat?", regt sie sich im Dschungeltelefon auf.

Und auch Kim und Mike streiten wieder. Als Kim zu Mike sagt, dass seine Gesichtszüge sich verändert hätten, weil er so abgenommen habe. Mike sagt darauf: "Das ist aber nicht der Dschungel, sondern der Stress aus deiner Richtung." Nach ewigen Diskussionen sagt Mike: "Ich will nichts von dir." Sie einigen sich darauf, nicht mehr miteinander zu reden.

Wie es weitergeht, erfahren Sie täglich noch bis zum 4. Februar auf RTL oder im Stream auf RTL+. Die wichtigsten Infos zum Dschungelcamp veröffentlichen wir außerdem in unserem Live-Stream.