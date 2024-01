Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024: "Ich weiß gar nicht, auf welchen Mist ich mich da einlasse"

Nur aufgeben kommt für Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024 nicht in Frage. Aber wer ist Heinz Hoening? Wir stellen Ihnen den Schauspieler im Porträt näher vor.

Vom 19. Januar 2024 bis zum 4. Februar 2024 läuft das " Dschungelcamp 2024" im TV bei RTL. Mit dabei ist unter anderem Heinz Hoenig, der nach eigener Aussage gegenüber dem Sender gar nicht weiß, auf welchen "Mist" er sich da eingelassen hat. Hier kann sich der 72-Jährige im Nachhinein noch ein paar Infos holen: Etwa drei Wochen lang geht es für die Kandidaten vom "Dschungelcamp 2024" in den australischen Dschungel. Alles was über einfaches Essen, Schlafverbot am Tag und Sägespäne für die Toilette geht, müssen die Promis sich in Dschungelprüfungen erkämpfen. Egal was auf Heinz Hoenig zukommt: "Den Satz 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' werde ich nie sagen – den Gefallen tue ich keinem", so der Schauspieler im Interview mit RTL. Am Ende warten immerhin satte 100.000 Euro Preisgeld auf den Gewinner oder die Gewinnerin. Aber wer ist Heinz Hoenig? Alle Infos zum Dschungelcamp-Kandidaten lesen Sie hier.

Heinz Hoenig im "Dschungelcamp 2024": Alter, Familie und Kinder

Heinz Hoenig wurde am 24. September 1951 in Landsberg am Lech geboren. Dort hielt es ihn aber nicht lange, nach der Lehre als Betriebsschlosser zog es den damals 19-Jährigen nach Berlin. Von 1972 bis 1975 zog er nach Amerika und lernte dort die Schauspielerei. 2012 lernte Heinz Hoenig dann seine Frau Annika kennen und die beiden heiraten im Jahr 2012. Neben zwei bereits erwachsenen Kindern aus erster Ehe hat der heute 72-Jährige noch zwei Söhne mit seiner aktuellen Frau Annika. Juliano ist mittlerweile drei Jahre alt und Jianni ist ein Jahr alt. Zusammen lebt die Familie im Harz. Vom Harz ging es jetzt für Heinz Hoenig in den australischen Dschungel. Seine Kampfansage vor Beginn der Sendung lautete: "Schickt mich da rein und ihr werdet sehen, was ihr davon habt!"

Name: Heinz Hoenig

Geburtsdatum: 24. September 1951

24. September 1951 Geburtsort: Landsberg am Lech

Wohnort: Blankenburg im Harz

Blankenburg im Harz Beruf: Schauspieler

"Dschungelcamp 2024": Filme von Heinz Hoenig

Seit 1972 ist Heinz Hoenig als Schauspieler tätig. Begonnen hat er seine Karriere im Berliner Grips Theater. Der große Durchbruch gelang ihm dann 1981 als "Funker Hinrich" in dem oscarprämierten Film "Das Boot". Danach folgten zahlreiche weitere erfolgreiche Filme wie "Der Schattenmann", "Der König von St. Pauli" oder die Serie "Stan Becker". Viele dürften auch den Film "7 Zwerge - Männer allein im Wald" kennen. Hier spielte Heinz den "Brummboss". Aber auch in verschiedenen Theater- und Showproduktionen wirkte Heinz Hoenig mit. Er spielte zum Beispiel den "bösen" Schneemann "Arktos" in den Tabaluga-Musicals und ging mit der Band von Peter Maffay deutschlandweit auf Tour. Insgesamt spielte er in 180 Kino- und Fernsehfilmen mit.

Einige Filme von Heinz Hoenig im Überblick:

"Unter dem Pflaster ist der Strand" (1974)

"Das Boot" (1981)

"Der Schattenmann" (1996)

"Der König von St. Pauli " (1998)

" (1998) " Stan Becker " (1998-2001)

" (1998-2001) "7 Zwerge - Männer allein im Wald" (2004)

"7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" (2006)

"Jump!" (2007)

" Peter Maffay – Tabaluga und die Zeichen der Zeit" (2012 und 2016)

