Dschungelcamp 2024: So ging es Heinz Hoenig und Ehefrau Anni getrennt voneinander

Schauspieler Heinz Hoenig hat das Dschungelcamp verlassen. Jetzt gibt er RTL das erste Interview - und erzählt, wie es für ihn war, von Ehefrau Annika getrennt zu sein.

Heinz Hoenig ist mit seinen 72 Jahren fast dreifach so alt wie die anderen Dschungelcamp-Teilnehmer. Trotzdem hat er es fast zwei Wochen im australischen Dschungel ausgehalten. Dabei sah man ihn aber auch immer wieder auf seiner Pritsche sitzen und das Kissen umarmen, das seine Frau Annika Kärsten-Hoenig - kurz: Anni - und die Kinder ihm ins Camp mitgegeben hatten. Wie ist es für ihn, nun wieder mit seiner Familie vereint zu sein? Im Interview mit RTL verrät er es.

Dschungelcamp 2024: Heinz Hoenig wieder vereint mit Frau Annika

Nachdem Heinz Hoenig am Dienstag, den 30. Januar, aus gesundheitlichen Gründen das Dschungelcamp verlassen musste, gibt er RTL nun gemeinsam mit Ehefrau Anni das erste Interview. Arm in Arm stehen die beiden da. Trotzdem sagen beide: Die temporäre Trennung hat ihrer Beziehung auch gutgetan. "Zwölf Tage - wir waren noch nie so lange getrennt", sagt Anni. Da habe man auch Zeit, die Beziehung zu reflektieren und den Partner neu zu entdecken. Auch wenn Die Trennung schwierig war, als Paar habe ihnen das viel gegeben, resümiert die 38-jährige Anni: "Wir gehen gestärkt aus dieser Zeit heraus."

Und Heinz erzählt, welche Gewissheit ihm durch die Zeit getrennt voneinander geholfen hat: "Ich wusste, dass sie mich liebt. Und ich liebe sie auch. Es hat sich bestätigt. Und dann ist die Freude natürlich groß."

Dschungelcamp 2024: So war das Wiedersehen von Heinz und seiner Familie

Wie sehr sie sich vermisst haben, sah man auch schon, als Heinz Hoenig nach seinem Ausscheiden aus dem Dschungel im Hotel ankam. Überglücklich fiel sich das Ehepaar in die Arme. Auch die Tränen kullerten und Heinz sagte lautstark: "Ich liebe dich!" Natürlich seien auch die beiden Söhne sehr glücklich, den Papa zurückzuhaben. "Der Kleine hat geschlafen und ist dann später wach geworden und hat den Papa gesehen und über beide Backen gestrahlt und es war tatsächlich die allererste Nacht, die Gianni durchgeschlafen hat, weil der Papa wieder da ist", erzählt Anni.

