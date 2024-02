Dschungelcamp 2024: Diese zwölf Kandidaten sind in den Dschungel gezogen

Welche Kandidaten sind 2024 ins Dschungelcamp gezogen? Wir stellen Ihnen alle 12 Kandidaten der 17. Staffel von IBES genauer vor.

Wer tritt die Nachfolge der noch amtierenden Dschungel-Königin Djamila Rowe an? Diese Frage wird in Staffel 17 von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" 2024 beantwortet. Mit dem Start der Sendung am 19. Januar 2024 war dann endgültig klar, welche zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in den australischen Dschungel ziehen.

Die Dschungelcamp-Sendetermine für 2024 stehen ebenfalls fest: Vom 19. Januar bis zum Finale am 4. Februar findet der Kampf um die Dschungelkrone statt. Dann werden wir erfahren, wer der neue Dschungelkönig oder die neue -königin wird. Die Moderation übernehmen erneut Langzeit-Moderatorin Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Alle Infos zu den Dschungelcamp-Kandidaten 2024 haben wir hier für Sie. Hier finden Sie alle Teilnehmer inklusive Kurz-Porträt im Überblick.

Dschungelcamp 2024: Diese Kandidaten von Staffel 17 sind noch im Rennen

Im Dschungelcamp ist dieses Jahr ein bunter Mix an Kandidaten dabei, von einem Ex-Nationalspieler, einer Schauspiellegende bis zu Models und Sängerinnen ist alles dabei.

Hier folgt ein genauer Überblick, welche zwölf Kandidatinnen und Kandidaten 2024 im Dschungelcamp dabei sind. Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor:

Leyla Lahouar (27)

Leyla Lahouar war schon bei einigen RTL-Shows zu sehen. Nun ist sie im Dschungelcamp. Foto: RTL

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar stellt sich der Herausforderung im Dschungelcamp. Die 27-Jährige, bekannt aus "Ex on the Beach", " Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise", freut sich auf das Camp. Dort wolle sie Spaß haben, obwohl sie auch auch einige Ängste wie Höhenangst sowie Ekel vor Krabbeltieren und unbekanntem Essen mitbringt.

Trotz ihrer diversen Ängste geht Leyla optimistisch in das Abenteuer und hofft auf Unterhaltung im Camp. Sie betont im RTL-Interview ihre Offenheit für Flirts und betont ihre Leidenschaft fürs Kochen. Leyla hofft außerdem, dass die schlimmsten Herausforderungen im Camp von den Tieren und nicht von den Mitbewohnern ausgehen.

Lucy Diakovska (47)

"No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska ist im Dschungelcamp dabei. Foto: RTL

Mit fast 50 Jahren tritt Lucy Diakovska, Mitglied der Musikband "No Angels", im Dschungelcamp an. Die Sängerin, eine selbstbeschriebene Kämpfernatur, sieht die Teilnahme als persönliche Herausforderung. Entschlossen, keine Ängste, sondern nur Herausforderungen zu kennen, plant sie, im Camp alles auszuprobieren. Lucy möchte vor allem mit den Menschen vor Ort auskommen und sich als Beschützerin der Schwächeren sehen. Ihr Motto für das Camp lautet: Vorbereitung ist alles, zumindest körperlich. Mit intensivem Training und einer reduzierten Mahlzeit pro Tag bereitet sie sich auf die vermutlich karge Camp-Kost vor.

Lucy hat bereits eine lange Showbiz-Karriere hinter sich, seitdem sie die Castingshow Popstars gewann. Hieraus ging ihre Band No Angels hervor. Das Dschungelcamp ist auch nicht ihr erster Auftritt in einer Reality-Show. Sie hat bereist an Sendungen wie " Promi Big Brother", " The Masked Singer", "RTL Turmspringen" und "Goodbye Deutschland" teilgenommen.

Twenty4Tim (23)

Tim Maximilian Kampmann oder auch als "twenty4tim" bekannt, ist 2024 im Dschungel dabei. Foto: RTL

Tim Maximilian Kampmann, auch bekannt als "Twenty4Tim", steht vor seinem wohl größten TV-Abenteuer: dem Dschungelcamp. Im TV war er bereits bei der Show "Pocher vs. Influencer" zu sehen. Obwohl Tim bereits auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok mit Millionen von Followern erfolgreich ist, sieht er die Reality-TV-Show als Chance über neue und persönliche Themen zu sprechen - er möchte sich im Dschungel weiterentwickeln.

Auf seinen Plattformen hat er in der Vergangenheit schon oft über Themen wie Mobbing, Selbstliebe und Körperkult gesprochen. Trotz Ängsten, besonders vor Tieren wie Mücken, freut er sich auf das Abenteuer und hofft, nicht nur persönlich zu wachsen. Denn Tim ist seit 23 Jahren Single, bisexuell und offen für romantische Beziehungen. Er offenbart auch seinen Traumpartnerwunsch: gepflegt, sportlich und bei Männern gerne mit Bart.

Fabio Knez (30)

Kandidat Fabio Knez zieht 2024 in den Dschungel. Foto: RTL

Fabio Knez, bekannt als der "Staubsauger-Vertreter der Herzen", mischt 2024 im Dschungelcamp mit. Mit einer auffälligen langen Matte, einer markanten Brille und einem Schnauzer bringt er abseits der Kameras als Vertreter Luxus-Staubsauger unters Volk. Seine Reise durch die Welt des Reality-Fernsehens begann mit dem Versuch, das Herz von Yeliz Koc in der Show "Make Love, Fake Love" zu erobern. Später wagte er sich in Bademantel und eigens designter Badehose in die Welt von "Are you the One? - Realitystars in Love" am Strand von Thailand. Dabei hat Fabio meist einen bleibenden Eindruck im TV hinterlassen.

Aktuell ist Fabio Single. In der Vergangenheit hatte er eine romantische Beziehung zu Darya Strelnikov. Obwohl sie in der Reality-Show "Are you the One?" kein "Perfect Match" waren, entwickelte sich nach Staffel 3 eine Verbindung zwischen Fabio und dem GNTM-Model. Nun sind sie aber wieder getrennt. Seine nächste Herausforderung liegt nun nach eignen Aussagen in dem Wunsch Dschungelkönig zu werden.

Mike Heiter (31)

Mike Heiter ist Rapper, Reality-Star und Kandidat im Dschungelcamp. Foto: RTL

Mike Heiter ist bekannt durch seine Teilnahme an " Love Island" 2017, nun ist bereit für das Abenteuer im Dschungel. Ursprünglich aus Essen stammend, begann seine Reality-TV-Karriere mit "Love Island" und führte ihn auch zur Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019, wo er als Sieger hervorging. Sein Weg führte ihn zuletzt zur Teilnahme an der Realityshow "Are You The One - Realitystars In Love" im Jahr 2023.

In der Welt der Reality-Stars ist Mike also kein Unbekannter. Nach einer Beziehung mit Elena Miras, seiner "Love Island"-Mitstreiterin und Mutter seiner Tochter Aylen, bleibt der Influencer zudem auf der Suche nach Liebe. Für Mike Heiter sei die Teilnahme am Dschungelcamp ein lang gehegter Traum, der nun in Erfüllung geht. Bereits zweimal war er als Begleitung in Down Under und darüber hinaus Teil der "großen Dschungelshow" 2021. Nun stellt er sich der Herausforderung im eigentlichen Dschungelcamp und plant, das Team zu führen, wie er im RTL-Interview verrät.

Dschungelcamp 2024: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Cora Schumacher (47)

Foto: RTL

Cora Schumacher ist als Model und Ex-Frau des Rennfahrers Ralf Schumacher bekannt. Die 46-Jährige war von 2001 bis 2015 mit Ralf Schumacher verheiratet und machte sich auch als Rennfahrerin und Erotikmodel einen Namen. Sie plante ihren Dschungelaufenthalt als persönliche Neuorientierung und sah die Herausforderung nicht nur in den Mitcampern, sondern vor allem in sich selbst. Als selbsternannter "Cola- und Schoki-Junkie" hätte für sie der Verzicht auf ihr gewohntes Essensangebot im Camp eine besondere Herausforderung werden können. In den Medien wurde bereits vor dem Einzug von Cora Schumacher über ihre Aufwandsentschädigung spekuliert - es sollte sich um eine Rekord-Gage handeln. Wie viel genau sie von RTL bekommt, ist offiziell jedoch nicht bekannt. Durch ihren verfrühten Auszug soll sich die Gage jedoch reduzieren.

Sarah Kern (55)

Sarah Kern zieht mit ins Dschungelcamp 2024. Foto: RTL

Die 55-jährige Designerin Sarah Kern wollte im Dschungelcamp mit ihrem alten Image als "Schicki-Micki-Tante aus München" aufräumen. Die Teilnahme sah sie aber auch als finanzielle Möglichkeit. Einst war sie als Model und Ehefrau von Modemacher Otto Kern bekannt, nun lebt sie seit 2018 auf der Insel Malta und hat sich eigentlich aus der Promiwelt entfernt. Sie wollte im Camp zeigen, dass sie sich verändert hat und ist bereit ist mit anzupacken.

Kern betont im Interview mit RTL, dass sie keine Probleme mit den Dschungelherausforderungen wie Krabbeltierchen oder Digital-Detox habe. Ihr einziger emotionaler Schwachpunkt seien ihre Kinder. Sollten schlechte Nachrichten von ihre Söhnen kommen, würde sie das aus der Bahn werfen. An Tag neun war für Sarah Schluss, sie wurde aus der Show gewählt.

Anya Elsner (20)

Sie ist das Küken im Dschungelcamp: Ex-GNTM Teilnehmerin Anya Elsner. Foto: RTL

Anya Elsner ist aus der TV-Show " Germany's Next Topmodel" bekannt. Die 20-Jährige war die jüngste Kandidatin und hatte erst 2023 an der Castingshow GNTM teilgenommen, wo sie gelegentlich mit anderen Kandidatinnen aneinandergeriet. Trotz ihrer Ambitionen im Modelbusiness gestaltet sich Anyas Weg in der Branche als steinig, da sie bisher von mehreren Modelagenturen abgelehnt wurde. Mit ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp hoffte sie, dem Fernsehen noch eine Weile erhalten zu bleiben. Zumindest bis Folge 10 ging dieser Plan noch auf, dann musste Anya die Show verlassen.

Im RTL-Interview berichtet Anya, dass sie sich aktuell als Animateurin in Ägypten verwirklicht, wo sie das Leben in vollen Zügen genieße. Als Single betont sie, nicht aktiv auf der Suche nach einem Partner zu sein, sondern ihre Zeit in Afrika und unverbindliche Flirts zu genießen.

David Odonkor (39)

Foto: RTL

Der ehemalige Fußballprofi David Odonkor betrat 2024 als Kandidat das Dschungelcamp. Bekannt für seinen entscheidenden Moment bei der WM 2006, als er mit einer präzisen Flanke Deutschland zum Sieg gegen Polen verhalf, startete Odonkor seine Profikarriere bei Borussia Dortmund, wo er 2001 den ersten deutschen Meistertitel gewann. Seine Nationalmannschaftszeit endete 2006 in einem dritten Platz bei der Heim-WM. Aufgrund von Verletzungen beendete der heute 39-Jährige bereits 2013 seine Fußballkarriere.

Seitdem erkundet David Odonkor immer wieder die TV-Welt, mit Auftritten in Shows wie "Dance Dance Dance", dem Gewinn von "Promi Big Brother" 2017 und regelmäßigen Auftritten in "Comeback oder weg?". Nun stellte er sich der Herausforderung im Dschungelcamp. Für IBES verzögerte sich sogar sein neuer Job als Trainer bei Landesligist Blau-Weiß Mintard. Unterstützung erhielt der Ex-Profi von seiner neuen Freundin Marilena, die nach dem Ehe-Aus mit Suzan Odonkor als Begleitperson mitkam. Nun ist die Reise für ihn allerdings nach Folge 11 zu Ende.

Heinz Hoenig (72)

Schauspieler Heinz Hoenig möchte im Dschungelcamp sein wahres Ich zeigen. Foto: RTL

Heinz Hoenig ist mit 72 Jahren der älteste Teilnehmer unter den Campern. Hoenig ist eine deutsche Schauspiel-Legende, nun betritt er mit dem Dschungelcamp 2024 unbekanntes Terrain. Bekannt für seine Auftritte auf Theaterbühnen und in Filmen, möchte sich Hoenig nicht akribisch vorbereiten und geht mit dem Motto "Ich hab keene Ahnung" in die Dschungelherausforderung. Heute wohnt der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau im Harz.

Obwohl er bisher keine einzige Folge des Dschungelcamps gesehen habe, sei Hoenig von der Idee begeistert, mit der Reality-Show Neuland zu betreten. Er betont bei RTL, dass er nicht als Schauspieler, sondern als Mensch auf die Dschungel-Bühne gehen. Er wolle authentisch sein. Der Schauspieler, der bereits mit Auszeichnungen wie dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bambi und der Goldenen Kamera geehrt wurde, könnte nun die Dschungelkrone zu seiner Sammlung hinzufügen.

Felix von Jascheroff (41)

Felix von Jascheroff wohnt in Berlin und spielt seit vielen Jahren bei der RTL-Serie GZSZ mit. Der 41-jährige Schauspieler tritt damit in die Fußstapfen seines GZSZ-Kollegen Felix van Deventer und wagt sich ebenfalls ins Dschungelcamp. Mit dem klaren Ziel, die Dschungel-Krone endlich zu GZSZ zu holen, bezeichnet er das bevorstehende Abenteuer bei RTL als "mächtig verrückt".

Obwohl er früher erklärt hatte, niemals ins Dschungelcamp zu gehen, hat sich von Jascheroff jetzt anders entschieden: "Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und dann beschlossen: Doch, jetzt bist du bereit dafür." Neben seinen schauspielerischen Fähigkeiten möchte er im Reality-TV zeigen, dass auch Prominente "normal" sind und sich nicht vor den Herausforderungen des Dschungellebens scheuen. Als Camping-Fan schreckt ihn der Gedanke an das karge Dschungelleben nicht ab. Seine größte Angst seien Schlangen, er sei aber fest entschlossen sich auch gegen diese zu behaupten. In Folge 13 endete das Abenteuer im Dschungel für ihn.

Kim Virginia (28)

Foto: RTL

Die selbsternannte "Luxus-Göre" und Reality-Star Kim Virginia betrat mit breiter Brust das Dschungelcamp 2024. Mit einem großen Ego und zahlreichen Ängsten im Gepäck, erklärte das "Boss-Babe" ihre Strategie, die Dschungelkrone zu ergattern, was sich leider nicht auszahlte. In Folge 14 war für sie Schluss.

Kim gestand offen, dass die öffentliche Wahrnehmung als Luxus-Göre nicht gänzlich falsch sei, gibt jedoch an, dass ihr Selbstbewusstsein nichts mit ihrem äußeren Erscheinungsbild zu tun hat.

Die 28-Jährige zog auch des Geldes wegen in den Dschungel. Sie hat bereist mehrere ästhetischen Eingriffe machen lassen, darunter Fettabsaugung, Brust-OP sowie Botox und Hyaluron. Kim betont jedoch, dass Aussehen und Charakter gleichermaßen wichtig sind und sie sich als "Boss-Babe" bezeichnet, unabhängig von ihrem Äußeren.

Trotz ihrer Ängste vor Höhen, Wasser, Tieren und unhygienischen Dingen zeigte sich Kim Virginia bereit für das Dschungelabenteuer.