Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar im Porträt - Wer ist die Influencerin?

Leyla Lahouar ist als Kandidatin im Dschungelcamp 2024 dabei. Doch wer ist die Ex-Bachelor-Kandidatin? Hier erfahren Sie alles rund um Beruf, TV- und Privatleben.

Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist gestartet. Am 19. Januar 2024 begann die Übertragung vom Dschungelcamp und Leyla Lahouar gehört zu den zwölf auserwählten Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dem TV-Abenteuer dieses Jahr stellen. Leyla betrachtet ihre Teilnahme an der Dschungelshow selbst als ein Privileg. Die leidenschaftliche Hobby-Köchin und Döner-Liebhaberin gewährt bereits vor dem Start der Show einen Einblick in ihre Gefühle, darunter Ängste und Hoffnungen für das Dschungelcamp 2024.

Im Artikel stellen wir die Ex-Bachelor-Kandidatin genau vor: Was macht sie beruflich? Wo wurde sie geboren? Wie ist sie bekannt geworden? Ist Leyla Single oder ist sie auch im australischen Dschungel weiter auf der Suche nach der Liebe? All diese Fragen beantworten wir hier für Sie.

Influencerin möchte im Dschungelcamp 2024 abnehmen: Wer ist Leyla Lahouar?

Mit einer kulturellen Mischung aus deutschen und arabischen Wurzeln ist Leyla Lahouar im Herzen eine stolze Wahl-Frankfurterin. Sie hat zudem eine starke Beziehung zu ihrer Mutter, die sie nicht nur als wichtige Bezugsperson, sondern auch als beste Freundin angibt.

Durch ihr Leben nimmt Leyla Lahouar ihre knapp über 300.000 TikTok-Follower regelmäßig digital in ihren Alltag mit. Als Influencerin gewährt sie Einblicke in verschiedene Bereiche ihres Lebens, angefangen von Wifey-Material bis hin zu nützlichen Kochtipps und der Kreation ihres eigenen Döners. Ein von ihr weit verbreitetes Video, in dem sie zu Hause einen selbstgemachten Döner unter dem Titel "Made by Leyla" präsentiert, hat ihr im Netz den liebevollen Spitznamen "Döner-Leyla" eingebracht.

Die Frankfurterin teilt auf Instagram allgemein gerne ihre Liebe zum Essen - egal ob Döner, Kuchen oder Sushi. Diese kulinarische Begeisterung könnte sich jedoch im Dschungel als Herausforderung herausstellen, befürchtet sie. In einem Video, das sie gut zwei Wochen vor dem Start der Show auf Instagram veröffentlicht hat, teilt Leyla ihre Gedanken zum bevorstehenden Dschungelabenteuer mit ihren Fans. Dabei spricht sie offen über ihre Sorgen und Ängste, die mit der Dschungel-Erfahrung einhergehen könnten.

Gleichzeitig hegte sie vor Beginn der Sendung die Hoffnung, während ihres Aufenthalts im Dschungel einige Kilos zu verlieren, was sie in einem RTL-Interview als eine ihrer größten Erwartungen für die Show betont. Der Wunsch nach ein paar Kilos weniger geht Hand in Hand mit ihrem Ziel, nicht nur den Dschungel und die vielen Krabbeltiere dort zu überstehen, sondern auch die TV-Show am Ende sogar gewinnen zu können.

Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024: Ex-"Bachelor"-Kandidatin sucht im TV weiter die Liebe

Erstmals bekannt wurde Leyla Lahouar im Jahr 2022 durch ihre Teilnahme an der Show "Ex on the Beach", bei der nicht nur ihre Beziehung zu Influencer "Teezy", sondern auch ein temperamentvoller Ausraster für Aufsehen sorgten. Als ihr Ex-Partner Teezy sich in der Show gegen sie entschied, schlug sie auf ihn ein. Im Nachhinein tat der 26-Jährigen ihr Verhalten leid, wie sie in einem Promiflash-Interview zugab. "Gewalt ist und wird nie eine Lösung sein", sagte sie.

Anschließend nahm Leyla an der 2023 ausgestrahlten Staffel von "Der Bachelor" teil. Dort eroberte sie die Herzen des Publikums mit ihren oft humorvollen und direkten Kommentaren. Doch beim damalaigen Bachelor David Jackson konnte sie nicht punkten und blieb unter dem Radar. Am Ende reichte es nicht für die begehrte letzte Rose, sondern nur für den siebten Platz. In der neusten Staffel von "Bachelor in Paradise" sorgte Leyla erneut für reichlich Gesprächsstoff. Dabei setzt sie sich nicht nur gegen Slutshaming ein, sondern engagierte sich gleichzeitig für Girls-Support. Auch diese Show verließ Leyla am Ende als Single.

Für die Frankfurterin ist die Suche nach dem Traummann auch im australischen Dschungel keine abwegige Vorstellung. Sollte jemand attraktives als Mitcamper dabei sein, dann wäre die 27-jährige nicht abgeneigt: "Wenn da jemand im Camp ist, der toll ist, würde ich knutschen wollen", offenbart sie bei RTL.

Steckbrief zur "Dschungelcamp"-Kandidatin Leyla Lahouar

Hier sind nochmal die wichtigsten Fakten über die Dschungelcamp-Kandidatin, inklusive Instagram-Account, als Steckbief im Überblick: