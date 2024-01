Kim Virginia im Dschungelcamp 2024: "Ich bin wohl die größte Tussi, die es jemals im Dschungel gab!"

Kim Virginia kennt man aus "AYTO", "Temptation Island" und "Der Bachelor". Jetzt folgt das "Dschungelcamp 2024". Alles, was Sie über die Kandidatin wissen müssen, lesen Sie hier.

Auch Kim Virginia ist in diesem Jahr als eine von 12 Promis in den australischen Dschungel gezogen und möchte die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen. Laut offiziellen Sendeterminen vom "Dschungelcamp 2024" sind die Promis vom 19. Januar 2024 bis zum 4. Februar 2024 in das Camp gezogen. Die Zeit im Dschungel ist allerdings alles andere als Urlaub und Entspannung für die Kandidaten und Kandidatinnen. Für die knapp drei Wochen gelten nämlich strenge Regeln. Zum Essen gibt es nur Reis und Bohnen, tagsüber gibt es ein striktes Schlafverbot und für den Toilettengang müssen Sägespäne ausreichen. Ein Umfeld in das Kim Virginia eigentlich so gar nicht reinpasst. "Flirten, Champagner und Luxus bin ich gewohnt, jetzt der Dschungel. Ich habe Respekt!", erzählt die 28-Jährige im Interview mit RTL. Aber wer genau ist Kim Virginia? Das Reality-Sternchen im Portrait.

"Dschungelcamp 2024": Kim Virginia vorgestellt - Steckbrief und Infos

Kim Virginia kommt gebürtig aus Mannheim schlug dort erstmal eine ganz andere Karriere ein, weit weg von Stars, Sternchen und Reality-TV. Sie wurde am 16. Mai 1995 in Mannheim geboren und machte dann ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,9. Anschließend arbeitete sie drei Jahre lang als Journalistin, startete zwei Studiengänge und machte schließlich eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. Letzterem bleibt sie bis heute treu und arbeitet auch weiterhin als Flugbegleiterin. Zumindest dann, wenn sie nicht gerade im Reality-TV zu sehen ist.

Name: Kim Virginia

Beruf: Content Creatorin und Flugbegleiterin

Content Creatorin und Flugbegleiterin Geburtsdatum: 16.05.2000

16.05.2000 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Mannheim

Kim Virginia bei "AYTO", "Temptation Island" und "Der Bachelor"

Das " Dschungelcamp 2024" ist nicht Kim Virginias erste Teilnahme an einem TV-Format. Im Jahr 2021 startete sie ihre zweite Karriere, nahm bei dem Format " Der Bachelor" teil und kämpfte um das Herz von Nico Grieser. Dort musste sie allerdings schon in der vierten Nacht der Rosen die Villa wieder verlassen. Als nächstes wechselte Kim Virginia die Seiten und nahm als Verführerin bei "Temptation Island" teil, wo sie mit viel Flirten und Körperkontakt für die ein oder andere Diskussion sorgte. Danach versuchte sie wieder ihren persönlichen Traummann zu finden ging zu "Bachelor in Paradise" und "Are you the One - Reality Stars in Love". Bei beiden Sendungen ging Kim Virginia jedoch ohne festen Partner nach Hause. In allen Sendungen blieb sie ihrem Prinzip der Ehrlichkeit treu, egal ob diese Ehrlichkeit für Streit oder Frieden sorgt.

Jetzt hat es das Reality-Sternchen ab in den australischen Dschungel verschlagen. Und auch für das Dschungelcamp will sich die 28-Jährige treu bleiben: "Um Sympathie kämpfe ich nicht, denn Ehrlichkeit ist nicht immer sympathisch." Im Interview mit RTL sagt Virginia außerdem:"Ich bin wohl die größte Tussi, die es jemals im Dschungel gab!" - ob das stimmt, dürfen die Zuschauer bis zum Ende der Staffel am 4. Februar selbst entscheiden.

Kim Virginia trifft im "Dschungelcamp 2024" erneut auf Mike Heiter

Bei "Are you the One - Reality Stars in Love" lernte Kim Virginia Mike Heiter kennen. Nachdem die beiden aber herausfanden, dass sie zumindest offiziell kein Perfekt Match sind, gingen sie getrennte Wege. Als Kandidaten für das "Dschungelcamp 2024" treffen Kim Virginia und Mike Heiter jetzt wieder aufeinander. Kim Virginia selbst postete auf ihrem Instagram Account mit rund 180.000 Followern ein Statement: "[L]aut der Cast-Veröffentlichung wird wohl auch eine sehr emotionale Challenge auf mich zu kommen. Ich freue mich, bin gespannt und habe gleichzeitig Muffensausen". Ob mit diesem Statement wirklich Mike Heiter gemeint ist und wie emotional das Aufeinandertreffend er beiden Reality-Stars wirklich wird, bleibt abzuwarten.