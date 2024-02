Dschungelcamp-Ticker 2024: Diese Kandidaten stehen im Finale - und diese sind raus

In diesem Dschungelcamp-Live-Ticker erhalten Sie alle wichtigen, aktuelle Dschungel-News. Was passiert heute bei IBES 2024? Wer muss gehen?

23.16 Uhr: Lucy hat aber noch die Chance, zwei weitere Sterne zu ergattern. Dazu trinkt sie einen Cocktail, bestehend aus verschiedenen Tier-Augen. Lucy zittert, aber kippt das Zeug in sich rein. Natürlich darf auch der Bullen-Penis nicht fehlen. Den gibt es im letzten Gang. Tapfer stopft sich Lucy diesen rein. Vier Sterne hat sie erspielt! Und es ist wirklich beeindruckend, dass sie sich nicht übergeben musste.

23.15 Uhr: Der dritte Gang ist ein Krokodilherz. Gott sei Dank ist das wenigstens nicht so groß. Lucy schafft es trotzdem nicht, es in einer Minute aufzuessen.

23.11 Uhr: Vor jedem Gang wird Lucy eine "Versuchung" hingestellt, also ein schmackhaftes Gericht. Wenn sie sich dafür entscheidet, ist die Dschungelprüfung aber vorbei und alle Sterne sind verloren. Im ersten Gang entscheidet sich Lucy gegen Rindertartar und verputzt stattdessen Skorpion, Tarantel und Stabheuschrecke. Statt eines Burgers gibt es im zweiten Gang Schweine-Uterus. Das sieht wirklich eklig aus. Aber Lucy schafft es, das runterzuwürgen.

23.10 Uhr: Fünf Gänge muss Lucy in fünf Minuten zu sich nehmen. Das wäre sogar bei schmackhaftem Essen sportlich.

23.07 Uhr: Nun ist Lucy dran! Sie geht in die Prüfung "Energy". Sie setzt sich an den Holztisch und wartet auf die "Köstlichkeiten", die sie gleich verspeisen muss.

23.04 Uhr: Tim ist happy! Und als Vorspeise hat er sich Bruschetta gewünscht.

23.00 Uhr: Schnell sammelt Tim die letzten Sterne zusammen. Mit fünf von fünf Sternen geht er aus der Dschungelprüfung! Wenn der mal nicht Dschungelkönig-Material ist.

22.51 Uhr: Tim bleibt ruhig und konzentriert. Auch als eine Schlange sich um seinen Hals liegt, murmelt er sich selbst lediglich zu: "Es ist alles gut. Es ist alles gut." Zwei Sterne hat er bereits.

22.48 Uhr: Zwölf Schlangen sind nun bei Tim. Um die Sterne zu sammeln, muss Tim in ein Loch fassen, die Sterne erfühlen und abschrauben. Auch in diesem Loch befinden sich Schlangen.

22.42 Uhr: Tim beginnt mit dem Spiel "Footwork". Er muss sich in eine zwei Meter tiefe Box legen. Fünf Minuten hat Twenty4Tim dann Zeit, fünf Sterne zu sammeln. Die Schwierigkeit: Er muss sich ruhig verhalten, denn er ist nicht alleine da unten. Ein paar Schlangen werden ihm Gesellschaft leisten. Neben den Vorspeisen für das prächtige Abendmahl, gewinnt Tim auch die Goodies, die er sich vorab gewünscht hat: Pfirsich-Eistee und Augenpads.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Es geht los mit den Dschungelprüfungen

22.38 Uhr: Die heutigen Prüfungen heißen übrigens "Footwork", "Passion" und "Energy" - eine Hommage an den TikTok-Song, den die Kandidaten immer gesungen haben, wenn sie zur Dschungelprüfung gelaufen sind.

22.34 Uhr: Fabio wird indes am Hotel von seiner schönen Darya empfangen. "Du stinkst nicht", lügt sie höflich und überreicht ihm eine Zigarre, wie er sich das gewünscht hatte.

22.31 Uhr: Es folgt Mikes und Fabios Auszug. Mike wirkt ehrlich geknickt: "Es ist schon traurig. Es wäre ja nur noch ein Tag gewesen. Schade, dass ich nicht das Finale oder die Krone mitgenommen habe." Seine Stimmung wechselt aber von "Traurig" auf "Heiter", als er einen McDonald's erblickt. So schlimm ist es dann doch nicht, nicht mehr im Dschungel zu sein. Beim Burgeressen begrüßt ihn dann auch schon sein bester Freund Eugen. Happy End!

22.29 Uhr: Wie Lucy im Dschungeltelefon sitzt und weinend zugibt: "Ich hatte nie das Gefühl, ich habe etwas verdient." Das zerreißt einem schon das Herz.

22.26 Uhr: Nun behauptet Leyla vor Mike, sie hätte nicht geweint und es sei alles okay. Und er glaubt ihr das auch noch. Ohje. So kann man ja nicht weiterkommen.

22.20 Uhr: Natürlich hat das Liebesdrama zwischen Leyla und Mike auch im Finale noch kein Ende gefunden. Leyla weint bitterlich in Tims Armen und erklärt ihm die Situation: Mike habe sie gekorbt. "Aber findest du nicht, wir waren wie Menschen, die Interesse aneinander haben?", fragt sie Tim. Nicht nur Tim. Wir alle dachten, da wäre Interesse da. Aber vielleicht liegt es auch nicht an Leyla, dass Mike sie im Dschungel nicht küssen will, sondern an 17 Tagen mangelnder Hygiene. Zugegebenermaßen gibt es Orte, die mehr Sex-Appeal ausstrahlen als der Dschungel.

Dschungelcamp 2024 im Ticker: Das Finale beginnt

Sonntag, 04.02.24, 22.15 Uhr: Das Finale geht looooos!

Sonntag, 04.02.24, 21.03 Uhr: Was passiert am letzten Tag im Dschungel? Schließlich sind fast alle, die noch großes Drama machen könnten, inzwischen ausgeschieden. Aber keine Sorge! Es wird bestimmt nicht langweilig. RTL gibt auf Instagram eine kleine Kostprobe, was auf Tim, Lucy und Leyla zukommt, um sich ein letztes Mal zu beweisen. In drei Prüfungen kämpft jeder und jede von ihnen um persönliche Lieblingsdrinks, Goodies und die Vor-, Haupt- und Nachspeisen für ein gemeinsames letztes Abendmahl.

Die Spiele haben es wiedermal in sich, wie man in der Sneak-Peek auf Instagram sieht: Tim liegt in einer Truhe voller Schlangen und muss Sterne abschrauben. Lucy muss fünf "Köstlichkeiten des Dschungels" verputzen. Und Leyla muss fünf Minuten auf einer Scheibe voller Mehlwürmer, Fleischabfälle, Kakerlaken und Co. aushalten. Ob alle die Prüfungen durchziehen und wie viele Sterne sie sammeln, erfahren wir heute ab 22.15 Uhr auf RTL oder im Stream auf RTL+.

Sonntag, 04.02.24, 20.19 Uhr: Mike Heiter scheint seinen Auszug im Halbfinale auch auf die Situation mit Kim zu schieben. "Wäre das nicht so gewesen, hätten die Leute vielleicht den lustigen Mike kennengelernt und glücklichen, fröhlichen ohne Streit", sagt er zu Twenty4Tim nach seinem Ausscheiden. Tja, für Mike scheint diese Staffel nicht so verlaufen zu sein wie erhofft. Auch seinen Fans tut das leid: "Mir tut er sehr leid. Kim hat ihn im Camp zerstört" schreibt eine Userin auf Instagram. Man sollte aber nicht vergessen: Er hat es weit geschafft - und kann nun ein Wochenende im 5-Sterne-Hotel genießen. Alles hat seine Vor- und Nachteile.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Wer ist im Finale?

Sonntag, 04.02.24, 19.49 Uhr: Es ist Final-Tag! Um 22.15 Uhr geht der letzte Tag im Dschungelcamp los. Mit dabei sind: Leyla Lahouar, Twenty4Tim und Lucy Diakovska. Aber sind die Fans zufrieden damit? Da scheiden sich offensichtlich die Geister. Einerseits liest man auf Instagram viele Kommentare, die allen dreien den Einzug ins Dschungelcamp-Finale gönnen, andererseits gibt es auch Unterstellungen: "Tim gewinnt wegen großer Community , ist doch klar…" schreibt ein User. Mehrmals liest man, Tim hätte sich ins Finale "eingekauft". In den Augen mancher User hat auch Leyla es nicht verdient, ins Finale zu kommen: "Nichts gegen Leyla aber gestern flog Leyla fast raus und heute im Finale" und "Das mit Leyla müssen ihre Nachbarn gewesen sein, damit sie länger Ruhe haben.. sonst verstehe ich es nicht" gehen die Kommentare weiter. Nur über Lucy scheint sich die Community einig zu sein. Sie hat es verdient, im Finale zu sein. Ob sie auch gewinnt? Es bleibt spannend.

Sonntag, 04.02.24, 07.13 Uhr: Fabio Knez und Mike Heiter sind raus aus dem Dschungelcamp 2024 - beide mussten am Samstag gehen. Damit steht fest, welche drei Kandidaten im IBES-Finale 2024 stehen und heute darum kämpfen, Dschungelkönig oder Dschungelkönigin zu werden: Lucy Diakovska, Leyla Lahouar und Twenty4Tim. Ob Mikes Abfuhr von Leyla ihm Stimme gekostet hat? Möglich wäre es. Gleichzeitig könnte das auch die Zuschauer gepusht haben, für Leyla anzurufen.

Freitag, 02.02.24, 23.26 Uhr: Und wer muss heute das Camp verlassen? Keiner. Durch Coras Ausscheiden zu Beginn, wird heute noch einmal ausgesetzt. Alle fünf Kandidaten ziehen in das Halbfinale ein.

Freitag, 02.02.24, 23.01 Uhr: Kims letztes Mahl im Camp artet in einer Streiterei aus, denn Fabio findet es unverschämt, dass sie und Tim sich die besten Stücke des Kamelfleisches genommen haben und er und Mike nur das Fett bekommen. Letzten Endes raufen sich dann alle wieder zusammen, doch Fabio ist von diesem Egoismus schwer getroffen.

Freitag, 02.02.24, 19.16 Uhr: Kleine Vorschau auf Tag 15: Mike und Tim gehen in die Dschungelprüfung und Mike und Leyla freuen sich extrem über den Auszug von Kim. Ob da jetzt etwas läuft? Möglich wäre es. Doch die Fans auf Instagram sind von dieser Aussicht alles andere als erfreut. Unter der Sneak-Peek stehen folgende Kommentare: "haben beide das format verfehlt das ist kein love island sondern der dschungel aber naja wo die „EcHtE“ liebe hinfällt ;) hoffentlich gewinnt keiner von beiden sonder lucy,fabio oder tim!" oder "Bitte nie wieder irgendwelche Leute von diesen ganzen Love-Inseln und Couple-Shows, diese ganzen Kandidaten (die eh keine „Stars“ sind), sind doch iwie alle miteinander verstrickt. Es war noch nie so mühsam wie dieses Jahr…" und auch viele Kommentare sind zu finden, die speziell von Leyla genervt sind und hoffen, dass sie heute als nächstes gehen muss. Wir dürfen gespannt sein, ob die Wünsche der Instagram-Fans war werden und Leyla heute gehen muss.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Fährt RTL eine Kampagne gegen Twenty4Tim?

Freitag, 02.02.24, 15.00 Uhr: Neben Kim hatte auch Twenty4Tim ein "Vielleicht" gestern. Das war im ersten Moment etwas überraschend, denn bisher schien Tim eigentlich einer der Favoriten zu sein. Also wie kam es dazu?

Auffällig war definitiv, dass viele Seiten von Tim gezeigt wurden, welche die anderen Kandidaten als nervig empfunden haben. Es scheint fast so, als ob Tim in jeder freien Minute seine neue Single promoten oder sich präsentieren will. So Fabio über Tim: "Tim ist hier für Promotion, finanziell hat er das nicht nötig. Eine Promotour. Mit Vorsicht zu genießen." Weiter erzählt Fabio: "Ich habe den echten Tim leider nicht so gut kennengelernt. Ich hab es versucht, mal mit ihm zu sprechen… Vielleicht ist er es gewohnt von der Instagram-Story, immer nur coole Storys kurz hochzuladen, die vielleicht nicht so tiefgründig sind." Auch Felix lästert im Dschungeltelefon: "Tim nutzt den Dschungel, um seine Reichweite zu vergrößern. Wir machen das zwar alle, seien wir mal ehrlich. Aber ich frage mich: Wie tickt Tim? Bei ihm ist vieles geplant." Felix spricht Tim offen am Campfeuer darauf an, der allerdings etwas irritiert wirkt von den Vorwürfen. Tim selbst habe aber nicht das Gefühl, den Kasper im Camp zu machen. Auch Leyla hinterfragt Tims Auftreten: "Mir ist aufgefallen, dass sehr oft deepe und intime Themen am Anfang thematisiert wurden. Und wenn ein Thema aufkommt und man auch etwas dazu sagen will, ihn das eigentlich nicht interessiert. Ich glaube, bei sehr vielen Themen wusste er, dass er sie hier erzählen möchte." Als Beispiel blendet RTL dann Tims Geschichte über seinen Shitstorm ein. Neben den Ausschnitten, die als "Promotour" von den anderen Campern bezeichnet werden, zeigt RTL auch noch weitere Einspieler von Tim, wo er häufig sehr aufgedreht wirkt.

Dschungelcamp-Fans finden diese Zusammenschnitte von Tims vermeintlich negativem Auftreten sehr auffällig; "Etwas seltsam, dass diese Folge so gegen einen Kandidaten schießt – im Schnitt, im Ton, in Allem", so ein X-Nutzer. "Anti-Tim-Schiene" nennt es ein anderer. Viele Zuschauer sind sich einig, sie finden RTLs Verhalten sehr gegen Tim gerichtet. "Finde nur ich gerade diese ganzen Szenen über Tim ziemlich krass? In den letzten 13 Tagen wurden eigentlich nur positive Bilder von ihm gezeigt und nun kommt RTL mit so einem Schläger um die Ecke", ist auf X zu lesen.

Tatsächlich war es auffällig, andererseits, was hätte RTL davon, wenn Tim rausfliegt? Daher sollte es eigentlich keine Rolle spielen. Möglicherweise war der Sinn, etwas mehr Spannung reinzubringen, damit die Favoriten nicht zu klar sind? Doch das ist alles reine Spekulation.

Dschungelcamp im Ticker: Was ist mit Heinz Gage?

Die Gagenfrage bewegt viele Zuschauer. Nicht nur, wie viel Gage die Kandidaten des Dschungelcamps erhalten, sondern auch wann und wie. Bei Cora Schumacher ist bekannt, dass sie ein Teil ihrer Gage nicht erhalten wird oder hat, da sie freiwillig das Dschungelcamp verlassen hat. Aber was ist mit Heinz, der gehen musste und nicht wollte? Insider wissen hier, Heinz wir keine Abzüge haben,

Dschungelcamp-Ticker: Exfreund äußert sich zum Streit von Leyla und Kim

Freitag, 02.02.24, 14:02 Uhr: Die ersten Worte nach Kims Ausscheiden waren nicht von Einsicht geprägt. Sie bereue wenig in ihrem Leben, sagt sie im RTL-Interview danach. Vielleicht sei sie auch etwas "krawallbürstig" gewesen. Ja, da können wir nur zustimmen, leider eher auf eine nervige statt unterhaltsame Art. Sie selbst gesteht, dass sie auch sehr schlechte Facetten von sich gezeigt habe. Mit den ständigen Streitereien mit Leyla sowie Diskussionen mit Mike und über Mike waren für ihre Mitcamper und Zuschauer irgendwann anstrengend. Die Erklärungen von Kims und Leylas Exfreund dazu helfen auch nur bedingt weiter. Immerhin sei Kim jetzt auch happy ins Luxushotel einchecken zu können.

Freitag, 02.02.24,10:45 Uhr: Die Camper scheinen froh zu sein, dass Kim endlich gehen muss, die Mike-Nummer stresste viele Gemüter, das bestätigte auch Felix von Jascheroff der Bild in einem Interview nach seinem Auszug. Kims Schamane Leon sieht die Schuld vor allem eher bei Leyla, die es angeblich klar vor dem Dschungelcamp-Einzug bereits auf Mike abgesehen hatte, beziehungsweise mit dem Plan, sich Mike zu schnappen, reingegangen wäre.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Diese Kandidatin ist nach Tag 14 raus

Freitag, 02.02.24, 00.33 Uhr: Nachdem es an Tag 14 wieder viel um das Thema "Mike und Leyla" ging und Mike und Kim wieder heftig diskutierten, hatten die Zuschauer wohl endgültig genug. Kim Virginia muss das Dschungelcamp verlassen. Aber vielleicht bedeutet das auch, dass bald ein Kuss zwischen Mike und Leyla fallen könnte.

Donnerstag, 01.02.24, 09.30 Uhr: Durchs Heinz Ausscheiden, musste erst an Tag 13 wieder jemand gehen - und getroffen hat es Felix von Jascheroff. Er hatte nicht genügend Anrufe - und das obwohl er sich mit Leyla auf Schatzsuche begeben hatte. Gerade Lucy weinte bitterlich, ob dieser Verkündung. Vermutlich Das zweite "Vielleicht" hatte Fabio. Das ist tatsächlich überraschend, denn bisher wurde er eher als einer der Favoriten gehandelt.

Dschungelcamp: Tag 12 - Heinz hat das Camp verlassen - So emotional war sein Abschied

00:11 Uhr: Die wenigsten Anrufe heute hatte Kim. Gehen muss sie trotzdem nicht. Sie kann den Tag also nutzen, um wieder in der Beliebtheit der Zuschauer zu steigen.

00:07 Uhr: Weil Heinz gegangen ist, wird heute niemand rausgevotet. Trotzdem erfahren die Camp-Bewohner, wer die wenigsten Anrufe erhalten hat.

Mittwoch, 31.01.2024, 00:01 Uhr: Es werden noch mehr Briefe vorgelesen. Dabei erfährt man: Leyla nennt ihre Mutter "Oompa Loompa", Kim soll ihre verletzliche Seite zeigen - und Mike bekommt von seinem Buddy Eugen ein "Go for it!". Dem Liebesglück von Leyla und Mike steht nun also nichts mehr im Wege - zumindest wenn sie Kims Blicke ignorieren.

23:48 Uhr: Und ein kleines Happy End gibt es: Fabio bekommt nicht nur von seiner Freundin Darya ein paar Zeilen, sondern auch von seinem Papa. Darin stehen endlich die Worte, nach denen sich Fabio gestern noch so sehnte: "Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich."

23:44 Uhr: Es wartet eine Überraschung im Dschungeltelefon: Briefe der Freunde und Verwandten unserer Dschungelbewohner. Lucy fängt nur beim Übergeben der Briefe schon an zu weinen.

Dschungelcamp 2024: Emotionaler Abschied von Heinz Hoenig

23:38 Uhr: Heinz kommt mit Dr. Bob ins Camp. Das Ärzte-Team hat entschieden, Heinz aus dem Dschungelcamp zu nehmen. Oooooh! Tschüss, Heinz! Wir werden dich vermissen. Auch bei den Camp-Bewohnern und bei Heinz kullern die Tränen. Fabio gibt seinem Kumpel noch ein Küsschen auf die Wange. Heinz nimmt sich auch noch ein Andenken mit: den Schuhlöffel, den Fabio ihm besorgt hat.

23:36 Uhr: Oh nein! Der Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet haben, ist gekommen. Heinz hustet und umarmt das Kissen, das er von seiner Familie bekommen hat. Für den 72-Jährigen ist das Camp kräftezehrend.

23:32 Uhr: Heinz erzählt von seinen Anfängen im Schauspiel. Auch über die Zukunft wird geredet. Fabio wird die nächsten 200 Jahre als Staubsaugervertreter arbeiten, Mike will eine Kollektion rausbringen und Tim wünscht sich seine eigene Kochshow.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Der Streit zwischen Leyla und Kim geht weiter

23:26 Uhr: Also Kim kann einem schon leidtun, wie sie da alleine auf ihrer Pritsche liegt, während die anderen sich unterhalten.

23:23 Uhr: Fabio hat "Girls support Girls" noch nie gehört. Wenigstens Tim sagt, er wird Kim nicht ignorieren.

23:20 Uhr: Kim und Leyla kommen vom Begleitservice zurück. Kim geht auf Toilette weinen. Leyla geht zu den Männern lästern. Ohje.

23:09 Uhr: Die Fleischberge sind auch Lucy zu viel. Sie wühlt und wühlt. Die Zeit läuft ab, als sie im letzten Zimmer ist. Immerhin: Vier Sterne hat sie gefunden!

23:06 Uhr: Lucy macht das alles fast schon zu gut. Sie bleibt ruhig und ist schnell. Wie hätte wohl Leyla auf ein Kinderbett voller Tiere reagiert? Wie sehr hätte sich Veggie-Virginia vor den Fleischabfällen geekelt?

23:04 Uhr: Es läuft gut für Lucy. Den ersten Stern findet sie in einem Schrank, bewacht von einer Python.

23:02 Uhr: Dr. Bob bereitet Lucy darauf vor, dass verschiedene Tiere das Hotel bewohnen. Und schon geht es los!

23:00 Uhr: Lucy kommt an bei der Dschungelprüfung. Sie, die selbst ein Hotel in Bulgarien besitzt, checkt ins "Hotel Versage" ein. Acht Sterne sind darin versteckt. Zehn Minuten hat sie Zeit, um diese zu finden.

22:46 Uhr: Leyla und Kim begleiten Lucy zur Prüfung. Kaum ist Lucy weg, gibt es wieder Streit. Kim muss natürlich betonen, dass sie Mike hätte haben können, wenn sie denn wollte - nur für die Leute, die das nach elfeinhalb Tagen noch nicht mitbekommen haben. Leyla wirft Kim vor, man könne ihr nicht vertrauen und sie sei eine Schauspielerin. Ganz nachvollziehen kann man das als Zuschauer jetzt nicht. Aber es fällt auf: Leylas Lieblingswort, um Kim zu beschreiben, ist: "ekelhaft".

22:43 Uhr: Schon geht es darum, wer in die Dschungelprüfung geht. Alle wählen Lucy. Nur Tim wählt sich selbst.

22:42 Uhr: Auf dem Hotelzimmer liest er aber den Brief seiner Tochter. Es kullern die Tränen. So emotional haben wir David die ganze Staffel nicht gesehen.

22:38 Uhr: David muss nun ausziehen. Kim sagt treffend: "Jetzt haben wir ein Sixpack weniger." David wirkt nicht so traurig. Schließlich empfangen ihn "drei Frauen" am Hotel, wie er zweimal betont. Cora, Sarah und Anya freuen sich, den 39-Jährigen zu sehen.

Dschungelcamp 2024: Kim und Tim über ihr Liebesleben

22:34 Uhr: Eine interessante Beichte gibt es aber. Kim erzählt: "Ich hatte mal etwas mit einem Rapper." "Hört sich an wie Wochenende", erzählt sie weiter. "'The Weeknd'", weiß Tim sofort und kann das nicht glauben. Es würde aber erklären, warum Kims Englisch so gut ist. Trotzdem unglaublich. Wer The Weeknd nicht kennt, dem sei gesagt: Der kanadische Musiker Abel Makkonen Tesfaye, bekannt als The Weeknd, verkaufte weltweit bereits über 250 Millionen Tonträger. Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte 2019 sein Vermögen auf 40 Millionen US-Dollar. Wenn es also stimmt, dass Kim etwas mit ihm hatte, fragt man sich schon, warum sie ausgerechnet Mike so hinterhertrauert.

22:32 Uhr: Nun kommt es zum Sex-Talk, den wir bereits in der Vorschau gesehen hatten. Überraschenderweise stehen sowohl Kim als auch Tim auf Dieter Bohlen. Und das, obwohl der kaum jünger ist, als Heinz Hoenig. Tim möchte außerdem einmal mit Fernsehmoderatorin Nazan Eckes schlafen und Kim – wie bereits angekündigt – mit Jan Köppen. Außerdem steht bei ihr Oliver Pocher hoch im Kurs. Ein Ziel, das erreichbar scheint. Tim ist bei Pocher aber raus und verrät noch: "Er hat mich zum Essen eingeladen, aber ich habe bisher noch nicht geschrieben, wann."

22:28 Uhr: Wir können alle froh sein, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Im Camp scheint alles und jeder zu stinken. "Mike riecht wie ein verschwitztes Lama", sagt Leyla. Interessant, dass es trotzdem für einen Flirt reicht.

22:26 Uhr: Die Langeweile im Camp scheint zu wachsen. Fabio redet über Autos, Leyla von ihrem Damenbart.

22:22 Uhr: Es wird emotional! Beim gemeinsamen Abwasch beichtet Tim Lucy etwas, das ihm auf dem Herzen zu liegen scheint: „Weißt du, dass du für mich hier eine ganz, ganz große Inspiration bist?“ So liebevoll erlebt man Kandidaten im Dschungelcamp selten. „So wie du bist, würde ich später gerne mal sein“, sagt der Influencer – und schon kullern die Tränen. Auch Lucy ist gerührt. Und sie gibt zu, dass sie vom ersten Treffen nie gedacht hätte, dass Tim so intelligent und belesen sein könne. Ein Satz, den Influencer wahrscheinlich öfter hören.

Die Ex-No Angels-Sängerin gibt Tim zum Schluss noch einen Tipp: „Du lässt so viele Leute, total unbedeutende, zu nah an dich ran, so dass du diese Zweifel an dir hast.“ Damit spielt Lucy wahrscheinlich auch auf den Hate an, den Twenty4Tim immer wieder im Netz und im echten Leben erlebt. Nach dem Dschungel könne er das vielleicht besser trennen, sagt die 47-Jährige.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Muss heute jemand gehen?

22:19 Uhr: Gleich zu Beginn erklärt das Moderatoren-Team Sonja und Jan, dass Heinz raus ist und deswegen heute keiner fliegt. Aber: Man kann trotzdem anrufen und am Ende wird bekanntgegeben, wer rausgevotet worden wäre. Es bleibt also spannend!

22:15 Uhr: Es geht los! Tag 12 im Dschungel - und bereits im Vorspann zeigt sich: Es gibt wieder mal Streit zwischen Kim und Leyla. Auf manche Sachen kann man sich halt immer verlassen.

20:00 Uhr: Gestern musste David Odonkor das Camp verlassen. Aber wie geht es dem Ex-Fußballprofi damit? Das beantwortet er im Interview mit RTL und sagt: "Ich lache immer noch." Trauer sieht definitiv anders aus. Woran es gelegen habe, dass er nun raus ist, da spekuliert David aber nicht. Das macht dafür Social Media. In einigen Kommentaren ist herauszulesen, dass seine Aussage, Leyla und Kim sollten sich bitte etwas anziehen, nicht so gut beim Publikum ankam.

Am heutigen Tag 12 muss Heinz Hoenig aus medizinischen Gründen das Camp verlassen. Die Frage, die sich wohl alle stellen, ist nun: Wird an Tag 12 trotzdem jemand rausgevotet? Ab 22:15 Uhr wissen wir mehr.

19:15 Uhr: Die Vorschau zu Tag 12 verspricht spicy Gespräche: Tim und Kim tauschen sich darüber aus, mit welchen deutschen Stars sie gerne Sex haben würden. Kim gesteht: Sie hat einen Faible für Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen. "Ich mag eloquente Männer", sagt sie dazu. Auf welche Stars die beiden noch stehen - und wie Jan Köppen auf Kims Geständnis reagiert, erfahren Sie heute um 22:15 Uhr auf RTL, RTL+ oder hier in unserem Live-Ticker.

18:15 Uhr: Natürlich darf im Dschungel auch ein bisschen Liebe nicht fehlen. Mike und Leyla sind schon seit Tagen am Flirten. Ein Segen fehlte den beiden aber noch zum großen Glück: der von Mikes Australien-Begleiter Eugen, ebenfalls bekannt aus dem Reality-TV. Eugen hatte nämlich vor Dschungelcamp-Start Kontakt mit Leyla gehabt.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Geht die Flirterei zwischen Leyla und Mike in die nächste Runde?

Jetzt gibt Eugen aber grünes Licht. "Es ehrt den Mike, dass der sich an sowas halten wollen würde. Aber es gibt nichts zu halten, zwischen mir und ihr war nie irgendwas", sagt Eugen. Schade, dass Eugen diese Botschaft aktuell nicht an Leyla und Mike weitergeben kann. Aber vielleicht geht die Flirterei heute Abend ja trotzdem in die nächste Runde.

17:23 Uhr: An Tag 11 im Dschungel zeigte der sonst so gut gelaunte Fabio Knez eine andere Seite von sich und gestand seinen Mitstreitern, dass sein Vater ihm gegenüber immer sehr distanziert war. "Er ist eben ein anderer Typ, nicht so sentimental wie meine Mutter. Weil er den Umgang mit mir auch nicht so konnte", erklärte der Halb-Italiener. Bestimmt 15 Jahre sei es her, dass sein Vater "Ich liebe dich" zu ihm gesagt hat, erzählt Fabio weiter.

Nun reagiert Fabios Vater Mario im RTL-Interview auf diese Szenen. Er gibt zu: Fabio habe recht. "Ich habe zwar alles für ihn gemacht, aber nie gesagt, dass ich mit ihm zufrieden bin", sagt Mario. Vielleicht schaffen die beiden es ja, nach dem Dschungel stärker zusammenzuwachsen.

Dschungelcamp 2024: Heinz Hoenig muss das Camp verlassen

Dienstag, 30.01.2024, 16.16 Uhr: Nun also doch: Heinz Hoenig hat das Dschungelcamp verlassen! Denn wie RTL nun bekannt gab, sei es für den 72-Jährigen aus "medizinischen Gründen" besser, wenn er das Camp verlasse. Außerdem sei Heinz mit seinen 72 Jahren ja auch fast dreimal so alt wie viele der anderen Camp-Bewohner, sagte Dr. Bob in einem Statement Video dazu.

Und Heinz Ausstieg ging dann ganz schön schnell über die Bühne! Denn Heinz ist bereits wieder bei seiner Familie, die in Australien auf ihn wartet. Wie die anderen Camp-Teilnehmer auf Heinz' Ausscheiden reagiert haben, sehen wir dann wohl erst heute Abend in der Sendung.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Was passierte an Tag 11?

Montag, 29.01.2024, 19:52 Uhr: Endlich ist es wieder so weit: Heinz Hoenig darf wieder in eine Dschungelprüfung - vielleicht zur richtigen Zeit? Immerhin hat er gestern auch ein "Vielleicht" erhalten, es könnte für ihn daher heute knapp werden. Umso besser für ihn, dass er sich heute mal wieder zeigen darf, denn die letzte Woche hat man immer nur am Rande von ihm etwas mitbekommen. Kurz schwärmt er mal von der Natur oder umarmt sein Kissen mit Bildern seiner Familie, sonst schläft er viel. Vor allem aber schläft er auch untertags, obwohl das ein klarer Regelverstoß ist, denn eigentlich dürfen die Promis untertags nicht schlafen.

Auch für die Dschungelprüfungen war er gesperrt. Nur zu Beginn durfte er teilnehmen, bekam aber auch leichtere Aufgaben. Das enttäuscht die Fans auf Instagram. RTL gab auf ihrer Seite folgendes dazu bekannt: "Heinz ist bei den letzten Dschungelprüfungen aufgrund gesundheitlicher Gründe gesperrt worden. Jeder unserer Stars hat eine Berechtigung an der Show teilzunehmen, ob mit oder ohne die Teilnahme an den Dschungelprüfungen. Heinz bereichert unser Camp in hohem Maße, wie in den vergangenen Shows eindrucksvoll zu sehen war. So hat er uns zum Weinen und zum Lachen gebracht und seine Mitcamper motiviert." Daher ist aller höchste Zeit, dass er auch mal wieder darf. Mit Mike und Fabio geht es zu einer Essenprüfung, das ist bereits auf Instagram zu sehen. Wir sind gespannt, wie die drei sich da schlagen.

Dschungelcamp 2024: Die Kandidatinnen und Kandidaten. Foto: RTL

Dschungelcamp-Ticker 2024: Was läuft da zwischen Mike und Leyla?

Montag, 29.01.2024, 15:37 Uhr: Was passierte alles an Tag 10? Nicht so viel, denn die Folge war wieder eine sehr kurze durch NFL.. Große Themen sind nach wie vor Mike und Kim, Kim und Leyla sowie Mike und Leyla, denn die beiden waren auf Schatzsuche und die anderen fragen sich: Lief da etwa etwas? Und was ist sonst so passiert, warum gibt es keine Schatzkiste? Lelya und Mike erzählen von ihrer Nacht und dass sie nur ein kleines Stück Pizza retten könnten, dass sie selbst verdrückt haben. Das kam gar nicht gut beiden den anderen an. Wir erinnern uns an das Pizza-Gate beziehungsweise Bolo-Gate der letzten Dschungelcampstaffel. Aber die größere Diskussion ist tatsächlich, ob da zwischen Mike und Leyla etwas laufen könnte.

Dschungelcamp 2024: Mike und Leyla nähern sich an. Foto: RTL

Dschungelcamp im Ticker: Bahnt sich da etwas zwischen Leyla und Mike an?

Zu einem Kuss hätte Leyla nicht "Nein" gesagt, das gibt sie im stillen Dschungeltelefon-Kämmerchen zu: "Von mir aus hätte da auch ein Kuss sein können. Der hat so süße Teddybär-Augen. Der ist schon cute. Aber von seiner Seite gibt es einen großen Punkt, warum das nicht funktioniert." Sie hat auch einen Verdacht, woran das liegen könnte, denn sie hat mal Mikes Begleiter Eugen Lopez gedatete. "Da war aber nie etwas Körperliches oder etwas mit Gefühlen. Aber aus diesem Grund ist Mike gehemmt", so Leyla und schlägt vor, Eugen möge doch mal einen Brief an Mike schreiben. "Mit der Dschungelpost per Express, weil wir es hier eilig haben. Einfach ein Zweizeiler: 'Hi Bro, alles ist in Ordnung. Liebe Grüße Eugen'."

Kim versucht derweil immer wieder ein Gespräch mit Mike anzufangen, doch der blockt komplett ab und hat keine Lust auf sie.

Dschungelcamp im News-Ticker: Dschungelprüfung an Tag 10

Dann gab es da noch die Dschungelprüfung von Lucy und David. Die mussten ins Spa, heißt sie haben Prüfung, die Leyla und Tim absolvieren sollten, Leyla aber abgebrochen hat, bekommen. Und siehe da: Die Prüfung ist machbar. Die beiden holen 10 von 10 Sternen, feiern sich dementsprechend selbst dafür und die Mitcamper freuen sich ebenfalls über Essen.

Dschungelcamp 2024: Lucy und David holen alle Sterne in der Dschungelprüfung. Foto: RTL

Dschungelcamp im News-Ticker: Zweite Kandidatin muss gehen

Auch an Tag 10 muss wieder ein Star das Dschungelcamp verlassen - und es trifft Anya. Die ist extrem traurig und versteht die Welt nicht mehr. Ihr großer Wunsch, nicht mehr die GNTM-Zicke zu sein, ging sogar auf, denn sie zeigte sich wirklich von einer anderen Seite. Doch dadurch war sie wohl so ruhig, dass sie wieder nicht aufgefallen ist. Das andere "Vielleicht" hatte Heinz Hoenig, also vielleicht wird es heute eng für ihn.

Dschungelcamp-Ticker 2024, Tag 9: Die erste Kandidatin ist raus - und ist völlig überrascht

Sonntag, 28.01.2024, 07:00 Uhr: Die erste Kandidatin ist raus aus dem Dschungelcamp 2024. Als Erstes traf es Sarah Kern, für die die wenigsten Zuschauer anriefen. Die 56-Jährige wurde von dieser Entscheidung völlig überrascht. "Was muss ich jetzt machen? Kriege ich wenigstens noch eine Zigarette?", fragte sie verwundert. Anya Elsner war hingegen erleichtert - das Model war auch nominiert und weinte vor Freude, dass sie doch bleiben durfte.

Samstag, 27.01,2024, 21:16 Uhr: Heute ist es soweit: Der oder die ersten Kandidatin das Camp verlassen, das hat Moderatorin Sonja Zietlow bereits gestern angekündigt. Das heißt, die Zuschauer dürfen ab heute für ihren Favoriten oder Favoritin anrufen und nicht mehr wer in Dschungelprüfung muss. Ab heute wird es also richtig spannend im Dschungelcamp.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wird es für die beiden eng? Unser Tipp ist auch, dass es für David sehr eng werden könnte, da tatsächlich nicht so viel kommt. Aber wer weiß, vielleicht werden wir ja überrascht.

Dschungelcamp-Ticker: Alle schimpfen auf Kim Virginia

Samstag, 27.01.2024, 15:33 Uhr: Auch heute an Tag 9 wird Kim Virginia einen schweren Stand im Dschungelcamp 2024 haben. Während Kim und ihr Ex Mike Heiter bei einer Dschungelprüfung sind - und sich dabei direkt wieder streiten - schimpfen die übrigen Kandidaten gemeinsam über die Kandidatin. "Das ist alles nur Show, was sie macht. Da fehlt die Reife", sagte Felix von Jascheroff. Und das Urteil von Fabio Knez lautet so: "Die hat keine Selbstreflexion, keinen Umgang mit Menschen. Die ist drüber." Leyla Lahouar beschwerte sich, dass Kims negative Art sie herunterziehe. Am Ende machte Kim Mike ein Friedensangebot - ob sich die Stimmung im Camp dadurch bessert, muss sich heute aber zeigen.

Dschungelcamp im Ticker: An Tag 8 gibt Kim intime Einblicke in ihr Gefühlsleben

In einer Nachtwache fragt Lucy Kim, warum sie denn nie ihre weiche Seite zeigt: "Du provozierst immer. Ich glaube, dass du eigentlich ein ganz, ganz weicher Mensch bist. Willst du nicht deine andere Seite zeigen?" Kim antwortet ihr nachdenklich: "Ich glaube nicht, dass sich andere so für mich interessieren. Ich musste immer beweisen, was ich kann. Immer mehr als andere. Ich kenne immer nur Ablehnung. Daher gibt es viele Punkte, warum ich so bin, wie ich bin. Wenn eine Gruppe mich nicht mag, dann kommt genau mein Kämpferherz raus!" Lucy bohrt weiter: "Warum bist du so schlecht zu Mike?” Kim erklärt: "Er hat mich richtig verletzt. Klaut mir ein halbes Jahr meines Lebens, weil er nicht ehrlich sein kann. Dann werde ich mit dem in den australischen Dschungel gesetzt und flippe nach der fünften Frage direkt aus, gebe ihm ein Brett und einen Einlauf. Und alle sagen direkt, die will noch was von dem!"

Im Dschungeltelefon offenbart Kim dann, dass sie früher immer gemobbt worden und zu viel passiert sei: "Daraus habe ich gelernt, stark zu sein und keine Schwäche zu zeigen. Wenn Menschen sehen, du liegst am Boden, dann treten sie extra zu. Ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht. Es fällt mir schwer, Menschen hinter meine Fassade blicken zu lassen, weil ich sonst angreifbar bin. Ich weiß nicht, wie ich mich verletzlicher zeigen kann?" Kim über Mike: "Ich habe auf mich selbst geschissen, damit es ihm gut geht. Ich habe mein Herz geöffnet und er hat mir gesagt, er vertraut mir blind. Am Ende des Tages hat er darauf geschissen und mir gesagt: Kim, das Leben ist hart, werde härter. Seine letzten Worte. Das hängt mir nach, weil ich nicht verstehe, wie Menschen meine Hülle brechen, sehen, da ist eine süße kleine Blume und dann draufhauen. Das ist der Ursprung des Problems mit Mike. Er war bösartig zu mir, in Zeiten, wo ich ihm mein Herz gegeben habe."

Dschungelcamp-Ticker: Die Dschungelprüfung an Tag 8

Dennoch nimmt sie ihn mit in die Dschungelprüfung, denn Kim darf sich noch zwei Mitstreiter raussuchen. Sie wählt Tim und Mike. Zuerst gibt es nur Streit, doch zur Dschungelprüfung "Großen Preis von Murwillumbah". Die drei müssen in einem Auto durch einen Parkour. Kim muss fahren und sieht nichts, Tim darf nicht sprechen und gibt Anweisungen und Mike hört nichts und muss Tims Anweisungen an Tim geben. Die drei stellen sich zwar nicht schlecht an, schaffen trotzdem nicht, ihre Sterne über die Zielgerade zu bekommen und haben damit null Sterne.

Die anderen sind währenddessen im Camp so genervt von dem Thema Mike, dass sie nichts mehr davon hören und es daher zukünftig unterbinden wollen.

Dschungelcamp Tag 8: Aussprache zwischen Leyla und Kim

Nachdem die beiden sich am Tag zuvor gestritten haben sucht Kim das Gespräch und sie versöhnen sich. Doch das hält nicht lang. Am Abend sucht Leyla erneut das Gespräch mit Kim, da sie sich von ihr distanzieren möchte, da es sie runterziehe mit Kim Zeit zu verbringen: "Ich glaube, du hast keine ehrlichen Absichten, was mich betrifft. Siehst du uns als Freundinnen im echten Leben? Du bist das komplette Gegenteil von mir! Ich weiß nix über dich, außer deine Geschichten mit Mike!" Kim fasst das gar nicht gut auf und erwidert: "Girl, wenn du irgendetwas mit Mike starten möchtest…" Leyla unterbricht sie: "Was hat das denn mit Mike zu tun? Was schiebst du für Filme in deinem Kopf?" Leyla weiter: "Ich werde als Fake-Bitch abgestempelt, die auf deinen Freund hüpft, obwohl ich mit eurem Drama nix am Hut habe. Ich bin im Dschungel und mich juckt euer Drama gar nicht. Ich will mich die Tage distanzieren. Vielleicht brauchst du das auch? Damit du auch mal auf einen anderen Trichter kommst."

Ansonsten wäre Anya eigentlich Campchefin gewesen, bekommt aber nichts auf die Kette, da sie einen schlechten Tag hätte. Sie zickt Sarah an. Am Schluss haken die beiden aber das Thema ab.

Und wer muss an Tag 9 wieder in die Dschungelprüfung: Natürlich Kim!

Freitag, 26.01.2024, 15:46 Uhr: Heute ist Freitag, heißt seit einer Woche ist das Dschungelcamp am Laufen. Bedeutet das etwa, dass heute der erste Kandidat oder die erste Kandidatin heute bereits gehen müssen? Normalerweise wäre es so, aber da Cora Schumacher aus gesundheitlichen Gründen freiwillig das Camp verlassen hat, erhalten die Camper noch einen Tag Schonfrist. Erst ab morgen können die Zuschauer für ihre Favoriten anrufen und derjenige mit den wenigsten Anrufen muss das Camp verlassen.

Dschungelcamp-Ticker: Regelverstöße werden bestraft

Freitag, 26.01.2024, 09:11 Uhr Uhr: Noch am Tag 6 verkündete RTL, das es über 80 Regelverstöße im Camp gab, die zutage traten, da Leyla ein Wimpernbürstchen von Kim auf der Toilette fand. Das Resultat: RTL nimmt alle Zigaretten weg und gibt keine neuen aus. Nicht ganz gerecht finden manche Camper, denn es müssen nur die Raucher leiden, obwohl auch Nichtraucher wie Fabio Regelverstöße begangen haben. Der Nikotinentzug setzt den Kandidaten bereits an Tag 7 ziemlich zu. Für Leyla waren die Zigaretten auch zum Hungerstillen da.

Dschungelcamp-Ticker 2024: Tag 7 - Kim und Leyla zoffen sich wegen Mike

Wie sollte es anders sein, auch in Folge 7 prägt der Konflikt zwischen Kim und Mike den Tag, wenn auch in etwas anderer Art. Zu erst wurde schon wieder ausgiebig das Thema bei der Nachtwache diskutiert - dieses Mal zwischen Kim und Sarah. "Ich habe von einem Kumpel erfahren, dass seine Masche wohl ist, es bei mir hier zu versuchen und wenn das nicht funzt, dann will er es mit Leyla versuchen. Er will hieraus eine Datingshow machen. Ich werde mit Mike auch nach der Show hier wieder was haben. Save! Es ist immer dasselbe bei uns", so Kim. Alle anderen sind einfach nur noch genervt von Kim, denn es geht die ganze Zeit nur um Mike.

Dschungelcamp 2024: Mike und Leyla planschen im Weiher. Das führt zum Streit zwischen Kim und Leyla. Foto: RTL

Dschungelcamp im News-Ticker: An Tag 7 droht nach ein "Pool-Party" im Weiher Ärger zwischen Kim und Leyla

Doch das ist noch nicht alles, denn richtig lustig wird es, als sich ein paar der Camper im Weiher abkühlen wollen. Heinz, Fabio und Mike stürzen direkt ins kühle Nass. Leyla und Anya stehen daneben und Leyla traut sich wegen der Tiere nicht ins Wasser. Ganz Gentleman hilft Mike Leyla ins Wasser und die klammert sich sofort an ihn und bleibt an ihm kleben. Es wird geplanscht und Spaß gemacht, keiner denkt sich etwas - bis Kim mit Tim zum Wasser kommt. Äußerlich lässt sie sich nichts anmerken, doch innerlich brodelt es ihn ihr: "Ok, wow! Das ist respektlos mir gegenüber!", flüstert sie Tim zu. Dann dampft sie wieder mit Anya ab und lässt ihren Frust raus: "Ich bin schockiert. Wir haben noch über Mike geredet, sie hat mich noch getröstet." Anya versucht zu erklären: "Da waren ganz viele Tiere und sie brauchte jemand, der sie trägt!" Kim stapft von dannen: "Aber muss es dann mein Ex sein?! Sie macht das vor meinen Augen! Das ist respektlos. Muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen, vor meinen Augen?" Bei den Badenden wird der Abgang auch diskutiert, vor allem als Tim erwähnt, dass es falsch gewirkt haben könnte. Darauf hin wird Leyla sauer: "Wir wissen doch alle: Tief in ihr drin will sie ihn zurück und nicht fertig machen. Aber es läuft nicht so, wie sie will. Aus dem Grund rastet sie aus. Aber ich muss darunter nicht leiden, nur weil ich mich mit jemandem hier gut verstehe. Und selbst wenn ich mit ihm hier rumgeleckt hätte – auch das wäre scheißegal! Die waren noch nicht mal zusammen offiziell! Denkst du, ein Mann will eine Frau, die die ganze Zeit sagt: 'Du hast einen kleinen Pimmel, du hast kein Geld, du wohnst bei deiner Mutter.' Welcher Mann will so eine Frau denn zurück? Da hätte sie eine andere Taktik anwenden müssen. Ich kann doch nichts für ihr Verhalten."

Streit zwischen Kim und Leyla eskaliert im Dschungelcamp

Natürlich eskaliert es danach weiter. Leyla fragt Kim direkt: "Und wie viele Runden dreht deine CD noch? Ich habe dir schon mal gesagt, rede direkt mit mir, nicht hinter meinem Rücken." Kim erwidert daraufhin: "Möchtest du jetzt noch frech werden, nachdem du vorhin respektlos mir gegenüber warst?" David versucht sofort dazwischen zu gehen, aber vergebens. Zu erst ist es ruhig, da Kim mit Leyla nicht mehr reden will, sagt aber gleichzeitig zu Anya, dass ja zum Glück ihr Schamane, der Flüche legen kann, dabei sei. "Du bist einfach nur peinlich, dein ganzes Verhalten hier", entgegnet Leyla. Das lässt sich Kim nicht gefallen, denn sie habe ihr alles vorab erzählt und gedacht, dass sie Freundinnen seien: "Girl, du bist einfach in einem Konkurrenzkampf hier mit mir!" Leyla: "DU bist in einem Konkurrenzkampf. Du rastest aus, wenn ich neben ihm auf dem Boden sitze!" Außerdem vermutet Leyla, dass Kim ihr das eh nur alles vorab erzählt habe, da sie Single sei und sie manipulieren wollte. Es wird lauter zwischen den beiden Camperinnen, beide fallen sich ins Wort, reden gleichzeitig und die Beschimpfungen werden heftiger. Der Höhepunkt des Schlagabtausches: "Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur", so Kim. So richtig Ruhe kehrt nicht ein, denn Kim nervt die anderen nur noch.

Dschungelcamp im Ticker: Fabio zeigt seine emotionale Seite

Fabio ist eigentlich immer der Lustige und Lockere. Sogar nach dem Leylas Ausbruch meint er nur wie toll der Pool wäre. Später am Lagerfeuer erzählt er Mike und David von sich. Er zog erst mit 24 Jahren aus und bis dahin machte seine Mama alles für ihn. Er wusste nicht mal wie man eine Spülmaschine einräume. Dann erzählt er über seinen Vater, der Italiener sei und im Schichtdienst als Gabelstapler gearbeitet habe. Dadurch haben sie sich nicht viel gesehen. Das Verhältnis sei zwar gut, aber auch distanziert gewesen: "Eventuell war die Wertschätzung schon da, aber er konnte es vielleicht nicht ausdrücken oder nicht so rüberbringen [...] Ich hab das natürlich als Kind irgendwo auch vermisst." Aber er gibt die Hoffnung nicht auf, dass das noch werden könnte.

Dschungelcamp 2024: Fabio erzählt etwas über sich im Camp. Foto: RTL

Die Dschungelprüfung mussten Felix, Tim und Mike essen und holten ganze 10 von 11 Sternen. Nur Felix schaffte den Magen nicht zu essen, alles andere wurde verspeist.

Felix von Jascheroff (l.), Twenty4Tim, Kim Virginia bei der Dschungelprüfung. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Dschungelcamp-Ticker 2024: Tag 6 - Kim und Mike geraten wieder aneinander

Donnerstag, 25.01.2024, 14.50 Uhr: Auch an Tag 6 war wieder einiges los. Mike und Kim haben gemeinsame Nachtwache und die ewigen Streitereien fangen wieder an, denn so richtig einig wie die vermeintliche Beziehung geendet hat, ist man sich nicht. "Ich weiß nicht, was ich dir getan habe?", fragt Mike Kim, die irritiert antwortet: "Du weißt es nicht? Wie ist es deiner Meinung nach zwischen uns geendet?" Mike: "Wir hatten Kontakt und ich habe dir gesagt, von meiner Seite aus gibt es keine Gefühle." Kim schüttelt energisch den Kopf. "Du hast mir gesagt, du möchtest eine Beziehung mit mir und du vertraust mir. Und ich habe dir gesagt, dass ich dir vertraue." Mike: "Nein! Hör auf zu lügen! Ich will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Warum bist du so besessen? Kim: "Mike, ich war verletzt, wie du es beendet hast!"

Für Mike ist klar, Kim will ihn fertig machen, daher schießt er kräftig gegen sie zurück: "Es war mein größter Fehler, dich kennengelernt zu haben. Du bist bösartig. Mich interessiert dein Leben nicht. Du bist besessen von mir." "Du hast kein Geld, du bist lügnerisch, du bist manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin. Es gibt tausend Punkte, warum ich absolut nicht obsessed von dir bin!" Mike: "In der Öffentlichkeit weiß keiner, wie du wirklich bist. Du hast zwei Gesichter. Eine Seite ist cool, die andere sehr böse." Kim ist erbost. Doch so richtig zu einem Punkt kommen sie nicht.

Im Dschungelcamp streite sich Mike Heiter und Kim Virginia bei der Nachtwache. Foto: RTL

Dschungelcamp im Ticker- Tag 6: Lucy wird zu Teufel - Wegen Socken

Doch nicht nur diesen Streit gab es, auch Lucy zeigt eine andere Seite von sich, denn auf der Wäscheleine wurden Sachen auf ihre frisch gewaschene Wäsche gelegt. Daraufhin kehrt sie ins Camp zurück und will wissen, wer da war: "Auf meinen Unterhosen liegen rote Socken!“ Anya war die Übeltäterin, die sich keiner Schuld bewusst ist und hört sich total verwirrt Lucys Standpauke an. "Denkst du, ich hab das mit Absicht gemacht?", so die EX-GNTM-Kandidatin. Doch das bringt das Fass für Lucy zum Überlaufen: "Das zeigt deine Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber. Es hat dich nicht interessiert.“ Anya kann kaum antworten und erst das einschreiten von David Odonker hilft die Situation zu beruhigen.

Dschungelcamp-News-Ticker: Null Sterne in der Dschungelprüfung an Tag 6

In der Dschungelprüfung "Bäh-Tonmischer" müssen sich Anya und Kim beweisen. Sie werden in eine große Trommel gelegt, dabei kommt alles mögliche Getier hinzu. Während sich die Trommel dreht müssen die beiden Fragen beantworten. Doch Innereien sind dann für Kim zu viel des Guten uns sie ruft den Satz - und das obwohl sie bei Rund 9 von 11 waren. Die Mitcamper, allen voran Felix, können das nur bedingt verstehen.

Außerdem durften Fabio und Heinz noch auf Schatzsuche gehen. Sie müssen ein Kreuzworträtsel lösen, indem sie Fragen und Buchstaben aus einem schlammigen Tümpel fischen und danach Fragen beantworten. Doch die beiden können mit den Fragen wenig anfangen, wodurch die Schatzsuche nicht von Erfolg gekrönt ist.

Dschungelcamp 2024: Kim im "Bäh-Tonmischer" bei der Dschungelprüfung. Foto: RTL

Dschungelcamp-Ticker 2024: Cora Schumacher im Krankenhaus - RTL äußert sich dazu

Mittwoch, 24.01.2024, 12:55 Uhr: Cora Schumacher muss ins Krankenhaus! Als Grund für Coras frühzeitig Dschungelcamp-Auszug stehen nach wie vor gesundheitliche Gründe im Raum. Das betonte sie auch in Interviews mit RTL immer wieder und zeigt sich mit Schal und heißerer Stimme vor der Kamera. "Die Produktion hat sich so lieb um mich gekümmert", so Cora auf Instagram.

Die Bild-Zeitung will aber wissen, dass es nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern Zoff mit dem RTL-Team herrscht. Dr. Bob sagt nach Coras Auszug selbst, dass sie Körperlich in Ordnung war und sie teilweise bis zu zweimal am Tag untersucht worden sei. Um zu untermauern, dass es ihr um ihre Gesundheit ging, hat sie eine Privatklinik Mittwochmorgen auf gesucht.

Das bestätigt auch RTL und gibt gleichzeitig Entwarnung, dass es nichts Schlimmeres sei. "Da können wir Entwarnung geben: Die Gesundheit und Sicherheit unserer Stars hat immer höchste Priorität, egal ob im Camp oder im Hotel Imperial. Im Camp ist ein Ärzteteam rund um die Uhr und bei Bedarf jederzeit verfügbar. Weil Cora Schumacher aktuell im Hotel Imperial verweilt, haben wir sie zur Nachuntersuchung geschickt. Auch hierbei ist keine abweichende medizinische Einschätzung gestellt worden. Es bleibt dabei, es gibt keine medizinischen Gründe für Cora Schumachers Auszug."

Cora Schumachers Abschied vom Dschungelcamp war tränenreich. Foto: RTL

Cora Schumacher gibt Details zu Dschungelcamp-Auszug

Auch in ihrer Instagram Story kündete Cora Schumacher bereits an, zum Arzt gehen zu wollen, da sie eine "Kehlkopfentzündung" vermute und schießt dabei noch gegen Dr. Bob. Der habe sie nicht mal betreut und sei ja noch nicht mal ein Arzt und gar keine medizinische Bewertung abgeben kann . "Wenn ich eine medizinische Notwendigkeit gesehen habe, das Format zu verlassen, dann ist das so!", so Cora in ihrer Story. Es handle sich laut den Ärzten vor Ort um ein "Post-Covid-Problem": Ich hatte das erste Mal Covid und offenbar eine ziemlich gute Variante ausgesucht. Ich habe vier Wochen damit zu tun gehabt. Bin zwar rechtzeitig zum Abflug nach Australien wieder gesundgeschrieben worden, weil ich offensichtlich gesund war. Bin dann aus dem Flieger ausgestiegen hier in Australien und habe schon gemerkt, dass da noch was hinterherkommen wird und das wurde dann jeden Tag schlimmer. So richtig schlimm wurde es dann an dem Tag, als ich ins Dschungelcamp eingezogen bin. Hinzu kam dann noch mein Asthma." Weiter erzählt sie, dass sie dadurch sehr sehr schlecht Luft bekommen habe: "Da kann man dann schon mal eine Panikattacke bekommen. Die hatte ich dann auch an besagtem Tag in der Nacht." Beim Hinlegen hatte sie Probleme mit dem Atmen. Der Rauch des Lagerfeuers habe das verstärkt. "Es hat sich angefühlt, als ob ein Elefant auf meiner Lunge waten würde." Die 25 Prozent weniger Gage, habe sie dann gerne in Kauf genommen, da sie keine Langzeitschäden deswegen davon haben wolle. Ihre Gesundheit sei ihr am Wichtigsten und sie wünsche sich, dass das respektiert werden würde, fügt Cora noch hinzu.

Außerdem Thema in ihrer Story: Olli Pocher, beziehungsweise wer die Gerüchteküche bei den Medien zum Brodeln gebracht hat.

Live-Ticker zum Dschungelcamp 2024: News zu Tag 5



00:15 Uhr: Das war Tag 5 im Dschungelcamp 2024!

00:11 Uhr: Anya und Kim müssen gemeinsam in die nächste Dschungelprüfung. Sofort kullern bei beiden die Tränen. Ob vor Freude oder aus Angst - das erfahren wir nicht mehr.

00:09 Uhr: Es wird wieder spannend, denn nun verkünden Sonja Zietlow und Jan Köppen wieder, wer morgen in die Dschungelprüfung geht. Hoffentlich nicht wieder Leyla. Die Frau hat wahrlich genug durchgemacht.

00:05 Uhr: Achtung! Jetzt wird's esoterisch. Sarah Kern sieht Chakren-Farben. Das behauptet sie zumindest, als sie Tim analysiert.

23:59 Uhr: Das Thema Toilette ist noch nicht vorbei. Tim und Kim entleeren das Klo - und wir sind alle hautnah dabei. Kim beschwert sich zwar, aber am Ende ergibt sie sich in ihr Schicksal und das Duo Tim und Kim entpuppen sich als geborenes Plumpsklo-Wechsel-Team.

23:45 Uhr: Lucy sucht verzweifelt ihr Handtuch. Und Heinz erwärmt wieder die Herzen, als er Lucy einfach seines geben will.

23:40 Uhr: Das Klopapier-Thema ist größer als gedacht. Für Frauen sei die Rationierung des Klopapiers benachteiligend, sagt Kim Virginia. Sie brauchten mehr Klopapier, auch weil die Männer immer auf die Brille pissen würden. Das sind Einsichten in das Leben der Dschungel-Promis, die wahrscheinlich nicht jeder gebraucht hätte.

23:36 Uhr: Das Camp wird von chronischem Klopapiermangel heimgesucht. Chef David rationiert deswegen das restliche Klopapier. Zwei Leute müssen sich ab jetzt eine Klorolle teilen. "Wenn euer Klopapier weg ist, ist es weg", macht David klar.

Live-Ticker zum Dschungelcamp 2024: Kim und Leyla erzählen von Traumata

23:29 Uhr: Auch Kim erzählt von Gewalterfahrungen. Ihr Vater misshandelte sie bis sie 12 Jahre alt war, erzählt sie. "Ich bin so stark geworden, weil ich stark sein musste", sagt sie heute.

23:27 Uhr: Von den Traumata nicht genug. Im Gespräch mit Kim erzählt Leyla von ihrer bisher einzigen Beziehung. Ihr Ex hatte sie zusammengeschlagen, so stark, dass sie ins Krankenhaus musste.

23:23 Uhr: Leyla erzählt von ihrem Trauma: Als Sechsjährige war sie eine Nacht lang in einem dunklen Raum eingesperrt. Niemand hat sie gehört. Niemand hat sie rausgeholt.

Wie können die anderen im Camp ihr da noch böse sein? "Man weiß nie, was andere schon erlebt haben", sagt Leyla.

Kim Virginia und Leyla sprechen offen von der Gewalt, die sie in der Vergangenheit erlebt haben. Foto: RTL

Dschungelcamp-Ticker: Leyla scheitert in Dschungelprüfung

23:21 Uhr: "Es gibt heute leider nichts zu essen", sagt Leyla, als sie wieder ins Camp kommt. Gourmet-Koch Felix wirkt erbost über diese Nachricht.

23:17 Uhr: Leyla ist enttäscht von sich selbst. Sie fängt an zu weinen. In ihrer Haut möchte man wahrlich nicht stecken.

23:07 Uhr: Ohne einen einzigen Stern geht Leyla zurück ins Camp. Wie die anderen wohl auf ihr Scheitern reagieren werden? Wenigstens haben sie vorher gut gegessen.

23:04 Uhr: Es ist sehr dunkel da unten, aber Leyla hat wenigstens eine Taschenlampe. Leyla geht in den ersten Raum, doch als die Tür sich hinter ihr schließt, bekommt sie Panik. Sie schreit: "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" Das Spiel ist damit vorbei.

23:03 Uhr: Leyla wird mit Werkzeug ausgestattet und kriecht in den wohl stinkenden Schacht.

23:00 Uhr: Die Dschungelprüfung trägt den Namen "Repara-Tortur". Elf Sterne kann Leyla in einem unterirdischen Wartungsschacht sammeln. Zehn Minuten hat sie dafür Zeit.

22:59 Uhr: Im Gegensatz zu gestern scheinen nun alle im Camp an Leyla zu glauben. Hoffentlich werden sie nicht enttäuscht...

22:55 Uhr: Gleich muss Leyla zu ihrer nächsten Dschungelprüfung und sie sieht wenig begeistert aus. Sie fragt sich auch, warum die Zuschauer sie immer wieder rein wählen. Tim ist überzeugt: Die Zuschauer wollen Leyla leiden sehen.

22:44 Uhr: Wie in der Vorschau angekündigt, werden Tim und Kim dazu verdonnert, die Toilette zu leeren, weil sie bei seiner Ansprache zu viel quatschen.

22:42 Uhr: David wird Teamchef - und ziemlich schnell wird klar: Er führt mit strengem Regiment.

22:37 Uhr: Als Anya aber die Nachtwache mit ihrem herzallerliebsten David machen darf, sind die Spinnen schnell vergessen. Während sie hofft, dass die beiden ein bisschen quatschen können, ist es David ziemlich egal, mit wem er die Nachtwache übernimmt. David antwortet nur einsilbig auf Anyas Nachfragen. "Ich habe dann auch die Motivation verloren, etwas zu fragen", sagt Anya enttäuscht.

Live-Ticker zum Dschungelcamp 2024: Ex-GNTM Kandidatin Anya bekommt Panikattacke

22:32 Uhr: Jetzt wird es gefährlich im Dschungel! Zumindest für Anya. Nachdem sie einen halben Nervenzusammenbruch wegen der Ananas hatte, bekommt sie nun eine Panikattacke, als sie zwei Spinnen im Dschungeltelefon entdeckt.

Sarah zeigt wenig Verständnis. "Wir sind hier doch im Dschungel", sagt die Modedesignerin, die vor nichts Angst hat.

22:28 Uhr: GZSZ-Star Felix von Jascheroff traut Leyla und Kim nur recht wenig zu. Während sie Gemüse schneiden beäugt er das Geschehen kritisch, fragt immer mal wieder nach. Kims Sarkasmus lässt da nicht lange auf sich warten: "Es ist schon eine Wissenschaft, das Gemüseschnippeln. Ich bin ja auch nur ein dummes Objekt. Also gib mir ein paar Tipps, Felix!"

Das Essen schmeckt natürlich auch, obwohl Felix es nicht gemacht hat. Wer hätte das gedacht?

22:25 Uhr: Endlich gibt es Essen! Juhuu! Und ich habe sich noch nie jemanden so freuen sehen, wie Anya über die Ananas. Gleich bricht sie in Freudentränen aus. Es sind die kleinen Dinge.

22:23 Uhr: Besonders süß ist aber die Männerfreundschaft zwischen Heinz und Fabio. Seit Fabio Heinz einen Schuhlöffel bei der Produktion organisiert hat, sind die beiden ein Herz und eine Seele.

22:21 Uhr: David Odonkor und Heinz Hoenig machen gemeinsam Sport. Das scheint Heinz an seine jungen Zeiten an der Schauspielschule zu erinnern. So aufgeweckt sah er die ganze Staffel noch nicht aus. Interessant, was ein paar Liegestütze alles bewirken können...

22:17 Uhr: Und bereits im Vorspann sieht man, Leyla schreit wieder ganz viel in der Dschungelprüfung. Gestern hat sie aber bewiesen: Zwischen 0 und 10 Sternen ist alles möglich!

22:15 Uhr: Es geht looos! Und gleich sieht man wieder eine Spinne und hört weinerliche Stimmen.

Dschungelcamp 2024: Mike Heiters Ex meldet sich zu Wort

22:09 Uhr: Gleich geht es los mit Tag 5 im Dschungelcamp! Vorher gibt es aber wieder Gossip aus dem Hause Heiter. Nachdem Mike gestern mit Lucy über seine fünfjährige Tochter gesprochen hat, meldet sich nun Exfreundin Elena Miras zu Wort. Sie möchte klarstellen: Sie halte Mike nicht davon ab, seine Tochter zu sehen. "Meine Nummer hast du, du weißt, wo wir sind. Ich kann leider nicht die Prioritäten von anderen Personen setzen", sagt sie in ihrer Instagram-Story.

Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher redet über Auszug

21:00 Uhr: Nachdem böse Zungen behaupteten, dass Cora Schumacher nicht aus gesundheitlichen Gründen auszog, sondern weil sie realisierte, dass sie zu viel über ihre Liebesnacht mit Oliver Pocher und über ihr Verhältnis zu Exmann Ralph Schumacher preisgegeben hatte, will Cora Schumacher ihre Kritiker mundtot machen. "Um das ein für alle mal klarzustellen: Scheißegal über wen oder scheißegal was - ich kann alles sagen, was ich will. Punkt. Ausrufezeichen. Ende", sagt die 47-Jährige im Interview mit RTL.

20:00 Uhr: Bevor es heute Abend wieder losgeht mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", hat RTL wieder eine kleine Vorschau gepostet. Und die macht auf jeden Fall Freude! Es bahnt sich nämlich ein neuer Streit an. Im Mittelpunkt steht mal wieder die selbst ernannte Queen Kim Virginia. Als Team-Chef David Odonkor seinen Plan vorstellen will, hört Kim einfach nicht auf, mit Sitznachbar Tim zu reden. David greift druch - und verdonnert die beiden zum Plumpsklo-Dienst.

Kim scheint fassungslos. Wenn ihr sehen wollt, ob Kim und Tim das Klo wirklich putzen oder sie sich lieber gegen Team-Chef David auflehnen, dann schaltet um 22:15 Uhr auf RTL ein.

12:00 Uhr: Was passiert heute beim Dschungelcamp 2024? Wir begleiten die aktuelle Folge 5 wieder im Live-Ticker.

Live-Ticker zum Dschungelcamp 2024: Das war Tag 4

00:10 Uhr: Die viel wichtigere Frage ist nun: Wer muss in die Dschungelprüfung? Es ist unglaublich. Die Zuschauer wählen tatsächlich nochmal Leyla.

00:06 Uhr: Nun gibt es Beef zwischen Leyla und Kim. Niemand möchte die zweite Schicht der Nachtwache übernehmen. Gott sei Dank schreitet Camp-Papa Heinz ein und trennt die beiden Streithähne.

00:01 Uhr: Leyla lässt sich in Thema Biologie von Fabio belehren. Besonders interessiert sie sich für die Hoden. Im Dschungeltelefon gibt sie zu, keine Ahnung zu haben, wofür die Hoden eigentlich da sind. Sie sei aber überzeugt, man könne die bestimmt drehen. Interessanter Gedanke. Es scheint wohl auch langweilige Momente im Dschungelcamp zu geben.

23:47 Uhr: "Ich wollte euch eigentlich verarschen, aber ich habe zehn Sterne", sagt Leyla freudestrahlend. Die anderen fallen ihr in die Arme. Gleich überlegen alle, was es für zehn Sterne wohl gibt.

23:45 Uhr: So viele Sterne hat dieses Jahr noch keiner von der Dschungelprüfung mitgebracht. Wie wird das Camp reagieren, das wenig Hoffnung in sie gesetzt hatte?

23:41 Uhr: Um den letzten Stern zu bekommen, muss Leyla aus 30 Metern Höhe springen und ihn greifen. Sie zögert - aber sie schafft es! Und hat damit zehn von elf Sternen für das Camp gesammelt. Leyla ist sichtlich erleichtert: "Ich habe gedacht, ich gehe wieder ohne."

23:39 Uhr: Einen Stern lässt Leyla bewusst aus. "Das könnt ihr vergessen", sagt sie, als sie die Spinnen in der Kiste entdeckt. Ansonsten sammelt sie aber alle Sterne ein - egal, ob sie zwischen Mehlwürmern, Kakerlaken oder ähnlichem stecken. Dafür verdient sie schon viel Respekt.

23:35 Uhr: Als wäre die Höhe nicht genug, sind in den Boxen, in denen die elf Sterne versteckt sind, auch noch Insekten drin. Wir wissen ja, wie sehr Leyla Insekten liebt. Aber tatsächlich schlägt sich das TV-Sternchen tapfer - auch wenn sie sich immer wieder beschwert.

Dschungelcamp-Ticker: Leyla muss in die Dschungelprüfung

23:32 Uhr: Bei der Dschungelprüfung "Panodrama" muss Leyla auf ein Gerüst klettern, dass sogar vor dem Fernseher aus betrachtet schon sehr hoch aussieht. Zum Glück hat Leyla auch Höhenangst. Die Zuschauer, die sie also reingewählt haben, um sie nochmal leiden zu sehen, werden also sicher auf ihre Kosten kommen.

23:31 Uhr: Leyla hat sichtlich Angst vor der Dschungelprüfung - und das, ohne zu wissen, was auf sie zukommt.

23:29 Uhr: Sonja Zietlow und Jan Köppen verkünden, wer zur Dschungelprüfung muss. "Leyla", sagen sie und verschwinden ganz schnell.

23:26 Uhr: Schön ist es aber, Coras Reaktion auf die Schlagzeilen zu ihrer Liaison mit Oliver Pocher zu sehen. Sie brauche keinen Oliver Pocher, um in die Schlagzeilen zu kommen, betont sie. Daran hatte wahrscheinlich niemand gezweifelt.

23:24 Uhr: Aber was wäre das Dschungelcamp ohne die Einschätzung von Dr. Bob. Jeden Tag hätten er und seine Kollegen Cora untersucht. Sie sei seiner Ansicht nach fit genug für den Dschungel gewesen.

Darum hat Cora Schumacher das Dschungelcamp verlassen - aktuelle News im Ticker

23:17 Uhr: "Schatzi, ich glaub, ich will nach Hause." Mit diesen Worten leitet Cora Schumacher ihren Auszug ein.

Aber was ist der Grund? Tatsächlich macht der Ex-Rennfahrerin das Lagerfeuer zu schaffen. Der Rauch sei zu stark. Kurz bevor sie in den australischen Dschungel flog, erkrankte Cora Schumacher an Corona. Dieser Umstand scheint nicht mit dem Lagerfeuer zu harmonieren. "Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles, sagt die 47-Jährige.

Im Dschungeltelefon sagt Cora dann mit kratziger Stimme die entscheidenden Worte: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

23:07 Uhr: Es belastet Mike aber, dass er seine Tochter viel zu selten sehe. Die Situation sei kompliziert. Als Lucy ihn fragt, was die Kleine am liebsten esse, antwortet Mike: "Das weiß ich nicht mal."

23:04 Uhr: Am Lagerfeuer redet Mike mit Lucy über sein Kind. Sie sei fünf Jahre alt, wohne in der Schweiz bei ihrer Mutter, dem Reality-TV-Sternchen Elena Miras. Sogar ihren Vornamen nennt er. Dafür, dass er nicht wollte, dass Kim sein Kind in die Öffentlichkeit zieht, erzählt er jetzt erstaunlich viel selbst darüber.

22:59 Uhr: Twenty4Kim möchte unbedingt mit Cora Schumacher "Shots ballern", wie er es nennt. Das Problem: Cora trinkt keinen Alkohol. Um sie auf eine gemeinsame Partynacht in Köln vorzubereiten, zeigt Tim Cora schon mal, wie man twerkt. Coras knappe Antwort zum Wackeln mit dem Hintern: "Ich konnte das noch nie und werde das auch nicht können."

Dschungelcamp-Live-Ticker: Kim Virginia geht bei Streit mit Mike zu weit

22:47 Uhr: Als Kim Mikes Tochter anspricht, ist sie eindeutig zu weit gegangen. Er habe nie das Sorgerecht für sein Kind unterschrieben. Mike wird im Gegenzug laut: "Wie armselig kann ein Mensch sein, ein kleines minderjähriges Kind hier reinzuziehen! Keiner redet über meine Tochter und zieht sie in die Öffentlichkeit!"

Tim und Leyla, die den Streit mitbekommen haben, finden auch, damit hat Kim eine Grenze überschritten. Leyla hat aber eine Theorie, warum Kim sich so verhält: "Ich glaube, dass sie tief im Inneren sehr verliebt in ihn war und dachte, hier im Dschungel hat sie eine Chance auf ein Comeback." Tja, ob es zu diesem Comeback noch kommt, ist wohl fraglich.

22:43 Uhr: Und es beginnt der Beef, der sich in der Sneak-Peek schon angekündigt hatte: Kim spricht Mike darauf an, dass er wohl oft feiern gehe. Sie habe Nachrichten von Frauen bekommen. Die beiden diskutieren so heftig, dass sie sich immer wieder ins Wort fallen. Influencer Twenty4Tim wünscht sich Nachos zum Zugucken herbei.

Kim nimmt im Streit keinen Blatt vor den Mund. Sie haut Vorwurf nach Vorwurf raus: Mike hätte ihr nicht erzählt, dass er noch bei seiner Mutter wohne, Mike hätte gedroht, ihre Wohnung zu "zerkloppen".

22:39 Uhr: Das No-Angels-Sängerin Lucy hingegen spricht von ihrem früheren Popstar-Leben. "Im ersten Jahr haben wir über zwei Millionen Platten verkauft", erzählt sie Mike. Viel hängengeblieben von dem Geld ist aber wohl nicht. Jeden zweiten Tag war sie einkaufen, sagt die 47-Jährige.

Dschungelcamp-Beichte: Leyla Lahouar litt an Krebs

22:33 Uhr: Reality TV-Star Leyla Lahouar redet mit Mitkandidat Fabio über das Kinderkriegen. Sie weiß gar nicht sicher, ob sie ein Kind bekommen kann, denn die 27-Jährige wurde in der Vergangenheit mit Krebs diagnostiziert. "Ich hatte mal Gebärmutterhalskrebs und da haben sie ein Stück entfernt", erzählt Leyla offen. Vor fünf Jahren sei das gewesen. Sie habe monatelang Blutungen gehabt: "Als der Arzt es mir dann gesagt hat, war er so, als ob man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte." Sie bleibe aber hoffnungsvoll, dass sie trotzdem Mutter werden könne. "Mein Traum ist schon, dass ich das mal durchlebe, das Schwangersein", sagt Leyla. Trotzdem wisse sie nicht, ob es funktioniere und nicht sogar gefährlich sein könnte.

22:28 Uhr: Sarah Kern und Felix von Jascheroff scheinen ein Problem miteinander zu haben. Oder zumindest glaubt Sarah das. Felix gebe ihr negative Energie, sagt die Designerin. Als Felix Lucy fragt, ob die Wäscheleine frei sei, fragt Sarah: "Warum fragst du nicht mich?"

Damit ist es aber noch nicht genug. Eine Diskussion entbricht. "Was hast du für ein Problem mit mir?", fragt Felix. Zum Schluss kommen sie darauf, dass Harmonie wohl besser wäre. Freunde scheinen die beide wohl trotzdem nicht zu werden. Warum sie sich nicht mögen, erfährt der Zuschauer aber nicht.

Dschungelcamp-Ticker: David Odonkor spricht über sein Karriereende

22:22 Uhr: Gleich zu Beginn wird es emotional: David Odonkor spricht über sein Karriereende. Er habe sich entschieden, aufzuhören, weil er mal mit seiner Tochter im Sandkasten spielen können möchte. "Die Familie geht vor", sagt David mit Tränen in den Augen. Mit 29 Jahren musste der heute 39-Jährige seine Karriere als Fußballer beenden. Zwölfmal wurde er operiert, habe tausende Tabletten gegen die Schmerzen genommen. "Darüber sprechen Fußballer kaum, dass die die Tabletten wie Lutschbonbons nehmen", erzählt David.

22:19 Uhr: Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen machen sich über die technischen Probleme des Streaming-Dienstes RTL+ lustig. Völlig zurecht! Schließlich konnten einige Fans die Schatzsuche von David Odonkor und Anya Elsner nicht sehen. Wir haben aber zum Glück zusammengefasst, was passiert ist.

22:15 Uhr: Es geht los! Und bei der Vorschau dieser Folge sieht man schon: Es wird viel gestritten und geschrien.

Dschungelcamp 2024: Fabio Knez für Prüfung gesperrt

22:13 Uhr: Gleich beginnt der vierte Tag des Dschungelcamps. Vorab ist schon mal bekannt: Fabio Knez wird nicht bei der Prüfung "Panodrama-Blick" antreten. Aber warum wurde er gesperrt? Keine Angst! Er hat nichts angestellt. Fabio ist schlicht zu schwer. Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Produktion, ihn nicht antreten zu lassen.

Montag, 22.01.2024, 20:00 Uhr: Bevor es mit Tag 4 losgeht, veröffentlicht RTL auf Instagram schon mal eine kleine Sneak-Peek. Darin zu sehen: Die Kandidaten Kim Virginia und Mike Heiter in einer heftigen Diskussion. "Ich möchte, dass wir normal miteinander umgehen können", sagt Mike. Kim entgegnet: "Erst hast du mich bedroht, dann hast du mich belogen." Da hat Mike genug, steht auf und sagt, man könne mit Kim nicht reden, weil sie lügen würde. Immer wieder fallen sich die beiden gegenseitig ins Wort.

Zum Hintergrund: Kim Virginia und Mike Heiter sind sich keineswegs unbekannt. Sie lernten sich bereits bei "Are You The One - Reality Stars in Love" kennen. Dort konnten die Zuschauer den beiden ebenfalls beim Streiten, aber auch bei seeehr intimen Momenten zusehen. Auch nach der Show versuchten die beiden sich kennenlernen. Ein Paar wurden sie letztlich aber nicht. Auch wenn die Bilder von Tag 4 nicht so aussehen - vielleicht finden Kim und Mike ja im australischen Dschungel wieder zueinander.

Was es mit dem Streit genau auf sich hat, das erfahren wir um 22:15 Uhr auf RTL.

Dschungelcamp 2024: Was bisher geschah

Und da war es bereits Tag 4 im Dschungelcamp: Was bisher geschah: Das lesen sie in unserem Dschungelcamp-News-Ticker nach. In Ordnung, für alle, die es nicht nachlesen möchten oder zu viel ist, fassen wir es so kurz zusammen:

Dschungelcamp im Ticker: Das war Tag 1

An Tag eins passierte neben des Einzugs vor allem zwei Dinge: Zum einen gab es gleich eine Essenprüfung als zweite Prüfung im Dschungelcamp, an der alle teilnehmen mussten. Die meisten Dschungelcamp-Kandidaten stellten sich dabei ganz ordentlich an. Leylas Ekelreaktion und Tims Würgen waren da das höchste der Gefühle - zumindest fürs Erste. Sogar Sarah und Kim, die beide Vegetarierinnen sind, verspeisten die nicht-vegetarischen Gerichte.

Das Interessanteste war wohl die Beichte von Cora Schumacher, dass sie eine Liebesnacht mit Oliver Pocher verbracht hat und nun "verknallt" sei.

Dschungelcamp-News-Ticker: Zusammenfassung Tag 2

Auch an Tag zwei ging es mit Beichten weiter: Cora Schumacher erzählte von ihrer Ehe zu Ralf Schumacher und Twenty4Tim erzählt den anderen Dschungelcampern von der größten "Hatewelle" gegen ihn nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Außerdem holten Kim und er in der Dschungelprüfung fünf von zwölf Sternen und Kim überzeugte dabei so sehr, dass sie an Tag 3 nicht mehr in die Dschungelprüfung musste.

Dafür hat sie nun mehr Zeit für Streit mit Mike Heiter, denn so richtig durch scheint das Zusammensein bei den beiden noch nicht zu sein.

Dschungelcamp-Ticker: Das passierte an Tag 3

Der dritte Tag im Dschungelcamp fiel für die Zuschauer extrem kurz aus. Daher gab es neben der 0-Sterne-Prüfung von Leyla und Tim – Leyla rief den berühmten Satz und hat somit abgebrochen – nicht viel. Ein kurzer Streit über das Essen und eine emotional Offenbarung über Lucy und die Beziehung zu ihrer Mutter und natürlich muss Leyla wieder in die Dschungelprüfung.

Ach ja, zwei spannende Dinge passierten dann doch noch, wenn auch eher am Rande. Die Schatzsuche von David und Anya sollte bei "Der Stunde danach" im RTL+ Live-Event gezeigt werden, doch der Server ging in die Knie. Und Moderatorin Sonja Zietlow verkündete noch nebenbei, dass Cora freiwillig das Camp verlassen hat. Mehr Details dazu gibt es dann in der nächsten Live-Show.

Dschungelcamp 2024: Die IBES-Teilnehmer

Ursprünglich zogen diese 12 Kandidatinnen und Kandidaten in das Dschungelcamp ein:

Wer eine Dschungelcamp-Folge verpasst hat und diese noch nachholen möchte, kann das auf RTL+ jederzeit machen.