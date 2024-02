Dschungelcamp 2024: Mike Heiter ist raus aus dem Dschungel

Dschungelcamp 2024: Mike Heiter gehört zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir zeichnen Ihnen hier ein Porträt des erfahrenen Reallty-Veteranen.

Das Dschungelcamp 2024 ist gestartet! Mit einer 20-Jahre-Jubiläumsstaffel ist "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zurückgekehrt, präzise 20 Jahre nach der ersten Staffel. Start und Sendetermine von Staffel 17 sind bekannt, zwölf neue Prominente sind für die Challenges des Dschungels bereit. Moderiert wird die Ekelfood-Sause von Sonja Zietlow und Jan Köppen. In 17 Live-Sendungen werden die Kandidaten und Kandidatinnen anspruchsvolle Prüfungen bewältigen und um den begehrten Titel des Dschungelkönigs kämpfen. Zu den neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört Mike Heiter. Bereits im Vorfeld wird kräftig darüber spekuliert, ob da im Dschungel zwischen Heiter und seiner Ex-Affäre Kim Virginia was laufen wird. Wir zeichnen Ihnen hier das Porträt des Reality-Darstellers.

Dschungelcamp 2024: Mike Heiter vorgestellt - ein Steckbrief zum IBES-Kandidaten

Hier zunächst als Übersicht ein Steckbrief zum Dschungelcamp-Kandidaten:

Name Mike Heiter Beruf KFZ-Mechatroniker, Reality-TV-Darsteller Geburtsdatum 13. Mai 1992 Geburtsort Essen Sternzeichen Stier Größe 175 cm Gewicht 84 kg Haarfarbe hellbraun Augenfarbe braun

Die folgenden Infos verdanken wir hauptsächlich den Kollegen von RTL. Mike Heiter startete seine Reality-TV-Karriere im Jahr 2017 mit einem Auftritt in " Love Island". Der gelernte KFZ-Mechatroniker lernte dort seine (inzwischen Ex-) Freundin Elena Miras kennen, mit der er eine dreijährige Beziehung führte. Die beiden sind seit 2018 Eltern der gemeinsamen Tochter Aylen. Das Paar gewann 2019 gemeinsam die Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Im Sommer 2020 überraschten Heiter und Miras ihre Fans mit der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Trennung, nachdem sie kurz zuvor noch gemeinsam in der RTL+-Show "Just Tattoo of Us" aufgetreten waren. 2021 wagte sich Mike Heiter solo in die IBES-Corona-Ersatzshow "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow". Obwohl er das Finale erreichte, verpasste er den Einzug ins darauffolgende echte Dschungelcamp.

Nach der Trennung von Elena Miras fand Mike Heiter 2021 in Laura Morante eine neue Freundin. Das Paar nahm gemeinsam am Wettbewerb " Kampf der Realitystars" teil, wurde jedoch frühzeitig aus der Show gewählt. 2023 war Mike Heiter erneut im TV zu sehen, diesmal als Kandidat bei "Are You The One? - Reality Stars in Love".

Er ist Inhaber und Model eines eigenen Modelabels namens "Luxager".

Lesen Sie dazu auch

Mike Heiter war vor dem Dschungelcamp 2024 schon öfter als Reality-Darsteller im TV zu sehen

Das Dschungelcamp 2024 ist nur eine von Mike Heiters TV-Stationen. Hier noch mal die Übersicht: