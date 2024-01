Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher gesteht Liebesnacht mit bekanntem Promi

Im Dschungelcamp kommen die ersten Geständnisse ans Licht. Cora Schumacher gibt bereits eine Liebesaffäre mit einem bekannten Comedian zu.

Die Gerüchteküche brodelte bereits schon vor dem Start des Dschungelcamps: Haben Cora Schumacher und Oliver Pocher etwa eine Affäre? Und tatsächlich, Cora Schumacher bestätigt, dass da etwas zwischen den beiden läuft und sie sogar Gefühle für Olli hat.

Bereits vor Einzug in das Dschungelcamp müssen alle Dschungelcamp-Teilnehmerinnen und Teilnehmer RTL natürlich Frage und Antwort stehen. Bereits bei einem der RTL-Interviews vorab wurde Cora Schumacher gefragt, was denn da nun dran wäre an den Gerüchten über einer Affäre mit Oliver Pocher. Da wurde sie noch nicht konkret: "Ja, da gibt es vielleicht jemanden. Let's wait and see.... schon mal was von Privatsphäre gehört?", antwortet sie auf die Frage, ob es da jemanden in ihrem Leben geben würde und fängt mädchenhaft zu kichern an. Sie sei nun nicht mehr bei OnlyFans, sondern bei „Ollifans“ gesteht sie weiter und setzt hinterher "kein Kommentar!". Kein wirkliches Dementi und tatsächlich im Dschungelcamp gibt sie es dann zu - allerdings nur im Dschungeltelefon, noch nicht vor den anderen Kandidaten.

Die Kandidaten im Dschungelcamp 2024 in Australien Foto: RTL / Stefan Thoyah

Dschungelcamp 2024: Intimer Talk am Lagerfeuer mit brisantem Geständnis

Da wird am Abend locker über Sex geplaudert, wer sich zu wem hingezogen fühlt. Dabei gesteht Anya, dass sie David Odonker "hot" findet. Twenty4Tim gesteht dann, dass er Mike richtig gut fände. Cora Schumacher schaltet sich ein und fragt Tim, wann er denn zuletzt Sex gehabt habe. Der platzt sofort heraus, dass das in Australien gewesen sei, aber kein Ranger, da die Nachfrage von Cora kam, sondern einen "random guy aus Australien."

Cora Schumacher muss bei der Gegenfrage kurz überlegen und sagt dann: "Bevor ich Corona hatte und bei der Person habe ich mich mit Corona angesteckt." "Ja, aber war das ein random guy oder ein famous boy?", will es Tim genauer wissen. "Ja, doch, der ist schon eher auf der famous Seite", gesteht Cora dann und Tim fallen fast die Augen aus dem Kopf. Die wilden Spekulationen beginnen. Namen wir Elyas M'Barek oder Justin Bieber fallen. Cora fängt zum Lachen bei letzterem an und meint nur "noch schlimmer". Nach mehreren Nachragen wirft Cora dann aber auch ein, dass sie "verknallt" sei.

Cora Schumacher gibt im Dschungelcamp Liebesnacht mit Olli Pocher zu

Im Dschungeltelefon wird ihr nach dieser Aussage natürlich auf den Zahn gefühlt und sie gibt noch einmal zu, "verknallt" zu sein. "Na gut, man kennt den halt … Olli, … der Lustige … aus Kölle", gibt sie dann doch zu und kommt ins Plaudern. "Ich kenn den Oliver Pocher halt schon seit 20 Jahren(.... )Er hat halt gefragt, ob er vorbei kommen kann und ja, klar. Ich habe ihm natürlich gerne auch die Tür geöffnet", so Cora und setzt noch hinterher: "Ist doch fair verteilt: Amira hat Christian, den Schönen … und ich Olli, den Witzigen." Es scheint jedoch alles noch offen zu sein, da sie noch ergänzt, dass man sehen würde, was da noch passiert.

Olli Pochers Reaktion auf Affärengerüchte mit Cora Schumacher

Und was sagt Olli Pocher bisher dazu? Nicht viel. Vor Start des Dschungelcamps meint er nur kurz in seine Instagram-Story: "Fehler!! Ich habe eine heimliche Affäre mit RALF Schumacher! Nicht verwechseln!!" Wie die Bild wissen will, macht er wohl öffentliche Scherze bei seiner aktuellen Comedy-Tour über die angebliche Affäre zu Cora Schumacher. "Für mich ist es ja auch eine Riesenchance, ich fahre morgen dann ins Dschungelcamp, dann auch als Ersatz-Kandidat. So wie Yvonne Woelke letztes Jahr. Ich werde Cora einen Brief schreiben, jetzt muss sie nur noch lernen zu lesen, in den nächsten zehn Tagen. Aber dann wird das Ganze sehr emotional werden." Und in seiner Instagram-Story geht es weiter. Die Party nach seiner Live-Show verkauft er als "Verlobungsfeier" mit Cora. Aber Olli Pocher wäre nicht Olli Pocher, wenn er nicht über alles und jeden Spitzen verteilen würde. Wie es wirklich weitergeht zwischen den beiden, wird man wohl erst feststellen, wenn Cora wieder zurück in Deutschland ist.

