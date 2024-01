Dschungelcamp 2024: "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska im Porträt

Das Dschungelcamp 2024 läuft im Januar und Februar - mit dabei: Lucy Diakovska von den No Angels. Hier erfahren Sie alles zum heutigen Leben der Sängerin.

2024 läuft gibt es eine neue Staffel der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen. Auch in Staffel 17 übernimmt wie immer der Sender RTL die Übertragung vom Dschungelcamp 2024. Dieses Jahr haben sich wieder zwölf Kandidatinnen und Kandidaten gefunden, die dem Abenteuer im australischen Dschungel nicht abgeneigt waren und RTL zugesagt haben. Wie immer ist es ein bunter Mix an Teilnehmern - von Schauspielern über Influencer bis zu Ex-Nationalspielern ist alles dabei. Eine der Kandidatinnen ist Sängerin und bereits seit vielen Jahren im Fernsehen zu sehen: Lucy Diakovska war neben ihrer Gesangskarriere auch schon in vielen TV-Shows zu Gast.

Hier im Artikel stellen wir die No Angels-Sängerin genauer vor: Was macht sie heute beruflich? Wo wurde sie geboren? Wie ist sie bekannt geworden? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie.

Die Karriere von Lucy Diakovska: Von Popstars bis ins Dschungelcamp 2024

Ljudmila "Lucy" Diakovska wurde in Plewen in Bulgarien geboren. Mit musikalischem Talent im Blut - ihr Vater ist ein bulgarischer Opernsänger und ihre Mutter war Konzertpianistin. Schon mit sechs Jahren stand Lucy mit ihrem jüngeren Bruder vor Publikum. Nach dem Abitur zog sie nach Hamburg, um an der Stage School of Music, Dance and Drama zu studieren. Obwohl sie die Ausbildung nicht abschloss, erhielt sie 1997 ein Engagement im Musical "Buddy".

Nebenbei trat Lucy als Tänzerin des "Wamdue Projects" auf und erlebte ab 2000 einen Aufschwung in ihrer Karriere. Sie schaffte es ins Finale der Castingshow "Popstars" und wurde Mitglied der fünfköpfigen Gruppe No Angels, die mit Songs wie "Daylight in Your Eyes" zeitweise zu einer der erfolgreichsten Girlbands in Deutschland und Europa aufstieg.

Die bulgarische Sängerin und No Angels-Mitglied war seitdem immer wieder im TV und Musicals zu sehen. Auch als Jurymitglied sammelte sie Erfahrung in verschiedenen Formaten. Neben ihrer musikalischen Karriere war Lucy auch in Reality-Shows wie "Promi Big Brother" und "The Masked Singer" zu sehen. Somit stehen ihr vor dem Einzug ins Camp bereits mehr als 20 Jahre Show-Erfahrung zur Verfügung.

Das Leben von Lucy Diakovska hat sich in den letzten Jahren allerdings durch einen schweren Schicksalsschlag verändert. 2019 erlitt ihre Mutter einen schweren Schlaganfall, der Lucy dazu bewegte, nach Bulgarien zurückzukehren und sich verstärkt um ihre Familie zu kümmern. Ihre Mutter starb Anfang 2020.

Lucy Diakovska im Dschungelcamp: Feldbett statt Hotel

Trotz einer geplanten Rückkehr der No Angels im Jahr 2021, widmete sich Lucy ihrem neuen Lebensabschnitt in Bulgarien. Dort betreibt sie mittlerweile ein Hotel im Naturpark Kaylaka und half selbst bei den Renovierungsarbeiten. Das Hotel liegt bei ihrer Heimatstadt Plewen. Die 47-jährige Künstlerin setzt sich zudem seit Beginn ihrer Karriere für die Rechte der LGBTQI-Community ein.

Nun fühlt sie sich mit fast 50 Jahren bereit für das Dschungelcamp, wie Lucy im RTL-Interview verrät. Ihre Teilnahme sehe sie als eine Art Weiterentwicklung. Sie habe nie zu etwas "Nein" gesagt und betrachtet die Herausforderungen im Camp als Möglichkeiten, persönlich zu wachsen. Sie selber bezeichnet sich als Kämpfernatur und wolle in Australien alles ausprobieren: Egal ob Ekel-Essen oder Höhen-Challenges.

Die Sängerin sieht zudem die spannendste Herausforderung darin, mit den anderen Campern vor Ort auszukommen. In der prominenten Gemeinschaft am Lagerfeuer sehe sie sich Selbst als Beschützerin der Schwachen. Sie sei eine Frau "ohne wirkliche Geheimnisse", die gerne ihre Geschichten teilt und statt Konfrontation den Dialog zur Lösung sucht.

Ihr Motto für das Dschungelcamp lautet: Vorbereitung ist alles - zumindest körperlich. Mit viel Sport und einer strikten Diät hat sich Lucy vorbereitet, um ihren Magen an die karge Camp-Kost zu gewöhnen. Eklige Sachen habe sie dafür allerdings nicht gegessen, erzählt sie RTL.

Steckbrief zur "Dschungelcamp"-Kandidatin Lucy Diakovska

Hier finden Sie nochmal alle Fakten zur Dschungelcamp-Kandidatin, einschließlich Instagram-Account, im Überblick: