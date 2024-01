Dschungelcamp 2024: Hat Olli Pocher etwa die Affäre mit Cora Schumacher den Medien verraten?

Cora Schumacher äußert sich nach ihrem Dschungelcamp-Aus zu Gerüchten und wirft eine interessante Theorie zu Olli Pocher auf. Verriet er die Beziehung an die Presse?

Bereits am ersten Tag im Dschungelcamp erzählt Cora Schumacher, dass es da gerade jemanden in ihrem Leben gibt, den sie wirklich gerne mag, ja sogar "verknallt" sei. Im Dschungelcamp-Telefon erzählte dann Cora dann, dass es sich Olli Pocher drehen würde. Seitdem geht das Thema auf Instagram und in Olli Pochers Show "Liebeskasper" rauf und runter. Die ersten Gerüchte zu der möglichen Affäre gab es bereits schon vor dem Dschungelcamp-Einzug.

Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher äußert sich auf Instagram

An Tag drei im Dschungel kam dann die Wendung: Cora Schumacher verlässt freiwillig das Camp - für die Zuschauer extrem überraschend, so überraschend, dass gleich alle Server bei RTL+ zusammenbrachen, weil so viele wissen wollten warum Cora geht. Nachdem es viele Spekulationen gab, warum Cora, trotz eines Verlusts von 25 Prozent ihrer Gage frühzeitig aus dem Camp ist, äußerte sie sich selbst zu den vielen Gerüchten auf Instagram und lässt die Spekulationsküche auch in Bezug auf Olli Pocher brodeln. War der Comedian etwa derjenige, der schon vor dem Dschungelcamp-Start den Medien die Affäre mit Cora Schumacher gesteckt hat?

Dschungelcamp: Cora Schumacher wirft Fragen über Affäre-Gerüchte auf

In Cora Schumachers Instagram-Story klingt es fast so. Bereits in einem ersten Interview kurz nach ihrem Auszug meinte sie bereits zu Olli Pochers Späßen, dass die Liebeskasper-Tour ja weitergehen müsse. Nun verrät sie in ihrer Story einen Trick: "Ich erzähle immer unterschiedliche Versionen unterschiedlichen Menschen. Geht dann etwas an die Presse, weiß ich, von wem es war." Klingt erst mal sehr allgemein und lässt nicht unbedingt auf den Comedian schließen. Aber Cora Schumacher ergänzt: "Ich frage mich auch immer, wer davon etwas hat. Wer hat etwas davon, wenn die Presse darüber berichtet und warum?" und wirft dann erneut in den Raum, dass das ja gutes Material für die Show des Comedian wäre. Sie selbst habe genügend Presse durch das Dschungelcamp gehabt und hätte keine weitere benötigt. Aber die Dschungelcamp-Presse für sich mit zu nutzen, das würde ja schon gewissen Leuten etwas bringen.

Dschungelcamp: Wollte Oliver Pocher etwas die Dschungelcamp-Presse für sich ausnutzen?

Doch nicht nur das. In Cora Schumachers Instagram Story erzählt sie noch weiter, dass die Bild sich vor Abreise bei ihr gemeldet und nach den Gerüchten um Oliver Pocher gefragt habe. Diese hätten Details gewusst, die nicht viele gehabt hätten. Verdichten sich hier etwa die Beweise gegen Olli? Cora wird kein einziges Mal konkret, lässt aber sehr deutlich den Verdacht aufkommen, dass Olli Pocher es selbst war. Ob eine mögliche Liebe so eine Chance hat? Das wird sich zeigen. Jetzt kümmert sich Cora Schumacher erst einmal um sich und ihrer Gesundheit, denn sie hat sich zu einem weiteren Check-up in ein Krankenhaus begeben. Lange musste sie allerdings nicht bleiben, denn sie postete danach bereits wieder Bilder aus einem Restaurant mit den Dschungelcamp-Begleitern.