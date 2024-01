Sarah Kern im Dschungelcamp 2024: Die Modedesignerin wurde zum Ritter geschlagen

Sarah Kern meldet sich im TV zurück und ist ins "Dschungelcamp" 2024 gezogen. Hier im Porträt stellen wir Ihnen die Modeschöpferin etwas genauer vor.

Jedes Jahr aufs Neue ziehen mutige Promis in den australischen Dschungel, um sich wilden Tieren, Insekten und vielen Kameras auszuliefern. Auch 2024 sind wieder zwölf Kandidaten in den Dschungel gezogen. Eine davon ist die Modeschöpferin Sarah Kern, die sich im Teleshopping einen Namen gemacht hat. Zuletzt posierte die Unternehmerin sogar im Playboy - und das schon zum zweiten Mal.

Nun ist sie auch im Prime-Time-TV angekommen. Bei den Sendeterminen der 17. Staffel vom Dschungelcamp möchte sie nun zeigen, was noch alles in ihr steckt. Auch ein paar bislang der Öffentlichkeit verborgen gebliebene Seiten von sich möchte Sarah Kern präsentieren. RTL hat sie verraten, dass sie diesmal nicht als die "rich-bitch von früher" gesehen werden möchte.

Welche anderen Seiten hat die prominente Modedesignerin noch? Was hat sie in ihrem Leben schon alles erreicht? Hier stellen wir Ihnen Sarah Kern ein wenig genauer vor.

Sarah Kern: Die Dschungelcamp-Kandidatin im Steckbrief

Sarah Kern hat ein bewegtes Leben hinter sich. Vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2024 hat sie bereits in Weltstädten wie Mailand und Paris gelebt und sich schließlich auf Malta niedergelassen. Daneben hat sie nicht nur als Designerin gearbeitet, sondern auch die gesamte Branche des Teleshoppings revolutioniert.

Das sind die wichtigsten Daten von Sarah Kern im Steckbrief:

Name: Sarah Kathrin Kern (geb. Reismann)

(geb. Reismann) Geburtstag: 5. Dezember 1968

Alter: 56

Geburtsort: Köln

Beruf: Modedesignerin, Model

Kinder: Mutter von zwei Kindern

Geschlecht: Weiblich

Haarfarbe: Blond

Wohnort: Malta

Ihre Jugend verbrachte Sarah in Deutschland. Doch noch während der Schulzeit zog es sie ins Ausland und sie verbrachte ein ganzes Jahr an einer High School in Florida. Auch nach dem Abitur hielt sie es nicht in ihrer Heimat aus, und so zog sie zuerst nach Mailand und dann nach Paris. In Frankreich erlernte sie das Design-Handwerk und machte erste berufliche Schritte. Nachdem sie sich von ihrem in Paris kennengelernten Mann scheiden ließ, ging sie zum Teleshopping. Dort präsentierte sie in Ländern wie Italien, Frankreich, Russland und Deutschland ihre Mode. Nach einem Senderwechsel geriet Sarah Kern jedoch kurzzeitig in die Privatinsolvenz, diese veranlasste sie zum Umzug nach Malta. Heute präsentiert sie ihre Mode beim Shopping-Anbieter Channel21 und steht wieder fest auf eigenen Beinen.

Sarah Kern im Dschungelcamp 2024: Die Designerin wurde zum Ritter geschlagen

Neben ihrer Karriere als Modeschöpferin hat Sarah Kern auch noch das Modeln für sich entdeckt. Bereits im Jahr 2000 zierte sie die Seiten des berühmt-berüchtigten Playboy-Magazins. Kurz vor ihrem Start im Dschungelcamp 2024 hat sie nun erneut für das Magazin posiert und die Hüllen fallen gelassen. Dass sie mit Nacktfotos kein Problem hat, hat sie im neben dem Shooting gefilmten Interview verraten. Denn sie sei die "beste Version von Sarah" und "bei sich angekommen". Mit einem guten Gefühl für sich und ihren Körper wagt sich die Designerin damit in den australischen Dschungel.

Dass sie beim Playboy war und sich nackt fotografieren ließ, hatte keine negativen Konsequenzen für die heute 56-jährige. Im Gegenteil, seit 2021 darf sie den Titel "Dame of Magistral Grace" führen - denn sie wurde vom Ritterorden des Ordo Byzantinus Sancti Sepulchri in den Ritterstand erhoben. Ermöglicht hat ihr das ihre Abstammung, in ihrem Stammbaum väterlicherseits finden sich fahrende Ritter wieder. Außerdem wurde sie mit dem Ritterschlag für ihr soziales Engagement geehrt - sie setzt sich seit vielen Jahren gegen Gewalt an Frauen und Kindern ein.

Die zugehörige Zeremonie fand ganz traditionell in einer römischen Kirche statt. Sarah Kern wurde im Beisein der Ordensbrüder in die Gemeinschaft aufgenommen. Dafür trug die Modeschöpferin ein schwarzes Gewand mit einem roten Kreuz. Sie selbst bezeichnete das Spektakel in einem Inteview mit der Bunten als "ehrenvoll" und "festlich". Sichtlich stolz nennt sie sich seitdem Dame Sarah Kern.