Dschungelcamp 2025: Timur Ülker will in Australien zeigen, dass auch er Macken und Zweifel hat

Seit dem 24. Januar 2025 ist die TV-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ zurück auf die Fernsehbildschirme gekehrt. Die 18. Staffel wird wieder vom üblichen Drehort in Australien gesendet. Die Moderation übernehmen Sonja Zietlow und Jan Köppen. Wie gewohnt können Sie die Übertragung des Dschungelcamps täglich auf RTL verfolgen. Auch einen Live-Stream stellt der Sender über die Plattform RTL+ zur Verfügung.

Eine Neuerung gibt es bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2025. Die Sendetermine des Dschungelcamps wurden auf die Primetime verlegt. Alle 17 Episoden werden also täglich um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Den Auftakt der 18. Staffel bildete eine dreistündige Live-Show, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten bereits mit den ersten Herausforderungen konfrontiert wurden. Wie bisher können die Zuschauerinnen und Zuschauer per Telefonabstimmung entscheiden, welche der zwölf IBES-Kandidaten an den Prüfungen teilnehmen sollen und wer das Camp verlassen muss.

Das diesjährige Staffelfinale ist für Sonntag, den 9. Februar 2025, angesetzt. An diesem Abend entscheiden die Menschen vor dem Fernseher, wer die Gewinnerin oder der Gewinner des Dschungelcamps wird und damit die Krone und 100.000 Euro mit nach Hause nimmt.

In der 18. Staffel mit von der Partie ist Timur Ülker. In diesem Artikel erhalten Sie spannende Informationen zu dem Schauspieler und Hobby-Musiker.

GZSZ: Timur Ülker wurde als Nihat Güney bekannt

Die meisten dürften Timur Ülker durch seine Schauspieltätigkeit in der Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kennen. Dort spielt er den intelligenten Handwerker Nihat Güney. Seit 2018 ist Timur Teil von „GZSZ“. In der Show ist er vor allem durch sein Faktenwissen, seine hohe Intelligenz und gerne auch mal durch seine Angeberei bekannt. Im Dschungelcamp will Ülker aber mehr von sich selbst preisgeben und zeigen, dass auch er Macken und Zweifel hat.

Timur Ülker als Influencer: Einblicke in sein Leben über Instagram

Vor allem durch seine Arbeit bei GZSZ hat sich Timur Ülker eine große Fangemeinde aufgebaut. Diesen Fans gibt er auch Instagram mehr Einblicke in sein Leben und sein Schaffen als Hobby-Musiker. Er teilt dort Augenblicke mit seiner Familie, News von seinen Fernsehauftritten und Musikvideos. Mit über 219.000 Followern hat er sich dadurch ein zweites Standbein als Influencer erarbeitet. Auch zum Dschungelcamp postet der Schauspieler auf Instagram Inhalte.

Timur Ülker im Reality-TV: Köln 50667, Adam sucht Eva

Bevor Timur Ülker eine feste Größe bei „Guten Zeiten, schlechte Zeiten“ wurde, probierte er sich an anderen Projekten im Fernsehen. Seinen Traum Schauspieler zu werden versuchte er zunächst im Scripted Reality bei Köln 50667 zu verwirklichen. Dort wirkte er von 2015 bis 2017 mit. Im Jahr 2017 nahm Timur auch an der Show „Adam sucht Eva - Promis im Paradies“ teil. Gegenüber RTL verrät er, dass er damals Geld und Erfahrung benötigte und deswegen an der Dating-Show teilnahm. Das Geld nutzte er dann dafür, um in die USA zu reisen und am Lee Strasberg Theatre and Film Institute seine schauspielerischen Fähigkeiten zu verfeinern.

Künstlerisches Schaffen: Timur Ülker ist auch Musiker

Neben seinem Beruf als Schauspieler hat Timur Ülker eine weitere Leidenschaft: die Musik. Seit 2017 veröffentlicht er regelmäßig neue Songs und teilt diese über seine Social-Media-Kanäle. Auf seiner Website heißt es dazu: „In einer Zeit, in der Kreativität oft von kommerziellen Zwängen eingeschränkt wird, brechen wir aus und schaffen einen Raum, der weit über die bloße Musikproduktion hinausgeht.“ Zuletzt veröffentlichte er Songs wie „Drama“, „Gefahr!!“ oder „STILL“.

Timur Ülker: Steckbrief - Alter und Herkunft des Schauspielers

Timur Dilaver Ülker wurde am 18. Juli 1989 in Hamburg geboren. Er wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter im Stadtteil Harburg auf. Sein Vater hat die Familie früh verlassen. Schon als Kind begeisterte sich Timur für künstlerische Aktivitäten wie das Musikmachen, Beatboxen oder Rappen. Nach einer abgebrochenen Ausbildung und vier Jahren beim Militär brachte er sein erstes Musikalbum „120 % Gefühl“ heraus. Außerdem startete er wie bereits erwähnt seine Schauspiel-Karriere bei „Köln 50667“ und „Adam sucht Eva“ bis er schließlich als Nihat bei „GZSZ“ landete. Darüber hinaus war er auch in weiteren TV-Formaten wie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ oder „Let‘s Dance“ zu sehen.

Alle wichtigen Informationen zu Timur Ülker finden Sie hier auf einen Blick im Steckbrief:

Name: Timur Dilaver Ülker

Alter: 35 Jahre

Geburtstag: 18. Juli 1989

Geburtsort: Hamburg

Beruf: Schauspieler