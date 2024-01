Twenty4Tim im Dschungelcamp 2024: Der Influencer landete auf Platz 1 der Album-Charts

Twenty4Tim zeigt sich nicht nur auf Social Media, sondern jetzt auch im Dschungelcamp 2024. Hier stellen wir Ihnen den aufstrebenden Influencer vor.

Auch in Staffel 17 vom Dschungelcamp sind wieder jede Menge Promis mit dabei. Wie immer geht es in den australischen Dschungel, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten einer Vielzahl an mehr oder minder angenehmen Prüfungen unterziehen müssen. Für gewöhnlich sind von Profisportlern über Realitystars bis hin zu Musikern alle Arten von Promis dabei. Mittlerweile beinhaltet das auch Influencer, die ihre Popularität den Sozialen Medien verdanken. Auch Twenty4Tim gehört zu dieser noch recht neuen Gruppe von Dschungelcamp-Kandidaten.

Der 23-jährige ist damit einer von insgesamt zwölf Kandidaten, die in den Dschungel gegangen sind. Dass er dort mal landen würde, war aber noch vor wenigen Jahren gar nicht denkbar. Wie sah der Lebensweg von Twenty4Tim bis dato aus? Was sind seine größten Erfolge? Wir stellen Ihnen den Influencer hier im Porträt genauer vor.

Twenty4Tim im Dschungelcamp 2024: Der Influencer im Steckbrief

Twenty4Tim ist mit seinen gerade einmal 23 Jahren ein besonders junger Kandidat fürs Dschungelcamp 2024. Dass ihn sein beruflicher Weg einmal hierhin führen sollte, war ihm sicherlich nicht von Anfang an klar. Denn bevor er mit seinen Socia-Media-Kanälen durchstartete, wollte er Lehrer werden. Das Lehramtstudium gebürtigen Kölners war aber nach nur einem Semester schon wieder vom Tisch.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Daten und Fakten von Twenty4Tim in einem Steckbrief zusammengefasst:

Name: Tim Maximilian Kampmann

Geburtstag: 14. September 2000

Alter: 23

Geburtsort: Köln

Beruf: Influencer

Geschlecht: Männlich

Wohnort: Köln

Die Entscheidung gegen das Lehramtstudium hat sich im Nachhinein für den 23-Jährigen wohl als richtig erwiesen. Denn mittlerweile ist Tim auf mehreren Social-Media-Plattformen erfolgreich. Nimmt man alle seine Follower auf TikTok, Instagram und YouTube zusammen, kommt man auf eine Zahl von 7,5 Millionen.

Immer Kampmanns Seite ist seine Mutter. Er hat ein enges Verhältnis zu ihr und will sie auch im Dschungelcamp nicht enttäuschen. Auf die Frage, ob er sich auch Sex im Dschungelcamp vorstellen kann, antwortet er im RTL-Interview: "Also ich glaube dann bringt mich meine Mutter nachträglich um im Hotel. Das kann ich nicht bringen."

Twenty4Tim: Als Sänger landete er auf Platz 1 der Album-Charts

Nicht mehr nur mit seinen Kurzvideos auf TikTok macht Twenty4Tim von sich reden. Auch als ernstzunehmender Musiker hat er sich mittlerweile positioniert. Seine Songs haben Millionen Aufrufe bei Spotify und mehrere seiner Singles sind auf Platz 1 gelandet. Dabei hat er gerade einmal ein einziges Album aufgenommen. Dieses ist erst im vergangenen September unter dem Titel "Phönix" erschienen und direkt auf Platz 1 der Album-Charts gesprungen.

Dass seine Lieder einen so großen Erfolg haben, hat sicherlich auch etwas mit seinen extravaganten Musikvideos zu tun. Auf YouTube veröffentlichte Tim 2022 die erste Single und produzierte dafür ein enorm teures Musikvideo. In diesem sind neben ihm selbst auch andere Stars wie Micaela Schäfer, Désirée Nick, Katja Krasavice, Sophia Thiel und weitere zu sehen. Wie üblich zeigt sich Twenty4Tim dabei in den unterschiedlichsten Kostümen - dabei macht er auch vor Geschlechtergrenzen keinen Halt. Nicht zuletzt diese Haltung hat ihm viele Kritker aber auch viele treue Fans eingebracht.