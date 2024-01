Dschungelcamp 2024: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Das "Dschungelcamp" kehrte 2024 mit Staffel 17 zurück auf die Bildschirme. Hier gibt es alle Informationen rund um Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Wenig Luxus, viel Ekel und einige (mehr oder minder) prominente Kandidaten - das ist das erprobte Erfolgskonzept von RTL hinter der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", auch bekannt als Dschungelcamp. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Prominenzhintergrund werden für zwei Wochen in ein Camp im australischen Dschungel ausgesetzt, um dort unter minimalistischen Bedingungen zu leben und sich Herausforderungen zu stellen, die nicht selten Dreck, Schleim und Tiere aller Art enthalten. Am Ende entscheiden die Zuschauer, wer in ihrer Gunst steht und damit Dschungelkönig oder -königin wird.

Die Sendung feierte ihre Premiere in Deutschland 2004, seit 2011 wird (mit Ausnahme des Coronajahrs 2021) jedes Jahr eine neue Staffel ausgestrahlt. Moderiert wurde die Sendung zu Beginn von Sonja Zietlow und Dirk Bach - nach dessen Tod 2012 übernahm Daniel Hartwich den Platz an Zietlows Seite. Gemeinsam führten sie bis 2022 durch die Sendung, dann übernahm Moderator Jan Köppen Hartwichs Rolle. Das Dschungelcamp 2024 ist also Köppens zweiter Auftritt als Co-Moderator des Ekelspektakels.

Der Startschuss für die neue Staffel 17 fiel am Freitag, dem 19. Januar 2024. Seitdem gibt es 18 weitere Sendetermine aus dem Dschungelcamp - inklusive einem großen Finale, einer Wiedersehenshow und einem sogenannten "Nachspiel" zwei Wochen nach dem Ende des regulären Campaufenthalts. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Dschungelcamp 2024 bekommen also einiges an Sendezeit auf RTL zugestanden.

Sie wollen wissen, wie Sie die Ekelabenteuer der Campbewohner mitverfolgen können und ob es eine Möglichkeit gibt, die Folgen abseits der regulären Sendezeit nachzuholen? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung des Dschungelcamps 2024.

Das Dschungelcamp 2024 live im TV und Stream: Übertragung von "IBES"

Wie in den Jahren zuvor wird das Dschungelcamp auch 2024 im linearen TV bei RTL übertragen. Für die zweiwöchige Dauer des Camps können die Zuschauer sich also jeden Abend auf eine neue Folge aus dem australischen Dschungel freuen. Ein Großteil der Folgen beginnt um 22.15 Uhr, einige wenige starten bereits um 20.15 Uhr.

Zusätzlich zu seinem klassischen TV-Angebot zeigt RTL inzwischen auch einen Großteil des TV-Programms online auf der hauseigenen Streamingplattform RTL+. Um vollständigen Zugriff auf Livestream und Mediathek zu haben, benötigt man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Hierfür gibt es verschiedene Optionen: Das Premium-Paket kostet 6,99 Euro im Monat, es kommt allerdings nicht ohne Werbeeinblendungen aus. Das Max-Paket gibt es für 9,99 Euro im Monat, ohne Werbung. Und für bis zu vier Geräte gleichzeitig gibt es das Family-Paket für 14,99 Euro monatlich. Für alle Abo-Modelle gibt es eine kostenlose Testphase von 30 Tagen. Detaillierte Informationen erhält man auf der Webseite des Anbieters (Stand: Januar 2024).

Das Dschungelcamp 2024: Gibt es eine Wiederholung?

Der Streaminganbieter RTL+ eignet sich nicht nur, wenn man die Folgen des Dschungelcamps parallel zur TV-Ausstrahlung online verfolgen möchte, sondern auch, wenn man einzelne Episoden später nachholen will. Hier stehen alle Folgen nach der Ausstrahlung zum Abruf bereit - wenn man über ein entsprechendes Abonnement verfügt. Zudem werden die Folgen nach der Erstausstrahlung auch noch einmal im linearen TV wiederholt: Im Regelfall laufen die Episoden am darauffolgenden Tag nachts beziehungsweise früh morgens nochmal bei RTL.

Wer gar nicht genug bekommen vom großen Dschungelfieber, kann sich übrigens auf RTL+ noch mehr Dschungel holen: Auf der Plattform stehen auch die vergangenen vier Staffeln des "Dschungelcamps" zum Ansehen bereit.