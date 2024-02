"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus in Folge 14?

Die Kandidaten im "Dschungelcamp 2024" werden immer weniger. Was in Folge 14 passierte und wer das Camp verlassen musste, erfahren Sie hier.

Das diesjährige " Dschungelcamp 2024" neigt sich so langsam dem Ende zu. Es ist also nicht besonders verwunderlich, dass einige Kandidaten das Camp bereits verlassen mussten. Am Ende kann nur einer die Krone - und somit das Preisgeld von 100.000 Euro - absahnen. Was ist passiert am 1. Februar und wer ist raus? Alle Infos zu Folge 14 lesen Sie hier. Wir haben die Details zusammengetragen.

"Dschungelcamp 2024" gestern: Wer ist rausgeflogen am 1. Februar 2024?

Zunächst musste Lucy Diakovska in Folge 14 zur Dschungelprüfung antreten. Dort holte sie fünf von sechs Sternen. Die Nachtwache hatten Leyla Lahouar und Mike Heiter, die sich während ihrer Aufgabe sehr gut verstanden. Die Stars haben einige Regelverstöße begannen, weshalb Luxusgegenstände abgegeben werden mussten. Tim machte sich ebenfalls unbeliebt im Camp und seine Mitstreiter stellten in Frage, ob er wirklich authentisch ist. Kim Virginia und Tim mussten am Ende bei Verkündung des Zuschauer-Votings zittern. Kim bekam allerdings die wenigsten Anrufe, daher musste sie die Sendung verlassen. Kim verpasste damit also knapp den Einzug in die "Top 5" und hat nicht mehr die Chance Dschungelkönigin 2024 zu werden.

"Dschungelcamp 2024": Wer ist bisher raus?

Kim Virgina ist wahrlich nicht die erste Kandidatin, die das "Dschungelcamp 2024" bereits verlassen musste. Der Übersicht können Sie die ausgeschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer entnehmen:

Kim Virgina (raus in Folge 14)

(raus in Folge 14) Felix von Jascheroff (raus in Folge 13)

(raus in Folge 13) Heinz Hoenig (raus in Folge 12)

(raus in Folge 12) David Odonkor (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Anya Elsner (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) Sarah Kern (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Cora Schuhmacher (raus in Folge 3)

Diese Promis sind noch dabei beim "Dschungelcamp 2024"

Nur noch wenige Tage müssen im Dschungelcamp überstanden werden. Das Finale ist bereits in Sicht und damit wird die Krone für die Kandidaten im "Dschungelcamp 2024" immer greifbarer. Diese Teilnehmer sind noch im dabei:

Twenty4Tim (23, Influencer )

) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Lucy Diakovska (57, Sängerin)

(57, Sängerin) Mike Heiter (31, Reality-Star)

(31, Reality-Star) Fabio Knez (30, Reality-Star)

Gibt es eine Wiederholung vom "Dschungelcamp 2024"?

Wer Folge 14 vom "Dschungelcamp 2024" verpasst hat, kann die Episode in der Wiederholung ansehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Der Streamingdienst RTL+ zeigt die einzelnen Folgen nachträglich. Auch im Free-TV gibt es meist eine Wiederholung. Diese läuft in der Regel in den frühen Morgenstunden des Folgetags auf RTL.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Laut den Sendeterminen vom "Dschungelcamp 2024" ist die nächste Folge für Freitag, 2. Februar, angesetzt. Wie gewohnt übernimmt der Privatsender RTL die Übertragung von "Ich bin ein Star 2024".

Drehort vom Dschungelcamp 2024

In den vergangenen Jahren ging es für die Kandidaten und Kandidatinnen fast immer in den australischen Regenwald, was auch 2024 wieder der Fall ist. Am Drehort des deutschen Dschungelcamps wird übrigens auch die amerikanische und britische Version der Show gedreht.