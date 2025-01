Alessia Herren im „Dschungelcamp“ 2025: Sie will die Dschungelkrone für ihren Vater holen

Es ist wieder soweit: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist in eine neue Runde gegangen. Die 18. Staffel des beliebten Reality-Formats hat am 24. Januar 2025 begonnen. Diesmal zeigt RTL die Folgen bereits um 20.15 Uhr im TV - eine Neuerung, die Frühaufsteher freuen dürfte. Moderiert wird die Show erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Neben der begehrten Dschungelkrone winkt der Gewinnerin oder dem Gewinner ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Unter den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die sich der Herausforderung im australischen Dschungel stellen, ist auch Alessia Herren. Sie ist die Tochter des 2021 verstorbenen Schlagersängers Willi Herren. Die 22-Jährige tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters, der 2004 in den Dschungel gereist war.

Doch was gibt es über Alessia Herren zu wissen? Hier sind alle wichtigen Infos im Porträt.

Alessia Herren und Freund Can: Gerüchte um Trennung nach „Sommerhaus der Stars“

Alessia Herren ist kein unbekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV. Bereits mit jungen Jahren machte sie in Formaten wie „Ab ins Kloster“ (2019) und „Promi Big Brother“ (2020) auf sich aufmerksam. Auch 2021 war sie im Fernsehen zu sehen: bei der Show „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“. Ihr jüngster Auftritt war 2024 im „Sommerhaus der Stars“, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann Can antrat.

Alessia Herren und Can sind in derselben Gegend aufgewachsen und kennen sich daher bereits seit ihrer Jugend. Erst 2019, als Alessia noch keine 18 Jahre alt war, hatten sie ihr erstes Date. Im Januar 2023 machte Can Alessia in Istanbul einen Antrag, und bereits im Februar gaben sie sich standesamtlich das Jawort.

Im vergangenen Jahr kursierten Gerüchte über eine Trennung zwischen Alessia und ihrem Ehemann Can, nachdem sie Pärchen-Bilder von ihrem Instagram-Account entfernt hatte. Viele Fans fragten sich, ob der „Sommerhaus“-Fluch das Paar erwischt hatte. Denn viele Teilnehmer kostete die Zeit im Haus bereits ihre Beziehung. In einem Statement schaffte Alessia jedoch Klarheit: „Ich habe einen Artikel vom ‚Express‘ gelesen, dass ich mit meinem Mann getrennt sei“, wird sie online zitiert. Herren sagte weiter:„Wir sind glücklich verheiratet, und möge der liebe Gott uns bis ans Ende unserer Lebenszeit zusammenhalten.“ Alessia und Can haben alle Herausforderungen im „Sommerhaus der Stars“ also überstanden und leben weiterhin zusammen unter einem Dach.

Alessia Herren: Im „Dschungelcamp“ für ihren Vater Willi Herren

Wie sie im offiziellen RTL-Interview verrät, will Alessia Herren den Dschungelcamp-Sieg für ihren Vater holen: „Wenn mein Vater hier wäre, wäre er so unfassbar stolz auf seine Tochter, was ich mit meinen jungen Jahren schon erlebt und gesehen habe.“ Unter Fans des Reality-TV ist Alessia auch für ihre temperamentvolle Art bekannt. Hierbei handle es sich um eine Eigenschaft, die sie von ihrem Vater Willi geerbt habe, betont die 23-Jährige bei RTL.

Alessia sehe ihre Teilnahme an der Show als Möglichkeit, über ihre Grenzen hinauszuwachsen und sich Ängsten zu stellen. Was dabei zum Problem werden könnte? Spinnen, Kakerlaken und andere Insekten. „Ich liebe Tiere wie Hunde, Katzen und Löwen, aber Insekten – das ist für mich mein absoluter Horror“, sagt sie bei RTL. Dennoch freut sie sich darauf, ihre Grenzen zu testen: „Ich liebe es, an meine Grenzen zu gehen und zu sehen, wie weit ich gehen kann.“

Alessia Herren im Steckbrief: Alter, Wohnort und Karriere im Überblick

Hier sind nochmal die wichtigsten Infos zu „IBES“-Kandidatin Alessia Herren als Steckbrief zusammengefasst:

Geburtstag: 14. Januar 2002

Sternzeichen: Steinbock

Wohnort: Köln

Familienstand: Verheiratet mit Can Nitkewitz

Beruf: Influencerin

Bekannt durch: „Ab ins Kloster“ (2019), „Promi Big Brother“ (2020), „Kampf der Realitystars“ (2021), „Das Sommerhaus der Stars“ (2024)