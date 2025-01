Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp 2025: Die Sängerin war im September auf dem Playboy-Cover

Am 24. Januar startet die neue Staffel des RTL-Kult-Formats „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, kurz IBES. Zwölf mehr oder weniger prominente Kandidaten stellen sich der Herausforderung im australischen Dschungel. Unter ihnen ist auch Anna-Carina Woitschack, die einst als Teilnehmerin bei DSDS zu sehen war. Seitdem hat sie ihre musikalische Karriere vorangetrieben und sich einen Namen als Schlagersängerin gemacht. Im Gewinnen von TV-Shows kann sie bereits eine gewisse Erfahrung vorweisen: 2023 gehörte sie zu den beiden Siegern der RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Extremsituationen wie das Dschungelcamp sind für die Sängerin aber nach eigenen Angaben Neuland.

Wer ist Anna-Carina Woitschack? Wir haben in diesem Artikel alle wichtigen Details rund um die diesjährige IBES-Kandidatin und ihre Karriere im Musikbusiness und Reality-TV für Sie zusammengefasst.

Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp 2025: Alter, Werdegang und Beruf

Als Tochter von Puppenspielern wurde Anna-Carina im Oktober 1992 in der niedersächsischen Gemeinde Helmstedt geboren. Insgesamt lebte sie 25 Jahre lang in einem Wohnwagen, außerdem wechselte sie aufgrund des Berufes ihrer Eltern im Wochenrhythmus die Schule – laut eigenen Angaben über 400 Mal. Ab ihrem 12. Lebensjahr begann Woitschack regelmäßig zu singen, zunächst aber nur im privaten Kreis. 2011 nahm sie schließlich im Alter von 19 Jahren an der achten Staffel von DSDS teil, wo sie den achten Platz belegte.

Im Juni des darauffolgenden Jahres veröffentlichte sie unter dem Titel „Einzigartig“ ihre erste CD. Ihre sechste Single Ich will diesen Sommer, die 2013 erschien, hielt sich zehn Wochen in den deutschen Airplaycharts. Mittlerweile hat Woitschack acht Studioalben herausgebracht, das Letzte (Meine Zeit) wurde im August 2024 released und erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich eine Platzierung in den Top 10. Neben DSDS sammelte die heute 32-Jährige noch weitere TV-Erfahrung: Im Dezember 2018 nahm sie mit ihrem damaligen Partner Stefan Mross an den ProSieben Wintergames teil, knapp ein Jahr später verlobte sich das Paar im Rahmen der Musikshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Die standesamtliche Trauung wurde im Sommer 2020 ebenfalls live von Kameras begleitet und gehörte damit zum Programm des TV-Formats „Schlagerlovestory“. Im Frühjahr 2022 wirkten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross beim RTL-Live-Event „Die Passion“ mit, ehe sie im November desselben Jahres ihre Trennung bekanntgaben. 2023 gewann sie zusammen mit Vincent Gross die erste Staffel der Spielshow „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Auch als Model war die gebürtige Niedersächsin bereits aktiv: 2024 stand sie für die deutsche Septemberausgabe des Männermagazins Playboy vor der Kamera.

„Kaum vorbereitet“: Anna-Carina Woitschack freut sich auf das Dschungelcamp 2025

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Daten zu Anna-Carina Woitschack in einem Steckbrief zusammengetragen:

Name: Anna-Carina Woitschack (bürgerlich Anna-Carina Mross)

Geburtsort: Helmstedt, Niedersachsen

Geburtstag: 28. Oktober 1992

Sternzeichen: Skorpion

Beruf: Sängerin

Größe: 1,70 m

Soziale Medien: Instagram

Woitschack lebt seit einiger Zeit wieder in Dessau, wie sie letztes Jahr den Medien gegenüber verriet. Zudem ist sie nach der Trennung von Moderator Stefan Mross inzwischen neu vergeben – an ihren Partner Daniel Böhm, der sie nach Australien begleitet. In der Vergangenheit war die Sängerin übrigens einige Jahre lang mit Marco Lombardi liiert, dem Bruder von Pietro Lombardi. Ihren damaligen Freund hatte sie während ihrer Teilnahme bei DSDS kennengelernt. Neben Daniel Böhm reist mit Paulina Wagner auch ihre beste Freundin mit nach Down Under – sie ist ebenfalls in der Schlagerbranche tätig.

Parallel zu ihrer musikalischen Karriere trat Anna-Carina Woitschack in den vergangenen Jahren auch hin und wieder als Moderatorin bei „Immer wieder sonntags“ in Erscheinung. 2022 stellte sie sich außerdem einer ganz besonderen TV-Challenge, als sie bei der RTLZWEI-Show „Skate Fever“ mitwirkte. Die Musik ist und bleibt für sie aber das Wichtigste. „Musik ist wie Medizin und mir fällt es manchmal schwerer für bestimmte Emotionen Worte zu finden, als einfach darüber zu singen“, erklärte sie einmal.

Ihre größte Angst hat Anna-Carina Woitschack vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp bereits ausgemacht: „Mein größter Angstgegner ist der Hunger. Ich esse sehr gerne und brauche Essen als Motor für mein Gehirn. Davor habe ich den größten Respekt“, so die Musikerin. Auf ihre Teilnahme vorbereitet habe sie sich nicht wirklich, stattdessen lasse sie es einfach auf sich zukommen. Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat ein klares Ziel vor Augen: „Als erste Schlagersängerin will ich die Dschungelkrone in die Schlagerwelt bringen. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses spannende Abenteuer.“