Dschungelcamp 2025: Edith Stehfest ist erstmals ohne Ehemann Eric Stehfest in einer TV-Show zu sehen

Das TV-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ meldet sich im Januar 2025 wieder aus Australien. Nach einer Staffel in Südafrika findet die Show wieder an ihrem ursprünglichen Drehort statt. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen präsentieren die 18. Staffel ab Freitag, dem 24. Januar 2025, täglich um 20.15 Uhr auf RTL sowie parallel im Live-Stream auf RTL+.

Die diesjährige Staffel bringt eine Neuerung bei den Sendeterminen mit sich: Die Übertragung aller 17 Folgen findet erstmals vollständig in der Primetime statt. Den Auftakt bildet eine dreistündige Live-Show, in der die ersten Herausforderungen und Abenteuer auf die Teilnehmer warten. Wie gewohnt entscheiden die Zuschauer per Telefonabstimmung, welche der zwölf IBES-Kandidaten in den Dschungelprüfungen antreten müssen und wer das Camp in der zweiten Woche verlassen wird.

Das Finale ist für Sonntag, dem 9. Februar 2025, angesetzt. An diesem Abend wählen die Zuschauer den Gewinner oder die Gewinnerin der Show und damit den neuen Titelträger des Dschungelcamps. Dr. Bob ist erneut Teil der Sendung und sorgt für fachkundige Unterstützung.

Auch Edith Stehfest ist nach Australien gereist, um als Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2025 anzutreten. Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle spannenden Infos zu der Musikerin.

Dschungelcamp 2025: Edith Stehfest ist seit 2015 mit Eric Stehfest verheiratet

Seit November 2015 sind Edith und Eric Stehfest, der vorwiegend aus der RTL-Serie GZSZ bekannt ist, verheiratet. In den Anfängen ihrer Beziehung unterzog Edith sich einer erfolgreichen Therapie zur Überwindung ihrer Drogenabhängigkeit. Im Jahr 2016 wurden die beiden erstmals Eltern, als ihr Sohn Aaron Amadeus zur Welt kam. Fünf Jahre später folgte die Geburt ihrer Tochter Aria Litera.

Ihre Beziehung sorgte wiederholt für öffentliche Aufmerksamkeit, was zu zahlreichen Spekulationen über ihr Eheleben führte. Um Klarheit zu schaffen, gaben Eric und Edith Stehfest in einem Interview mit der „BILD“-Zeitung Einblicke in ihre Partnerschaft. Sie betonten, dass sie keine offene Ehe führen, sondern gemeinsam neue Erfahrungen machen. Eric erklärte, dass er seine Frau als bisexuelle Person geheiratet habe und es für ihn keinen Grund gebe, einen Teil ihrer Identität einzuschränken oder zu verbieten. Für das Paar sei es wichtig, ihre Beziehung nicht zu verstecken und ihre Fantasien auf authentische Weise zu leben.

Edith und Eric Stehfest gründeten 2023 das DJ-Duo ISO 3000, das eigene Techno-Tracks mit Live-Gesang kombiniert. Nachdem GLOBAL STAGE das Management übernommen hatte, wuchs ISO 3000 zu einem Projekt, das neue Ansätze in der elektronischen Musik verfolgt. Ihr Track „Rambazamba“, eine Zusammenarbeit mit KomaCasper, verzeichnete Millionen von Streams. Im Jahr 2023 war das Paar gemeinsam bei „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Edith Stehfest: Die Musikerin stammt aus einer Künstlerfamilie

Edith Stehfest wurde 1995 in Leipzig geboren. Sie wuchs mit ihren zwei Schwestern in einem kreativen Umfeld auf. Ihre Mutter Pina ist Musikerin und der TV- und Theaterschauspieler Guido Lambrecht ist ihr Vater. Auch ihre Großmütter prägten Edith Stehfest. Besonders ihre Großmutter Ludmila inspirierte sie durch ihren Einsatz für Gerechtigkeit. Diese war Umweltjournalistin und frühere Personalratschefin des MDR. Ihre Großmutter väterlicherseits war als Autorin in der DDR tätig und schrieb über unkonventionelle Themen.

Diese Frauen lehrten Edith, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und ihren eigenen Weg zu gehen. Mit 19 Jahren zog sie nach Berlin, um ihre künstlerische Laufbahn zu starten. Schon früh zeigte sie musikalisches Talent, das sie an der Musikhochschule „Johann Sebastian Bach“ weiterentwickelte. Bereits als Jugendliche nahm sie an „Jugend musiziert“ teil und erhielt auf Bundesebene mehrere Preise.

Steckbrief von Edith Stehfest: Alter, Wohnort und Kinder

Ein bedeutender Moment in Ediths Leben war die Diagnose von ADHS und Autismus. Die Diagnose ermöglichte es ihr, sich selbst besser zu begreifen und zu akzeptieren. Abseits ihrer öffentlichen Auftritte engagiert sich Edith in der Arbeit mit Rettungshunden. Zusammen mit ihrer Deutschen Dogge Yolandi gehört sie zur Rettungshundestaffel Goldene Aue e.V. Diese freiwillige Tätigkeit ermögliche es ihr, anderen in schwierigen Situationen zu unterstützen, sagt sie gegenüber RTL.

Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Infos zur Dschungelcamp-Kandidatin für Sie im Steckbrief zusammengefasst:

Name: Edith Stehfest

Geburtstag: 8. August 1995

Alter: 29 Jahre

Beruf: Musikerin und Autorin

Wohnort: Eichsfeld

Familienstand: verheiratet mit Eric Stehfest

Kinder: Aaron Amadeus und Aria Litera