„Dschungelcamp“ 2025: Maurice Dziwak – der selbsternannte „Löwe“ zieht in den Dschungel

Das Dschungelcamp ist zurückgekehrt! Nach dem Finale der Sommerstaffel in Südafrika wird „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder am gewohnten Drehort in Australien produziert. Die Sendetermine: Seit Freitag, dem 24. Januar 2025, moderieren Sonja Zietlow und Jan Köppen die Übertragung der Sendung täglich ab 20.15 Uhr, live bei RTL und im Stream auf RTL+.

Erstmals laufen alle 17 Live-Sendungen der Staffel zur Primetime. Die Auftaktfolge begann mit einem dreistündigen Live-Event, bei dem es direkt spannend wurde. Wie gewohnt entscheiden die Zuschauer per Telefon-Voting, wer sich in der ersten Woche den Herausforderungen der Dschungelprüfungen stellen muss und wer in der zweiten Woche das Camp verlässt. Das Finale, in dem die neue Dschungelkönigin oder der neue Dschungelkönig gekürt wird, findet am Sonntag, 9. Februar 2025 statt.

Auch Dr. Bob ist wieder dabei und unterstützt die Kandidatinnen und Kandidaten mit seiner Erfahrung, genau wie die bisherigen Teilnehmer - egal, ob Gewinner oder Verlierer. Zu den furchtlosen Teilnehmern gehört diesmal auch Maurice Dziwak. Wir verraten Ihnen hier die wichtigsten Facts & Figures rund um den Reality-Darsteller, der seine Mutter Anja Dziwak zu „IBES“ mitnimmt.

„Dschungelcamp“ 2025: Maurice Dziwak wäre fast Profi-Fußballer geworden und hat Management studiert

IBES-Kandidat Maurice Dziwak, geboren 1998 in Oberhausen, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der deutschen Reality-TV-Szene gemacht. Seine ersten Schritte in der Öffentlichkeit unternahm er jedoch im Sport. Bereits als Kind zeigte er außergewöhnliches Talent im Fußball, was ihm ein Angebot des Traditionsvereins FC Schalke 04 einbrachte. Trotz der Möglichkeit, eine Profikarriere zu starten, entschied er sich, seinem Heimatverein VfB Homberg treu zu bleiben, um weiterhin mit seinen Freunden zu spielen. Schalke ist aber bis heute sein Lieblingsverein, und er verfolgt die Spiele regelmäßig als Zuschauer.

Nach dem Abitur an einer Gesamtschule in Oberhausen begann Maurice ein Studium im Bereich Industrielles Dienstleistungs-Management in Mülheim an der Ruhr. Das Studium vermittelte ihm grundlegende Kenntnisse, die ihm später auch in seiner medialen Karriere zugutekamen.

Im Dezember 2024 hatte RTL angekündigt, dass Maurice Dziwak Teilnehmer der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sein würde. Auch privat konnte er kürzlich von einem wichtigen Ereignis berichten: Anfang 2025 wurde er Vater. Als selbst ernannter „Löwe“ des Reality-Geschäfts verwundert es kaum, dass in Bezug auf seinen neuen Sohn von einem „Löwenbaby“ die Rede ist.

Maurice Dziwak war auch schon vor dem „Dschungelcamp“ 2025 gut im Reality-Geschäft

Zum ersten Mal trat Maurice Dziwak durch seine Teilnahme an der Dating-Show „Love Island“ im Jahr 2021 ans breite Licht der Öffentlichkeit. „Mit seiner authentischen Art und seinem Charme gewann er schnell eine große Fangemeinde. Diese Popularität nutzte er, um seine Reality-TV-Karriere weiter auszubauen“, schwärmt sein Management gegenüber der Presseabteilung von RTL. Die Chronik liest sich dann so:

2022: Teilnahme bei „Are You The One? Realitystars in Love“

2023: Bewohner im „Sommerhaus der Stars“

2024: Kandidat bei „Kampf der Realitystars“

2024: Teilnehmer am „TV Total Turmspringen“

Hier zur Abrundung noch einige seiner Sprüche, die wir ebenfalls dem Media-Team des Senders verdanken:

„Man muss Fehler machen, um sie nicht mehr zu machen.“

„Der Löwe ist im Dschungel.“

„Meine Schwäche: Ich denke zu viel nach.“

„Wir sind keine Stars. Die wahren Stars sind unsere Eltern aber auch Ärzte, Altenpfleger oder alleinerziehende Mamas.“

„Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?“