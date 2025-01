Dschungelcamp 2025: Sam Dylan hofft, dass keine langweiligen Kandidaten dabei sind

Die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bringt 2025 eine Neuerung bei den Sendeterminen mit sich. Erstmals werden alle 17 Folgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Los ging es am Freitag, dem 24. Januar 2025, mit einer dreistündigen Live-Übertragung, in der die Teilnehmer ihre ersten Herausforderungen meistern mussten. Neben der TV-Ausstrahlung von IBES stellt RTL über die hauseigene Streamingplattform RTL+ auch einen Live-Stream zur Show bereit.

Nach der Sommer-Staffel in Südafrika wird das Dschungelcamp 2025 am traditionellen Drehort in Australien gefilmt. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen melden sich wie gewohnt täglich aus dem Dschungel, während Dr. Bob als medizinischer Experte die Teilnehmer während der einzelnen Aufgaben unterstützt.

Wie in den Vorjahren liegt die Entscheidung über die Dschungelprüfungen und das Weiterkommen der Kandidaten in den Händen der Zuschauer. Zwölf prominente Kandidaten kämpfen um den Titel des „Dschungelkönigs“ oder der „Dschungelkönigin“. Das Finale geht am Sonntag, dem 9. Februar 2025, über die Bühne. In der abschließenden Abstimmung wird entschieden, wer Staffel 18 gewinnt und das Preisgeld von 100.000 Euro erhält.

Auch Reality-Star Sam Dylan versucht 2025 sein Glück im Dschungel. Sein Partner Rafi Rachek begleitet ihn nach Australien. Zusammen haben die beiden die letzte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ und 50.000 Euro gewonnen. Hier in diesem Artikel haben wir die wichtigsten Infos zum Dschungelcamp-Kandidaten Sam Dylan für Sie.

Dschungelcamp 2025: Sam Dylan wurde durch zahlreiche Reality-Formate bekannt

Vor der Reise nach Australien betonte Sam Dylan gegenüber RTL: „Ich bin das richtige Gewürz für jede Show. Mit mir wird es garantiert spannend“. Das hat er auch schon in vielen verschiedenen Reality-Formaten unter Beweis stellen können. 2019 machte Dylan erstmals auf sich aufmerksam, als er an der ersten deutschen Gay-Dating-Show „Prince Charming“ teilnahm. Mit seiner offenen Art zog er die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich und ebnete damit den Start seiner Karriere im Reality-TV.

Ein Jahr später folgte seine Teilnahme an der Show „Kampf der Realitystars“, bei der er bis ins Finale kam und den zweiten Platz erreichte. Sein Auftreten verhalf ihm im Laufe der Zeit zu weiteren Engagements. 2020 stieg Sam Dylan zudem beim Sat.1 „Promiboxen“ gegen Serkan Yavuz in den Ring. Obwohl er den Kampf verlor, sorgte eine andere Szene für Gesprächsstoff. Sein Partner Rafi Rachek ging in den Boxring und verteidigte Sam Dylan.

2021 nahm der gebürtige Cloppenburger an der RTL-„Dschungelshow“ teil, die als Ersatz für das Dschungelcamp organisiert wurde. Im Jahr darauf folgte sein Auftritt bei „Promi Big Brother“. Ein besonderer Meilenstein seiner Karriere war 2023, als Sam als einziger deutscher Teilnehmer bei der internationalen Show „Discovering Canary Islands“ dabei war. Außerdem war er Teil von weiteren Formaten wie „THE 50“, dem „RTL Turmspringen“ und „Forsthaus Rampensau“.

Auch im Podcast-Bereich ist Sam Dylan aktiv. Zunächst nahm er mit Rafi Rachek den Podcast „Trashgeflüster“ auf. Später folgte die Zusammenarbeit mit Desirée Nick im Podcast „Dschungelgift“. Derzeit produziert er zusammen mit Tanja Tischewitsch den Podcast „Royal Spice“.

Vor dem Dschungelantritt verrät Sam bei RTL, dass er mit polarisierenden Personen am besten klarkomme, er es nicht mit langweiligen Personen aushalte und auch in Staffel 18 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf Drama setzt.

Sam Dylan: Die Beziehung zu Freund Rafi Rachek ist von Höhen und Tiefen geprägt

Die Reality-TV-Persönlichkeiten Sam Dylan und Rafi Rachek wurden Ende 2019 erstmals ein Paar und machten ihre Beziehung öffentlich. Ein Jahr später feierten sie ihren ersten Jahrestag auf den Kanarischen Inseln. Doch ihre gemeinsame Geschichte war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt: Nach zwei offiziellen Trennungen – oder drei, je nach Perspektive der beiden – fanden sie Anfang 2024 erneut zueinander.

Vor dem Dschungelcamp 2025 stellen Sam und Rafi klar, dass sie in letzter Zeit an ihrem Verhalten gearbeitet haben. Ihre Beziehung beschreiben sie heute als gereifter und von mehr Leichtigkeit sowie gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Gemeinsam traten sie im „Sommerhaus der Stars“ 2024 auf, wo sie letztlich als Sieger hervorgingen.

Rafi begleitet Sam nun nach Australien, um ihn bei seiner Dschungelcamp-Teilnahme zu unterstützen. Doch die Vorfreude auf dieses Abenteuer wurde von einer tragischen Nachricht überschattet: Kurz vor dem Abflug verstarb Rafis Vater. Trotz der Trauer entschied sich das Paar, an den geplanten Reiseplänen festzuhalten. Auch gegenüber RTL haben die zwei offiziell bestätigt, dass Rafi gemeinsam mit den anderen Angehörigen der Kandidaten im Hotel vor Ort bleiben und Sam unterstützen wird.

Dschungelcamp 2025: Sam Dylan - Alter, Beruf und Instagram

Sie möchten noch mehr über den Dschungelcamp-Kandidaten Sam Dylan wissen? Hier haben wir einen kurzen Steckbrief zum IBES-Teilnehmer für Sie:

Name: Sam Dylan

Alter: 33 Jahre

Geburtstag: 7. Februar 1991

Wohnort: Köln

Beruf: Reality-Star & Influencer für Mode und Travel

Instagram: houseofdylan (330.000 Follower, Stand: Januar 2025)