Dschungelcamp 2025: Sendetermine – in Staffel 18 hat sich die Sendezeit geändert

Im Jahr 2004 wurde das Dschungelcamp erstmals im deutschen TV ausgestrahlt. Mittlerweile ist die Kultsendung nicht mehr aus dem Programm von RTL wegzudenken und bereits mit Staffel 18 im TV und Stream zu sehen. Aktuell heißt es wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Vorbild des deutschen Formats ist übrigens die aus dem Vereinigten Königreich stammende Sendung „I’m a Celebrity . . . Get Me Out of Here!“.

Beim Dschungelcamp 2025 müssen sich die teilnehmenden Promis mit strengen Regeln arrangieren. So herrscht tagsüber ein striktes Schlafverbot, für die Toilette gibt es nur Sägespäne und die Mahlzeiten bestehen lediglich Bohnen und Reis. Der Rest muss in den berühmt-berüchtigten Dschungelprüfungen erspielt werden. Wer die zweieinhalb Wochen im Dschungel übersteht und es währenddessen schafft, sich die Sympathien der Zuschauer zu sichern, gewinnt am Ende ein Preisgeld in Höhe von stolzen 100.000 Euro.

Wann genau startete Staffel 18 von IBES? Welche Promis nehmen dieses Mal teil? Wie sehen die Sendetermine aus und wo werden die neuen Folgen gedreht? Alle Infos rund um Kandidaten, Drehort sowie Start und Sendetermine vom Dschungelcamp 2025 finden Sie hier.

Dschungelcamp 2025: Start von Staffel 18 - Wann ging‘s los?

Der Sender RTL hatte bereits vorab einen offiziellen Starttermin für die achtzehnte Dschungelcamp-Staffel bekannt gegeben: Los ging es am Freitag, dem 24. Januar 2025. Auch das große Finale wurde schon im Vorfeld terminiert, nämlich auf den 9. Februar. Demnach wird die Finalshow wie schon in der vorherigen Staffel an einem Sonntag ausgestrahlt.

Dschungelcamp 2025: Sendetermine von Staffel 18

Staffel 18 des Reality-TV-Formats beinhaltet eine Neuerung, die viele Dschungelcamp-Fans erfreuen dürfte: Die neuen Episoden von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ laufen nämlich insgesamt 18 Tage lang zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Fernsehen statt wie zuvor erst am späteren Abend. Seit dem 24. Januar 2025 lässt sich das Dschungelcamp also bis zum großen Finale täglich zur Primetime live im TV verfolgen. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Freitag, 24. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 25. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Sonntag, 26. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4 : Montag, 27. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Dienstag, 28. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Mittwoch, 29. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Donnerstag, 30. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Freitag, 31. Januar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: Samstag, 1. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 10: Sonntag, 2. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 11: Montag, 3. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 12: Dienstag, 4. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 13: Mittwoch, 5. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 14: Donnerstag, 6. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 15: Freitag, 7. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 16: Samstag, 8. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 17 (Finale): Sontag, 9. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 18 (Wiedersehen): Montag, 10. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Dschungelcamp 2025: Übertragung live im TV und Stream

Da das Dschungelcamp zum regulären TV-Programm von RTL gehört, gibt es die einzelnen Folgen von Staffel 18 kostenlos im Free-TV zu sehen. Nebenbei überträgt der Sender die Episoden aber auch nach wie vor online im Live-Stream. Dies ermöglicht die sendereigene Streaming-Plattform RTL+. Derzeit kostet das sogenannte RTL Plus Basic-Abo 5,99 Euro pro Monat. Für die Live-Übertragung ist allerdings das Premium-Paket für 8,99 pro Monat nötig.

Kandidaten beim Dschungelcamp 2025

Wie üblich kämpfen in jeder Dschungelcamp-Staffel zwölf Promis um den Sieg. Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2025:

Alessia Herren (22), Reality-Star

Maurice Dziwak (26), Reality-Star

Edith Stehfest (29), Musikerin

Yeliz Koç (31), Reality-Star

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Sam Dylan (33), Reality-Star

Timur Ülker (35), GZSZ-Star

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin

Lilly Becker (48), Model

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Drehort vom Dschungelcamp 2025

Im Rahmen der vergangenen Staffeln ging es für die Kandidaten und Kandidatinnen fast immer in den australischen Regenwald. Daran wird sich auch in 2025 nichts ändern - es geht folglich erneut nach Australien. Am Drehort des deutschen Dschungelcamps wird übrigens auch die amerikanische und britische Version der Show gedreht.

Moderatoren der 18. Staffel vom Dschungelcamp 2025

Wer die Moderation der neuen Dschungelcamp-Staffel übernimmt, war vorab auch schon geklärt: Dieser Job wird in Staffel 18 erneut vom dschungelerprobten Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen ausgeführt.