Dschungelcamp 2025 im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung

Seit Anfang 2025 strahlt RTL bereits die 18. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (kurz: IBES) aus. Das Dschungelcamp, wie die Reality-Show auch oft genannt wird, zählt sicherlich zu den beliebtesten Reality-Shows in Deutschland. In dieser Staffel geht es abermals zurück in den australischen Dschungel, 2022 war man wegen Corona nach Südafrika als Drehort ausgewichen.

Laut der Sendetermine von „Das Dschungelcamp“ 2025 ging es am Freitag, dem 24. Januar los! Seitdem können die Fans der Show wieder mehr oder weniger prominenten TV-Gesichtern dabei zuschauen, wie sich diese zahlreichen Spielen und Prüfungen im Dschungel stellen. Nicht selten müssen dabei Ängste und Ekel überwunden werden, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kontakt mit allerlei Tieren, exotischem Essen sowie Dreck und Schleim kommen.

Moderiert wird die Staffel 2025 wie auch 2023 und 2024 schon von Jan Köppen und Sonja Zietlow. Letztere ist bereits seit Staffel 1 als Moderatorin dabei, während Köppen 2023 seinen Vorgänger Daniel Hartwich ablöste. Auch Dr. Bob ist als „Dschungelarzt“ wieder mit von der Partie.

Gibt es eine kostenfreie Übertragung der Show im TV und im Stream? Und kann man verpasste Folgen auch in der Wiederholung sehen, ohne dafür zahlen zu müssen? Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem Artikel.

„Das Dschungelcamp“ 2025 live: Übertragung von "IBES" im TV und Stream

Wie es die Fans der Reality-Show kennen, wird auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL übertragen. Seit dem Starttermin, dem 24. Januar 2025, läuft täglich eine neue Folge jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr im linearen Programm des Kölner Fernsehsenders - bis zum Finale am 9. Februar 2025. Auch die beiden Episoden „Das große Wiedersehen“ und „Das Nachspiel“ sind dort zu sehen. Damit hat man also die Möglichkeit, alle Folgen kostenlos anzuschauen.

Zusätzlich dazu kann man die Folge auch unterwegs verfolgen - nämlich im Livestream bei RTL+. Das ist allerdings nicht kostenfrei möglich. Um den Streamingdienst nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Dabei können Fans zwischen zwei unterschiedlichen Paketen wählen:

Mit der „Premium“-Option kann man werbeunterstützt das Live-Programm von RTL ansehen. Dafür zahlt man 8,99 Euro im Monat (Stand: Januar 2025). Möchte man das Angebot werbefrei nutzen, kommt man nicht um die „Max“-Version herum. Diese kostet derzeit monatlich 12,99 Euro. Informationen zu den unterschiedlichen Paketen erhalten Sie auf der Website des Streamingdienstes.

Das Dschungelcamp 2025: Gibt es eine Wiederholung?

Grundsätzlich ermöglicht einem ein Abonnement des „Premium“- oder „Max“-Pakets bei RTL+ auch die Möglichkeit, eine verpasste Episode zu wiederholen. Denn: Bei dem Streamingdienst stehen alle Folgen nach Ausstrahlung jederzeit abrufbar zur Verfügung. Das gilt auch für vergangene Staffeln. 2024 wurden die IBES-Folgen auch im linearen TV wiederholt. Zweimal in der Nacht hatte man die Möglichkeit, die Wiederholung der Episoden zu sehen - und damit kostenfrei. 2025 ist dies wieder der Fall.