Dschungelcamp 2025: Welcher Kandidat ist nach Tag 12 raus?

Seit dem 24. Januar läuft die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zwölf Kandidaten kämpfen um die Dschungelkrone, während sie Prüfungen absolvieren und das Zusammenleben im Camp meistern müssen. Eine Neuerung in diesem Jahr: Die Sendetermine vom Dschungelcamp wurden auf 20.15 Uhr vorgezogen. 18 Tage lang können Zuschauer verfolgen, wer sich durchsetzt – für einige Kandidaten ist der Traum bereits vorbei. Mittlerweile nähert sich bereits das Finale.

Welcher Camper musste nach Tag 12 als das „Dschungelcamp 2025“ verlassen? Die Antwort auf diese Frage gibt es in diesem Artikel.

„Dschungelcamp 2025“: Wer ist gestern am 4. Februar rausgeflogen?

Am zwölften Tag vom „Dschungelcamp“ sorgten wieder emotionale Momente, Konflikte und eine Dschungelprüfung für Gesprächsstoff. Nach der Überraschung an Tag elf, als kein Kandidat das Camp verlassen musste, stand diesmal wieder ein Rauswurf an.

Im Camp spitzte sich zu Beginn der Folge eine Auseinandersetzung um eine Bemerkung von Pierre weiter zu. Sein Spruch „Wir Herren sind herrlich und die Damen sind dämlich!“ sorgte bereits am Vortag für Unmut und eskalierte nun unter den Campbewohnern. Während Pierre seine Aussage als Ironie verteidigte, stieß dies bei vielen auf Unverständnis und führte zu hitzigen Diskussionen.

Zudem kehrten Edith Stehfest und Maurice Dziwak erfolgreich von ihrer Undercover-Mission zurück und brachten den Kandidaten ihre persönlichen Luxusgegenstände zurück. Diese fehlten den Kandidaten wegen zu vieler Regelverstöße. Nach sieben Tagen ohne Kosmetik, Kopfkissen oder Erinnerungsfotos war die Freude groß – besonders bei Sam Dylan, der sich begeistert mit Parfüm einsprühte. Maurice hingegen wirkte nachdenklich: Die Enthüllung, dass er am Vortag nach Edith die zweitwenigsten Stimmen erhalten hatte, setzte ihm sichtlich zu.

In der Dschungelprüfung „Dinnieren oder Blamieren“ traten Lilly Becker und Edith Stehfest an. Sie mussten in mehreren Quizrunden ungewöhnliche Spezialitäten wie Ziegenanus, Schafsbockhoden und Büffelvagina essen. Trotz mutiger Versuche konnten sie nur vier von neun möglichen Sternen für das Camp erspielen.

Am Ende der Sendung stand schließlich fest, welcher Kandidat die wenigsten Zuschaueranrufe erhalten hatte. Diesmal traf es Sam Dylan, für den das Abenteuer im Dschungel nun beendet ist. Nach Sam bekam Anna-Carina die wenigsten Stimmen. Damit sind noch acht Promis im Rennen um die „Dschungelkrone“ im Jahr 2025.

„Dschungelcamp 2025“: Wer ist raus?

Nach zwölf Tagen und einem vorherigen Tag ohne Rauswahl sind nun insgesamt vier Promis aus dem Dschungelcamp ausgeschieden. Diese Kandidaten mussten das Camp bereits verlassen:

Jürgen Hingsen (67) - Tag 8

Yeliz Koc (31) - Tag 9

Nina Bott (47) - Tag 10

Sam Dylan (39) - Tag 12

Diese Kandidaten sind im Dschungelcamp 2025 weiter dabei

Vier Promis haben das Camp bereits verlassen, während noch acht Stars um die Dschungelkrone kämpfen. Die verbleibenden Kandidaten sind:

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Anna-Carina Woitschack (32, Sängerin)

Lilly Becker (48, TV-Persönlichkeit)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Jörg Dahlmann (66, Fußball-Experte)

Dschungelcamp 2025: Folge 12 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Wer Folge 12 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ verpasst hat, kann sie jederzeit nachholen. Der Sender RTL stellt alle Folgen auf seiner Streaming-Plattform RTL+ bereit – sowohl parallel zur TV-Ausstrahlung als auch nachträglich auf Abruf. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Februar 2025). Zudem werden die Episoden immer im nächtlichen Programm von RTL wiederholt.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Gemäß der Sendetermine des Dschungelcamps läuft täglich eine neue Folge. Episode 13 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wird somit bereits heute, am 5. Februar 2025, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL und RTL+ ausgestrahlt.