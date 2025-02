Dschungelcamp 2025: Wer ist raus nach Tag 15?

Seit dem 24. Januar geht es für die Stars und Sternchen im Outdoor-Wettkampf wieder um die Dschungelkrone. Staffel 18 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ flimmert jedoch mit einer kleinen Neuerung über die Bildschirme. Seit diesem Jahr laufen die Folgen zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können wieder 18 Tage lang zusehen, wie die Prominenten tierische Prüfungen absolvieren, im Camp zusammenleben und miteinander auskommen müssen. Insgesamt zwölf Kandidaten sind ins Rennen um den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin gestartet, doch für einige ist der Traum bereits geplatzt.

Für wen ist die Zeit im Dschungel kurz vor dem Halbfinale vorbei und muss damit an Tag 15 das Camp verlassen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen gibt es in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2025: Wer ist am 7. Februar rausgeflogen?

Auch am Freitag, dem 7. Februar 2025, konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder entscheiden, welche Kandidaten weiterhin im Rennen sind und wer das Dschungelcamp verlassen musste. Wie bisher wurden die Stimmen per Telefon-Voting vergeben. Der Promi mit den wenigsten Anrufen musste dann die Koffer packen und das Camp noch am selben Tag verlassen. So traf es an Tag 15 Maurice Dziwak. Der Reality-Star bekam die wenigsten Anrufe, wodurch der Traum von der Dschungelkrone kurz vor dem Halbfinale geplatzt war. Sein Auszug entschied sich im Duell mit Mitcamperin Alessia Herren. Obwohl diese nach Hause wollte, traf es am Ende doch Maurice. Er reagierte zwar mit einem gelassenen „Alles klar“, war scheinbar trotzdem etwas überrascht. Auf das ungläubige „No?“ von Lilly Becker erwiderte Dziwak nämlich nur ein „Anscheinend schon“.

Dschungelcamp Staffel 18 - Wer ist raus?

Nach 15 Tagen sind bereits sieben Promis aus dem Wettkampf um die Dschungelkrone ausgeschieden. Hier können Sie sehen, wer das Camp verlassen hat:

Tag 8 - Jürgen Hingsen

Tag 9 - Yeliz Koc

Tag 10 - Nina Bott

Tag 12 - Sam Dylan

Tag 13 - Jörg Dahlmann

Tag 14 - Anna-Carina Woitschack

Tag 15 - Maurice Dziwak

Diese Kandidaten sind im Dschungelcamp 2025 weiterhin mit dabei

Nachdem sich sieben Promis verabschiedet haben, geht es für die verbleibenden fünf Kandidaten ins Halbfinale. Noch mit dabei sind:

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Lilly Becker (48, TV-Persönlichkeit)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Dschungelcamp 2025: Folge 15 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Sollten Sie Folge 8 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gestern Abend verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. RTL zeigt alle Episoden des Dschungelcamps auch auf der sendereigenen Streaming-Plattform RTL+. Dort können die aktuellen Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung verfolgt werden und alle Episoden sind auch nach der Erstausstrahlung abrufbar. Um die jeweiligen Ausgaben dort sehen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter notwendig. Dieses ist ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich. Alle Folgen werden zusätzlich in der Regel auch im Nachtprogramm von RTL wiederholt.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Entsprechend der Sendetermine des Dschungelcamps wird jeden Tag eine neue Episode ausgestrahlt. Demnach können Sie Folge 16 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bereits heute, am 8. Februar 2025, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL oder RTL+ sehen.