Dschungelcamp 2025: Wer ist raus nach Tag 8?

Seit dem 24. Januar kämpfen die Promis wieder um die Dschungelkrone. Staffel 18 „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ läuft wieder über die Bildschirme, mit einer kleinen Neuerung. Die Folgen laufen ab diesem Jahr zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können erneut 18 Tage lang verfolgen, wie die Stars und Sternchen Prüfungen absolvieren, auf engstem Raum zusammen leben und dabei irgendwie miteinander auskommen müssen. Insgesamt gingen zwölf Promis ins Rennen um den Titel Dschungelkönig oder Dschungelkönigin, jetzt ist der Traum für eine Person aber bereits ausgeträumt.

Wer musste das Dschungelcamp nach Tag 8 verlassen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen bekommen Sie in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2025: Wer ist am 31. Januar rausgeflogen?

Am 31. Januar durften die Zuschauerinnen und Zuschauer nun zum ersten Mal dieses Jahr entscheiden, wer das Dschungelcamp verlassen musste. Per Telefon-Voting konnten Sie von zu Hause aus abstimmen und damit entscheiden, wer ohne Krone nach Hause gehen musste. Somit traf es an Tag 8 Jürgen Hingsen. Der ehemalige Zehnkämpfer bekam die wenigsten Anrufe und musste als Erster seine Koffer packen. Sonderlich enttäuscht schien er darüber aber nicht zu sein. Lachend sagte er kurz vor der Entscheidung noch „Oh, wie traurig“ und als klar war, dass er das Camp verlassen muss, lautete sein erster Kommentar nur „Schön, super.“

Die Entscheidung fiel damit zwischen dem ehemaligen Zehnkämpfer und seinem Mitcamper Jörg Dahlmann. Dieser äußerte im Gegensatz zu Jürgen Hingsen aber, dass er das Camp nicht verlassen wollte: „Ich möchte verlängern. Ich möchte vier Wochen bleiben.“ Diese Chance wurde ihm vom Publikum mit der gestrigen Entscheidung auch gewährt.

Dschungelcamp Staffel 18 - Wer ist raus?

Nach acht Tagen wurde die erste Person nun vom Publikum rausgevotet. In dieser Übersicht sehen Sie, wer das Camp bereits verlassen hat:

Jürgen Hingsen (67) - Tag 8

Diese Kandidaten sind im Dschungelcamp 2025 noch dabei:

Noch elf Promis haben die Chance, sich die Dschungelkrone der 18. Staffel zu sichern. Wer das ist, sehen Sie hier:

Yeliz Koc (31, Reality-Star)

Nina Bott (47, Schauspielerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Anna-Carina Woitschack (32, Sängerin)

Sam Dylan (39 - nach eignenen Angaben 33, Reality-Star)

Lilly Becker (48, TV-Persönlichkeit)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Jörg Dahlmann (66, Fußball-Experte)

Dschungelcamp 2025: Folge 8 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Sollten Sie Folge 8 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ verpasst haben, besteht kein Grund zu Sorge. Der Sender RTL zeigt alle Episoden des Dschungelcamps auch auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+. Dort können Sie zum einen die aktuellen Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung verfolgen und zum anderen alle Episoden auch nach der Erstausstrahlung abrufen. Um die jeweiligen Ausgaben dort sehen zu können, benötigen Sie aber ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses bekommen Sie ab 5,99 Euro monatlich. Alle Folgen werden in der Regel zudem auch im Nachtprogramm von RTL wiederholt.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Den Sendeterminen des Dschungelcamps 2025 nach werden täglich neue Episoden ausgestrahlt. Damit können Sie Folge 9 bereits heute, am 1. Februar 2025, zur Primetime um 29.15 Uhr auf RTL sehen.