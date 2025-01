Dschungelcamp 2025: Yeliz Koc will in Australien ihre Ängste vor exotischen Tieren überwinden

Im Januar 2025 startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder aus Australien. Nach einer Saison in Südafrika kehrt die Produktion an ihren gewohnten Drehort zurück. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen führen durch die 18. Staffel, die ab Freitag, dem 24. Januar 2025, täglich auf RTL ausgestrahlt wird. Um die Dschungelcamp-Übertragung im Stream hat sich der Sender ebenfalls gekümmert.

Für die Sendetermine von IBES hat sich RTL 2025 aber etwas Neues einfallen lassen: Alle 17 Episoden werden nun erstmals vollständig zur Primetime um 20.15 Uhr gesendet. Die Auftaktfolge bietet eine dreistündige Live-Übertragung, bei der die Kandidaten mit den ersten Herausforderungen konfrontiert werden. Wie gewohnt dürfen die Zuschauer per Abstimmung entscheiden, welche der zwölf Teilnehmer bei den Dschungelprüfungen antreten und wer das Camp nach den ersten Tagen verlassen muss. Dr. Bob ist auch in Staffel 18 wieder als medizinische Unterstützung dabei.

Das Finale wird am Sonntag, dem 9. Februar 2025, ausgestrahlt. An diesem Abend wählen die Zuschauer den Sieger der Show, der sich den Titel des „Dschungelkönigs“ oder der „Dschungelkönigin“, sowie ein Preisgeld von 100.000 Euro sichert.

Mit von der Parie ist Reality-Star Yeliz Koc. Bereits vor der Show sagte sie gegenüber RTL: „Ich bin bereit und der Dschungel ist mein Traumformat. Ich warte schon seit acht Jahren darauf und jetzt ist es so weit.“ Allerdings habe sie großen Respekt vor allen Arten, die im Dschungel leben. Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zu Yeliz Koc für Sie zusammengetragen.

Reality-TV: Yeliz Koc vergab bei „Der Bachelor“ eine Backpfeife

Yeliz Koc ist so häufig wie kaum eine andere Person in Reality-TV-Formaten zu sehen. Neben „Kampf der Realitystars“ 2022 war die gebürtige Hannoveranerin unter anderem auch bei „Make Love, Fake Love“ 2023, „Promi Big Brother“ 2023 und „Love Island VIP“ dabei. 2025 nimmt Yeliz neben „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auch an „Prominent getrennt“ teil.

Für besonderes Aufsehen sorgte ihre Teilnahme bei der Datingshow „Der Bacherlor“ im Jahr 2018. Als Yeliz Koc von ihrem damaligen Single-Mann Daniel Völz zurückgewiesen wurde, verpasste sie ihm daraufhin eine Ohrfeige. Der Vorfall verschafft ihr in der Welt des Reality-TV bis heute große Bekanntheit. Im selben Jahr fand sie jedoch im Spin-off „Bachelor in Paradise“ eine neue Liebe, als sie den ehemaligen „Bachelorette“-Kandidaten Johannes Haller traf. 2019 zogen die beiden gemeinsam in das „Sommerhaus der Stars“, doch ihre Beziehung endete nur wenige Monate später.

Dschungelcamp 2025: Yeliz Koc und Jimie Blue Ochenknecht haben ein gemeinsames Kind

Im Jahr 2020 traf Yeliz Koc auf einer Feier den Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht. Noch im Sommer 2020 gaben die beiden ihre Beziehung bekannt. Im Oktober 2021 wurde ihre Tochter Snow Elaine geboren. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die beiden jedoch bereits getrennt. Es folgte eine öffentliche Auseinandersetzung. Yeliz kümmert sich momentan allein um das Kind, weshalb sie auch ohne Jimie Blue in Staffel 3 von „Die Ochsenknechts“ auf Sky zu sehen ist.

Steckbrief von Dschungelcamp-Teilnehmerin Yeliz Koc: Herkunft und Alter der Influencerin

Yeliz Koc wurde am 3. November 1993 in Hannover geboren. Ihr Vater Savas Koc war professioneller Fußballspieler und stand unter anderem bei Hannover 96 sowie Galatasaray Istanbul unter Vertrag. Auch ihre Schwester Filiz, die laut RTL als Begleitperson für Yeliz in Australien dabei ist, schlug eine sportliche Laufbahn ein und spielte viele Jahre in der zweiten deutschen Bundesliga sowie für die türkische Nationalmannschaft.

Im Gegensatz zu ihrer sportlich geprägten Familie entdeckte Yeliz frühzeitig andere Interessen. Vielmehr interessierte sie die Schönheitsbranche und die Unterhaltungsindustrie. Nach dem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin und widmet sich bis heute ihrer Begeisterung für Beautyprodukte. Über ihre Social-Media-Kanäle teilt sie regelmäßig Einblicke in ihre Arbeit und gibt Tipps rund um das Thema Schönheit. Außerdem verwendet sie ihre Plattform, um sowohl persönliche Einblicke in ihr Leben zu teilen als auch auf relevante Themen aufmerksam zu machen. Dabei reicht die Bandbreite von Gleichberechtigung bis hin zu individuellen Entwicklungsmöglichkeiten.

Die wichtigsten Infos zur Dschungelcamp-Kandidatin Yeliz Koc gibt es in einem kompakten Steckbrief:

Name: Yeliz Koc

Alter: 31 Jahre

Geburtstag: 3. November 1993

Wohnort: Hannover

Größe: 1,70 m

Beruf: Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin