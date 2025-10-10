Dschungelcamp 2026: Wann geht Staffel 19 an den Start?

In bislang 18 Staffeln haben sich mehr als 190 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten in das Dschungelcamp begeben und sich dort nicht nur ekligen Dschungelprüfungen, sondern auch den Launen ihrer Mitstreiter gestellt. 2026 geht eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL an den Start. Nach dem Einzug müssen sich die Promis mit dem australischen Dschungel und den strengen Regeln im Camp arrangieren. Unter anderem herrscht tagsüber Schlafverbot, die Grenzen des Camps dürfen nicht überschritten werden und nachts müssen zwei Camp-Bewohner Wache halten.

2004 wurde die Reality-Show erstmals ausgestrahlt, noch im selben Jahr folgte die zweite Staffel der Sendung, die auf der britischen Version der Show basiert und am gleichen Ort wie das deutsche Format gedreht wird. Nach Staffel 2 gab es eine längere Pause bis 2008 und seit 2011 bringt RTL jährlich eine neue Ausgabe des Dschungelcamps auf die Bildschirme. Die Statistik der Dschungelcamp-Gewinner ist recht ausgeglichen – bisher durften zehn Frauen und acht Männer auf dem Dschungel-Thron Platz nehmen. In der vergangenen Staffel kam Lilly Becker bei den Zuschauern am besten an und sicherte sich die Krone sowie 100.000 Euro Preisgeld. Diese Summe winkt auch dem Gewinner oder der Gewinnerin der 19. Staffel, die Anfang 2026 ausgestrahlt wird.

Wann genau geht die 19. Dschungelcamp-Staffel bei RTL an den Start? Wie sehen die Sendetermine von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2026 aus? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Reality-Show haben wir hier für Sie.

Dschungelcamp 2026: Start von Staffel 19 - Wann geht es los?

Den Start-Termin der 19. Dschungelcamp-Staffel hat RTL bisher noch nicht veröffentlicht. Die vergangenen Staffeln haben jedoch stets im Januar begonnen, es ist also davon auszugehen, dass der Sender dem bisherigen Rhythmus treu bleibt. Als Start-Termine kommen der 9., der 16. oder der 23. Januar infrage. Sobald wir mehr wissen, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Dschungelcamp 2025: Sendetermine von Staffel 19

Genau wie der Start-Termin ist auch zu den Sendeterminen der 19. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ noch nichts bekannt. Fest steht jedoch, dass es nach dem Staffel-Start wieder täglich eine neue Folge der Reality-Show im Abendprogramm von RTL zu sehen gibt. Wir reichen die Sendetermine nach, sobald sie veröffentlicht werden.

Dschungelcamp 2026: Übertragung live im TV und Stream

Das Dschungelcamp läuft 2026 wieder als fester Bestandteil des regulären RTL-Abendprogramms und ist somit weiterhin kostenlos im Free-TV zu sehen. Parallel zur TV-Übertragung zeigt der Sender alle Folgen auch online im Live-Stream – abrufbar über die hauseigene Streaming-Plattform RTL+. Dort können Sie „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ neben dem Live-Stream auch nachträglich abrufen und in der Wiederholung sehen. Das Basis-Abo von RTL+ kostet derzeit 5,99 Euro pro Monat, beinhaltet aber keine Live-Übertragung. Wer das Camp in Echtzeit verfolgen möchte, benötigt das Premium-Abo für 8,99 Euro im Monat, das den uneingeschränkten Zugriff auf den RTL-Livestream ermöglicht.

Kandidaten beim Dschungelcamp 2026

Noch hat RTL nicht offiziell bekannt gegeben, welche Kandidatinnen und Kandidaten 2026 in das Dschungelcamp einziehen. Wie immer brodelt die Gerüchteküche aber bereits. Laut Bild soll unter anderem Hardy Krüger Jr. zu den Camp-Bewohnern 2026 gehören. Sobald der Sender die Teilnehmerinnen und Teilnehmer offiziell verkündet, informieren wir Sie hier darüber.

Dschungelcamp-Drehort 2026

Nachdem die Dreharbeiten 2022 einmalig im Kruger-Nationalpark in Südafrika stattgefunden hatten, kehrte die Produktion 2023 nach Australien zurück. Auch 2026 ist der Dschungel in New South Wales erneut der Drehort von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Moderatoren der 19. Staffel vom Dschungelcamp 2025

Auch beim Moderatoren-Duo bleibt alles beim Alten. Erneut führen Sonja Zietlow und Jan Köppen durch die Sendung. Während Zietlow schon von Anfang an dabei war und bereits die erste Staffel des Dschungelcamps moderierte, ist Jan Köppen 2026 zum vierten Mal Teil des Moderatoren-Teams. Er übernahm 2023 von Daniel Hartwich, der mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich auf andere Projekte konzentrieren wollte.