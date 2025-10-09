Dschungelcamp 2026: Dieser Top-Schauspieler soll laut Gerüchten dabei sein

Seit Jahren zählt das Dschungelcamp – offiziell „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu den erfolgreichsten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. In der Show stellen sich Prominente den Herausforderungen des australischen Dschungels und müssen nicht nur mit tropischen Bedingungen, sondern auch mit Ekelprüfungen, Gruppendynamiken und dem harten Lagerleben klarkommen.

Die letzte Staffel ist vorbei und schon jetzt brodelt bereits die Gerüchteküche rund um das Dschungelcamp 2026. Wer wird in Staffel 19 in den Dschungel ziehen?

Diese Promis könnten im Dschungelcamp 2026 dabei sein

In den sozialen Medien, bei RTL und Bild.de wird schon jetzt heftig spekuliert und geraten. Offizielle Bestätigungen gibt es bisher jedoch keine. Wir geben Ihnen einen Überblick, welche Namen derzeit im Gespräch sind:

Hardy Krüger Junior (57)

Laut Bild.de soll Hardy Krüger Jr. als einer der Top-Kandidaten für das Dschungelcamp 2026 gehandelt werden. Der 1968 in Lugano geborene Schauspieler ist der Sohn der Filmlegende Hardy Krüger und wurde durch Serien wie „Forsthaus Falkenau“ und „Notruf Hafenkante“ einem breiten Publikum bekannt. Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere ist er auch als Autor und Fotograf tätig. Nach seinem Auftritt bei „Let’s Dance“ 2022 könnte der 57-Jährige nun seinen ersten großen Schritt ins Reality-TV wagen. Offiziell ist seine Teilnahme jedoch bisher nicht.

Umut Tekin (28)

Laut RTL wird spekuliert, dass Umut Tekin Teil von IBES ist. Der 28-Jährige wurde durch Formate wie „Love Island VIP“ und „Temptation Island VIP“ bekannt, wo er mit seinem offenen und flirtfreudigen Auftreten für Aufmerksamkeit sorgte. Auch im „Sommerhaus der Stars“ 2024 war er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin zu sehen. Nun ist Umut wieder solo unterwegs, und falls sich die Gerüchte bestätigen, könnte er bald im australischen Dschungel um die Krone kämpfen.

Lennart Borchert (25)

Lennart Borchert ist bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Der 25-jährige Schauspieler verkörpert in der Serie die Rolle des Moritz und könnte damit bereits der neunte GZSZ-Star werden, der sich ins australische Abenteuer wagt.

Martin Angelo (29)

Er ist bekannt aus Formaten wie „Prince Charming“, „#CoupleChallenge“, „Charming Boys“ und „Kampf der Reality-Stars“. Martin Angelo scheut keinen Streit und sorgt regelmäßig für Aufsehen. Nun soll er ins Dschungelcamp einziehen. Ob er dort wieder für Drama sorgt oder eine neue Seite von sich zeigt, bleibt abzuwarten.

Calvin Kleinen (33)

Calvin Kleinen gilt als einer der bekanntesten Reality-TV-Stars in Deutschland und sorgt in nahezu jeder Show für Gesprächsstoff. Seit seinem TV-Debüt bei „Temptation Island“ 2020 war der Aachener in zahlreichen Formaten wie „Kampf der Realitystars“, „Are You The One“, „Ex on the Beach“ oder „Promis unter Palmen“ zu sehen. Auch als Ballermann-Sänger macht er inzwischen Karriere und tritt regelmäßig auf Mallorca auf. Privat lebt der selbst ernannte „Pascha von Nippes“ noch bei seiner Mutter, steht aber zu seinem unkomplizierten Lebensstil. Für das Dschungelcamp 2026 würde Calvin laut Bild.de als heißer Kandidat gehandelt. Sollte er tatsächlich teilnehmen, dürfte es ihm im australischen Busch mit seiner lauten, offenen Art und seinem Hang zum Drama und Unterhaltung garantiert nicht langweilig werden.

Eva Benetatou (33)

Eva Benetatou, geboren 1992 in Griechenland, wurde 2019 durch „Der Bachelor“ bekannt und baute danach ihre Reality-TV-Karriere mit Formaten wie „Promi Big Brother“, „Promis unter Palmen“ und „Das Sommerhaus der Stars“ aus. Die ehemalige Flugbegleiterin lebt in Düsseldorf und studierte Wirtschaftsrecht. Ihr Liebesleben sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Nun wird sie als mögliche Kandidatin für das Dschungelcamp 2026 gehandelt.

Serkan Yavuz (32)

Serkan wurde durch Shows wie „Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“, „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars“ bekannt. Der ehemalige Fußballer war mit Samira Klampfl liiert, die er 2023 heiratete und mit ihr eine Tochter bekam, bevor die Beziehung zerbrach. Der Skandal um seine Affäre mit Eva Benetatou sorgte für großes Aufsehen. Nun wird spekuliert, dass Serkan 2026 ins Dschungelcamp ziehen könnte. Ein mögliches Wiedersehen mit Eva könnte dort für Spannungen sorgen.

Gil Ofarim (42)

Der Sänger feierte bereits 2017 einen großen Erfolg, als er „Let’s Dance“ gewann. In den vergangenen Jahren wurde es ruhiger um ihn. Nach einem Vorfall rund um sein falsches Antisemitismus-Video 2021 und einem anschließenden Prozess suchte er professionelle Hilfe und zeigte öffentlich Reue. Mit dem möglichen Dschungelcamp-Auftritt könnte Gil nun ein Comeback im Fernsehen wagen.