Sommer-Dschungelcamp 2024: Alle Kandidaten beim "Showdown der Dschungel-Legenden" vorgestellt

Insgesamt 13 Kandidaten und Kandidatinnen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wollen es noch einmal wissen und stellen sich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums erneut der Herausforderung Dschungel. Das Dschungelcamp 2024 im Sommer wurde im Mai in Südafrika aufgezeichnet - genauer gesagt am Swadini Nationalpark am Blyde River Canyon.

Dieser Ort ist den Fans schon bekannt: Hier wurde auch während der Corona-Pandemie im Jahr 2022 das Dschungelcamp gedreht. Auch diese Location kann mit authentischem Dschungel-Feeling aufwarten. Die hohe Baumdichte, das üppige Gestrüpp, die vielfältige Tierwelt, Wasserstellen und eine Hängebrücke schaffen eine Outdoor-Atmosphäre, die der im australischen Dschungel sehr ähnlich ist.

Der Start von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden war für den 16. August 2024 angesetzt, insgesamt 17 neue Folgen gibt es für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Alle Infos zu den Kandidaten und Kandidatinnen der Dschungelcamp-Allstars-Staffel 2024 finden Sie hier.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick

Mittlerweile hat RTL alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" veröffentlicht. Unter ihnen sind bekannte Gesichter wie Daniela Büchner, Sarah Knappik und Kader Loth. Hier finden Sie alle 13 Promis im Überblick:

"Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden": Diese Kandidaten sind noch dabei

Zum 20-jährigen Jubiläum von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" lädt RTL Kandidaten und Kandidatinnen aus früheren IBES-Staffeln ein und bringt sie in den südafrikanischen Dschungel. Giuila Siegels Teilnahme ist dabei am längsten her, nach 15 Jahren wagt sie es wieder in den Dschungel. Gigi hingegen war erst im vergangenen Jahr in Australien, anscheinend hat er noch nicht genug. Wer sonst noch dabei ist, lesen Sie hier:

Giulia Siegel

Icon Vergrößern Giulia Siegel Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Giulia Siegel Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Giulia Siegel ist ein deutsches Multitalent: Model, Moderatorin, Schauspielerin und DJane. Sie begann ihre Karriere in den 1990er Jahren und arbeitete für renommierte Labels wie Escada und Armani. Sie moderierte TV-Formate wie "Top of the Pops". Als DJane legte sie in bekannten Clubs auf und veröffentlichte eigene Singles. Sie machte auch als Teilnehmerin von Reality-Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Das Sommerhaus der Stars" von sich reden.

Kader Loth

Icon Vergrößern Kader Loth Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Kader Loth Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Kader Loth ist ein deutsches Model mit türkischen Wurzeln. 2017 zog sie für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" in den australischen Dschungel, nachdem sie vorher erste TV-Erfahrungen gesammelt hatte - beispielsweise mit einer Haustiersendung und in morgendlichen TV-Formaten.

Eric Stehfest

Icon Vergrößern Eric Stehfest Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Eric Stehfest Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Erst 2022 war Eric Stehfest im Dschungel und schon jetzt möchte er zurück. Der 34-Jährige ist Schauspieler und Autor und kommt gebürtig aus Dresden. Von 2014 bis 2019 gehörte er in der Rolle von Chris Lehmann zu der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". 2016 war Eric bei "Let's Dance" zu sehen und belegte den vierten Platz.

Winfried Glatzeder

Icon Vergrößern Winfried Glatzeder Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Winfried Glatzeder Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Winfried Glatzender ist im Sommer 2024 erneut Teil des Dschungelcamps. Der deutsche Schauspieler kommt aus der DDR und war in der achten Staffel das erste Mal im Dschungelcamp. 2014 gewann jedoch Melanie Müller die Dschungelkrone und nicht er selbst.

Hanka Rackwitz

Icon Vergrößern Hancka Rackwitz Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Hancka Rackwitz Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die heute 55-jährige Hanka Rackeitz wurde bereits im Jahr 2000 bekannt. Sie startete ihre Reality-Karriere als Teilnehmerin am Reality-TV-Format "Big Brother". Ab 2009 stand sie für "Mieten, Kaufen, Wohnen" vor der Kamera und im Jahr 2017 folgte dann das Dschungelcamp. Jetzt gehört sie zu den Kandidatinnen und Kandidaten im Sommer-Dschungelcamp 2024.

Thorsten Legat

Icon Vergrößern Thorsten Legat Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Thorsten Legat Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Thorsten Legat ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Trainer. Er spielte für bekannte Vereine wie VfL Bochum, Werder Bremen sowie Schalke 04 und gewann mehrere Titel. Er nahm an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und erreichte den dritten Platz. Mit seiner Frau Alexandra war er auch bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei, wo sie es bis ins Finale schafften.

Mola Adebisi

Icon Vergrößern Mola Adebisi Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Mola Adebisi Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bei Mola Adebisi ist die Dschungelcamp-Teilnahme genau zehn Jahre her. Der 51-Jährige ist eigentlich Moderator, hat aber auch schon einiges anderes ausprobiert. Er war unter anderem Schauspieler, Synchronsprecher, Tänzer, Musiker und Amateur-Rennfahrer.

Elena Miras

Icon Vergrößern Elena Miras Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Elena Miras Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Elena Miras kommt aus der Schweiz und hat schon an einigen TV-Formaten teilgenommen. Bei "Love Island" und "Sommerhaus der Stars" konnte sie die Show sogar gewinnen. Im Jahr 2020 nahm sie dann an "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" teil. Jetzt geht es für die 32-Jährige erneut von Zürich nach Südafrika in den Dschungel.

Georgina Fleur

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Georgina Bülowius, bekannt als Georgina Fleur, wurde 2012 als Kandidatin von "Der Bachelor" berühmt. In der siebten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zog das It-Girl Georgina Fleur ins RTL-Dschungelcamp 2013 ein. 2020 war sie bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Sarah Knappik

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Sarah Knappik wurde bekannt durch ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" und ihre frechen Sprüche, die ihr einen gewissen Kultstatus einbrachten. Sie nahm auch an verschiedenen Reality-Shows teil, darunter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2011 und "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" 2015. Jetzt macht sie auch bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" mit.

Danni Büchner

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Danni Büchner erreichte im Januar 2020 im RTL-Dschungelcamp den dritten Platz und beeindruckte das Publikum mit ihrer Standhaftigkeit und Entschlossenheit. Die 46-Jährige kennt man außerdem aus dem "Sommerhaus der Stars" 2018 an der Seite von Jens Büchner.

Gigi Birofio

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Gigi Birofio heißt eigentlich Luigi und mischt seit 2020 die Dating-Shows auf. Er fing bei "Ex on the Beach" an, bevor es weiter zu „Kampf der Realitystars“ ging. Er und Ex-Partnerin Michelle Daniaux nahmen außerdem gemeinsam bei der RTL-Show „Prominent getrennt“ teil. Erst im vergangenen Jahr war Gigi im Dschungelcamp, anscheinend hat er noch nicht genug.

„Dschungelcamp-Allstars“ 2024: Diese Kandidaten sind raus

Hier finden Sie einen Überblick der bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

David Ortega

Icon Vergrößern David Ortega Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen David Ortega Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Auch David Ortega startete seine Karriere in der Öffentlichkeit unter dem Auge von "Big Brother". 2011 war er Kandidat in der Sendung und ist seitdem als Scripted-Reality-Darsteller, Model, DJ und Fernsehmoderator unterwegs. Auch aus der Sendung "Köln 50667" kennt man den 38-Jährigen. Sein Abenteuer im „Allstars-Dschungelcamp“ endete schon an Tag 2.