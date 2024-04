"Dschungelcamp-Allstars" 2024: Die Kandidaten im Sommer-Dschungelcamp

Wer ist bei den "Dschungelcamp-Allstars" 2024 dabei? Die noch unbestätigten Kandidatinnen und Kandidaten beim Sommer-Dschungelcamp haben wir hier für Sie.

"Sommer-Dschungel wird zur Mega-Krawall-Show", verheißen die Kollegen von bild.de in ihrer Schlagzeile - RTL bringt dieses Jahr außer der gewohnten Januar-Ekelsause ein Sommer-Special zu seiner Dschungelcamp-Show IBES. Bild kennt anscheinend auch schon die ersten Knadidaten und Kandidatinnen. Obwohl das Blatt in Sachen Trash traditionell einen besonders heißen Draht zu RTL hat, veröffentlichen wir die Namen unter Vorbehalt - noch ist niemand offiziell bestätigt. Immerhin hat RTL vorab wissen lassen, dass alle potenziellen Teilnehmer schon einmal im Dschungelcamp dabei waren. Könnte also passen.

Die Show wird im Mai in Südafrika aufgezeichnet - genauer gesagt am Swadini Nationalpark am Blyde River Canyon. Dieser Ort ist den Fans schon bekannt: Hier wurde auch während der Corona-Pandemie im Jahr 2022 das Dschungelcamp gedreht. Auch diese Location kann mit authentischem Dschungel-Feeling aufwarten. Die hohe Baumdichte, das üppige Gestrüpp, die vielfältige Tierwelt, Wasserstellen und eine Hängebrücke schaffen eine Outdoor-Atmosphäre, die der im australischen Dschungel sehr ähnlich ist. Start und Sendetermine sind noch unbekannt.

"Dschungelcamp-Allstars" 2024: Kandidatinnen und Kandidaten - die Namen

Laut Bild sind die folgenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei...

... vier Reality-TV-Darstellerinnen, nämlich:

Georgina Fleur

Kader Loth

Sarah Knappik

Danni Büchner

... außerdem ein Sportsmann...

Ex-Fußballer Thorsten Legat

"Im Gespräch" sind derselben Quelle zufolge ferner...

Giulia Siegel

Gina-Lisa Lohfink

Indira Weis

Chris Töpperwien

Was wissen wir Näheres über die möglichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei "Dschungelcamp-Allstars" 2024?

Hier kommen die Steckbriefe und kurze Infos zu den potenziellen Wurmmahlzeit-Opfern. Alle Fakten und Zahlen verdanken wir dem schier unerschöpflichen Personen-Archiv von RTL.

Georgina Fleur

Name: Georgina Fleur

Beruf: It-Girl & Reality-TV-Star

Geboren am: 2. April 1990

Geburtsort : Heidelberg

: Sternzeichen : Widder

Georgina Bülowius, bekannt als Georgina Fleur, wurde 2012 als Kandidatin von "Der Bachelor" berühmt. In der siebten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zog das It-Girl Georgina Fleur ins RTL-Dschungelcamp 2013 ein. 2020 war sie bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Kader Loth

Name: Kader Loth

Beruf: It-Girl

Geboren am: 5. Januar 1973

Geburtsort : Berlin

: Sternzeichen : Steinbock

Kader Loth ist ein deutsches Model mit türkischen Wurzeln. 2017 zog sie für 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' in den australischen Dschungel, nachdem sie vorher erste TV-Efahrungen gesammelt hatte - beispielsweise mit einer Haustiersendung und in morgendlichen TV-Formaten.

Sarah Knappik

Name: Sarah Knappik

Beruf: Model

Geboren am: 5. Oktober 1986

Geburtsort : Fritzlar

: Größe: 178 cm

Sternzeichen : Waage

Sarah Knappik wurde bekannt durch ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" und ihre frechen Sprüche, die ihr einen gewissen Kultstatus einbrachten. Sie nahm auch an verschiedenen Reality-Shows teil, darunter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2011 und "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" 2015.

Danni Büchner

Name: Daniela "Danni" Büchner

Geboren am: 22. Februar 1978

Geburtsort : Düsseldorf

: Sternzeichen : Fische

Danni Büchner erreichte im Januar 2020 im RTL-Dschungelcamp den dritten Platz und beeindruckte das Publikum mit ihrer Standhaftigkeit und Entschlossenheit.

Thorsten Legat

Name: Thorsten Legat

Beruf: Fußballtrainer, Ex-Fußballspieler

Geboren am: 7. November 1968

Geburtsort : Bochum

: Größe: 185 cm

Sternzeichen : Skorpion

Thorsten Legat ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Trainer. Er spielte für bekannte Vereine wie VfL Bochum, Werder Bremen sowie Schalke 04 und gewann mehrere Titel. Er nahm an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und erreichte den dritten Platz. Mit seiner Frau Alexandra war er auch bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei, wo sie es bis ins Finale schafften.

Giulia Siegel

Name: Giulia Siegel

Beruf: Model, DJane, Reality-TV-Star

Geboren am: 10. November 1974

Geburtsort : München

: Größe: 178 cm

Sternzeichen : Skorpion

Giulia Siegel ist ein deutsches Multitalent: Model, Moderatorin, Schauspielerin und DJane. Sie begann ihre Karriere in den 1990er Jahren und arbeitete für renommierte Labels wie Escada und Armani. Sie moderierte TV-Formate wie "Top of the Pops". Als DJane legte sie in bekannten Clubs auf und veröffentlichte eigene Singles. Sie machte auch als Teilnehmerin von Reality-Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Das Sommerhaus der Stars" von sich reden.

Gina-Lisa Lohfink

Name: Gina-Lisa Lohfink

Beruf: Model

Geboren am: 23. September 1986

Geburtsort : Seligenstadt

: Größe: 169 cm

Sternzeichen : Jungfrau

Gina-Lisa Lohfink wurde durch "Germany's Next Topmodel' 2008 bekannt. Ihr aufgewecktes Auftreten brachte ihr Werbeverträge und TV-Auftritte ein. Sie gründete das Modelabel GINALISA EYEWEAR und hatte ihre eigene TV-Sendung. Nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2017 veröffentlichte sie Musik mit Florian Wess. 2018 war sie Kandidatin in "Adam sucht Eva".

Indira Weis

Name: Indira Weis

Beruf: Sängerin

Geboren am: 30. September 1975

Geburtsort : Groß-Gerau

: Sternzeichen : Waage

Indira Weis wurde als Teil der Band "Bro'Sis" bekannt. Nach ihrem Ausstieg widmete sie sich der Schauspielerei und war in verschiedenen TV-Serien zu sehen. Sie nahm auch an "Das perfekte Promi-Dinner" teil und war Kandidatin im RTL-Dschungelcamp 2011, wo sie den fünften Platz erreichte. Danach posierte sie für den "Playboy" und wurde zur Botschafterin der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ernannt.

Chris Töpperwien

Name: Christian Töpperwien

Beruf: Unternehmer

Geboren am: 26. Februar 1974

Geburtsort : Neuss

: Sternzeichen : Fische

Chris Töpperwien wurde durch "Goodbye Deutschland" bekannt und nahm 2019 am RTL-Dschungelcamp teil. Er startete im Imbissgeschäft und gründete später eine Internetagentur. Er wanderte in die USA aus und betrieb dort einen Currywurst-Truck. In "Das Sommerhaus der Stars" kämpfte er 2016 um den Titel "Das Promipaar", im Dschungelcamp 2019 strebte er die Dschungelkrone an, schied aber an Tag 15 aus.