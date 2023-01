Dschungelcamp 2023: Die höchste Gage überhaupt – so viel verdiente noch kein Star zuvor!

Die Dschungelcamp-Gagen 2023 sind raus! Dabei gab es ein paar Überraschungen. Die höchste Gage aller Staffeln fließt 2023, plus eine weitere sorgt für Wirbel.

Bald ist es wieder so weit und sogar wieder aus Australien: am 13. Januar startet die 16. Dschungelcamp-Staffel! Und welche Fragen, außer wann und wo es losgeht, stellt sich der Dschungelcamp-Fan noch: "Welche Kandidaten ziehen in den Dschungel?" - gefolgt von der Frage: "Muss man den oder die kennen?" - und "Wie viel verdienen die Stars eigentlich im Dschungelcamp?"

Ja, die liebe Frage der Dschungelcamp-Gagen treibt uns doch jedes Jahr wieder um. Natürlich gibt es nie eine 100-prozentige Bestätigung der Stars, aber die recht zuverlässigen Gerüchte und Spekulationen geben doch einen guten Überblick, welcher Kandidat und welche Kandidatin sich in welchem Rahmen bewegen.

Dschungel-Gage: Wer ist der oder die Topverdienerin im Dschungelcamp 2023?

Normalerweise hätten wir vermutet, dass Lucas Cordalis die höchste Dschungel-Gage 2023 erhält. Aber nein, es ist Claudia Effenberg, die Exfrau des ehemaligen Fußballspielers Stefan Effenberg und erprobter Trash-TV-Star. Wie Bild wissen will, hat das auch einen bestimmten Grund, warum Claudia Effenberg eine so hohe Gagen – und somit sogar eine der höchsten Dschungelcamp-Gagen überhaupt – erhält. 500.000 Euro soll sie für die Teilnahme kassieren. Das ist ordentlich. Harald Glööckler erhielt letztes Jahr im Dschungel 250.000 Euro, was bis dahin die höchste Gage überhaupt im Dschungel war.

Doch die diese hohe Gage resultiert nicht nur einfach aus guter Verhandlung, sondern es hängt noch mehr dran. Angeblich soll sie sich verpflichtet haben, über ihre Ehe mit Stefan Effenberg zu sprechen sowie über ihre psychischen Probleme. Und die dritte Anforderung für diese Gagenhöhe soll ein weiteres Projekt mit RTL sein. Aber da werden wir garantiert während der Dschungelcamp-Staffel schlauer werden, was es genau damit auf sich hat.

Lucas Cordalis, der nach seiner Corona-Infektion kurzfristig dann doch nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen konnte, liegt dennoch auf Platz 2 bei IBES 2023 mit seinen 150.000 Euro.

Wie viel Gage verdienen die anderen Kandidaten und Kandidatinnen im Dschungelcamp?

Und wie sieht es bei den anderen Kandidaten und Kandidatinnen aus, die am 13. Januar in den Dschungel ziehen? Hier haben wir ziemlich normale Spannen. Schauspieler und aktuell und von früher etwas bekanntere Promis wie Markus Mörl, Jana Pallaske und Papis Loveday erhalten zwischen 70.000 und 80.000 Euro, was schon andere Schauspieler zuvor rausgehandelt haben. Martin Semmelrogge liegt mit seinen 100.000 Euro etwas über den anderen, aber auch solche Ausreißer gab es bei Schauspielern und TV-Stars schon häufiger, wie man gut in der allgemeinen Gagen-Übersicht aller Dschungelcamp-Staffeln sieht.

Auch die weiteren Dschungelstars liegen in einem normalen Rahmen bei den Gagen des Dschungelcamps, wie etwa Jolina Mennen, Tessa Bergmeier, Cecilia Asoro, Cosimo Citiolo und Luigi Birofio. Sie alle erhalten zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Was komplett fehlt, sind Ausreißer nach unten mit 15.000 oder 20.000 Euro, wie es häufig bei Reality-Stars zuvor der Fall war.

Dschungelcamp 2023: Diese Gage sorgt für Aufregung

Ja, und dann gibt es eine Gage, die doch etwas unerwartet ist: die von Moderatorin und Kahn-Exfreundin Verena Kerth. Sie soll angeblich am wenigsten Geld von allen erhalten. Laut Bild soll Verena Kerth die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits während der Anreise nach deren Gage gefragt haben und schockiert gewesen sein, als sie erfuhr, dass sie die niedrigste Gage von allen bekommt. Damit hätten wir nicht gerechnet, da wir ihren Promi-Grad und somit Gagen-Grad doch dann etwas anders eingeschätzt hätten. Doch warum eigentlich?

Die Freundin von Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi wollte unbedingt ins Dschungelcamp. "Ich hätte es natürlich auch umsonst gemacht, aber so einen kleinen Betrag muss man schon nehmen, oder? Ich bin so froh, dass ich nach all meinen Absagen endlich dabei sein darf. Aber im Ernst, echt egal, wie viel Geld es für mich gegeben hätte, ich freue mich auf den Dschungel. Und auch wenn ich die höchste Gage bekommen hätte, über Geld spreche ich nicht", äußerte sie gegenüber der Bild. Auch klar, dass RTL dann nicht mehr zahlt, als sie müssen.

Übersicht: Welche Gagen verdienen die Dschungelcamp-Stars 2023?

Claudia Effenberg : 500.000 Euro

: 500.000 Euro Lucas Cordalis: 150.000 Euro

Martin Semmelrogge: 100.000 Euro

Markus Mörl: 80.000 Euro

Jana Pallaske : 70 000 Euro

: 70 000 Euro Papis Loveday: 70 000 Euro

Verena Kerth : 30 000 bis 50 000 Euro

: 30 000 bis 50 000 Euro Jolina Mennen : 30 000 bis 50 000 Euro

: 30 000 bis 50 000 Euro Tessa Bergmeier : 30 000 bis 50 000 Euro

: 30 000 bis 50 000 Euro Cecilia Asoro: 30 000 bis 50 000 Euro

Cosimo Citiolo: 30 000 bis 50 000 Euro

Luigi „Gigi“ Birofio: 30 000 bis 50 000 Euro

Aber wir wissen ja, die Gage sagt noch lange nichts darüber aus, wer sich den Dschungelcamp-Sieg und die Siegprämie von 100.000 Euro zusätzlich holt.

