Dschungelcamp 2024: Schon wieder neuer Rekord bei den Gagen! Dieser Promi ist Spitzenreiter im Camp

Die Dschungelcamp der Dschungelcamp-Frage: Wer hat die höchste Gage im Dschungelcamp 2024? Spoiler: Es ist sogar die höchste in der Dschungelcamp-Geschichte.

Am 19. Januar 2024 ist es so weit: Der Startschuss der neuen Staffel "Dschungelcamp - Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" fällt. Zwölf Kandidaten ziehen in der 17. IBES-Staffel wieder ins Camp ein, die mal mehr mal weniger bekannt sind. Doch nach den Fragen: "Wer ist das?" und "Muss man den/die kennen?" stellen wir uns natürlich auch wieder die Frage: "Wie hoch fallen die Gagen dieses Jahr im Dschungelcamp aus?"

Vorab RTL verkündet nie die offiziellen Gagen, aber die Bild-Zeitung deckt sie meist dennoch auf. Bis jetzt gibt es nur eine Info und die bezieht sich auf die höchste Gage in der neuen IBES-Staffel, denn die Bild will wissen, dass es auch dieses Jahr wieder eine neue Rekord-Gage gibt.

Dschungelcamp 2024: Neue Höchstgage soll fließen

Kurzer Rückblick zu den Top-Gagen der letzten Jahre. Bereits letztes Jahr wurde verkündet, dass die höchste Gage überhaupt im Dschungelcamp gezahlt wurde - die ging an Claudia Effenberg. Sie soll 500.000 Euro abgesahnt haben. Und auch Lucas Cordalis mit geschätzten 150.000 Euro war im oberen Bereich dabei. 2022 lag Harald Glööckler mit 250.000 Euro als Spitzenverdiener vorne. Ansonsten waren die anderen höchsten Gagen bisher Brigitte Nielsen, die mit 200.000 Euro in der 10. Staffel 2016 lange Spitzenreiterin war und Natascha Ochsenknecht mit 170.000 Euro Verdienst in Staffel 12. Viele Jahre waren die höchsten Gagen eher bei 100.000 Euro gelegen, wie unserer Dschungelcamp-Gagen-Übersicht zu entnehmen ist. Doch seit ein paar Jahren scheint RTL immer tiefer in die Tasche zu greifen. Doch wie sieht es im Dschungelcamp 2024 aus?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dschungelcamp-Gage 2024: Diese Promi-Dame holt sich in dem Gebiet den Sieg

Wer die höchste Gage der Dschungelcamp-Geschichte verdienen soll, hat die Bild bereits verkündet. Niemand andere als die Exfrau von Ralf Schumacher Cora Schumacher siegt hier auf ganzer Linie. Der genaue Betrag ist nicht bekannt, wenn allerdings die höchste Gage überhaupt gezahlt werden soll, muss diese folglich bei über 500.000 Euro liegen. Richtig stattlich und hätten wir so gar nicht vermutet, auch wenn sie schon in ein paar Shows wie "Let's Dance" 2015, "Promi Big Brother" 2018 und "Coras House of Love“ 2020 dabei war.

Dschungelcamp 2024: Wie viel verdienen die Stars bei IBES?

Nun zu den anderen Gagen, die wir bisher nur schätzen können. 2024 sind ein paar durchaus bekannte Promis dabei, was das Dschungelcamp 2024 gagentechnisch durchaus teuer machen könnte. Allen voran steht da Heinz Hoenig, der unter anderem aus "Das Boot" bekannt ist. Auch mit "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska, Designerin Sarah Kern und Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor sind weitere, nicht gerade unbekannte Namen, im Dschungelcamp dabei. Diese werden unseren Schätzungen nach auf jeden Fall in der oberen Riege spielen. Ergänzt wird das Dschungelcamp-Ensemble mit altbekannten Trash-TV-Persönlichkeiten, die meist nicht in der oberen Preis-Liga spielen, und den beiden obligatorischen GZSZ-Darstellern und GNTM-Models. GZSZ-Schauspieler sind meist auch etwas weiter oben dabei, GNTM-Models finden sich meist im unteren Mittelfeld wieder. Eine große Unbekannte in Sachen Gage ist Instagram-Influencer, YouTuber und Sänger Twenty4Tim, bisher waren hier noch nicht viele im Dschungelcamp dabei.

Dschungelcamp: Die geschätzten Gagen 2024

Hier wäre folglich unsere aktuell geschätzte Rangfolge mit einer Schätzung der IBES-Gage 2024:

Model Cora Schumacher : ca. 550.000 Euro Schauspieler Heinz Hoenig : ca. 150.000 Euro Designerin Sarah Kern : ca. 100.000 Euro Sängerin Lucy Diakovska : ca. 80.000 Euro GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff : ca. 70.000 bis 80.000 Euro Ex-Fußballer David Odonker: ca. 60.000 bis 70.000 Euro Reality-TV-Star Mike Heiter : ca. 50.000 Euro Influencer und Sänger Twenty4Tim: ca. 50.000 Euro Reality-TV-Star Kim Virginia: ca. 20.000 bis 30.000 Euro Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner : ca. 20.000 Euro Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar : ca. 20.000 Euro Staubsauger-Vertreter und Fabio Knez ca. 15.000 Euro

Dschungelcamp: So viel würde Dieter Bohlen an Gage verlangen

Das sind aber alles "Peanuts", denn Dieter Bohlen ließ im Spaß eine ganz andere Gage fallen, falls er jemals über das Dschungelcamp nachdenken würde. 15 Millionen Euro ließ Bohlen einfach mal so im Raum stehen. Aber zu dieser Konstellation wird es vermutlich sowieso nie kommen.

Spannend wird dann auch wer in der zweiten Dschungelcamp-Staffel 2024 - der Jubiläumsstaffel - in den Dschungel zieht und was dann für Gagen gezahlt werden. Aber da rätseln wir dann, wenn es so weit ist. Jetzt freuen wir uns erst einmal auf und über die 17. Staffel Dschungelcamp. Welche News es vorab gibt, finden Sie auch in unserem Dschungelcamp-News-Ticker.