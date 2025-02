Dschungelcamp-Gewinner 2025: Wer hat gewonnen?

Das Dschungelcamp 2025 ist vorbei und das Finale wurde bei RTL ausgestrahlt. Über zwei Wochen konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Show verfolgen, in der prominente Kandidaten verschiedene Herausforderungen meisterten. Auch in diesem Jahr sorgten der Drehort und die Übertragung vom Dschungelcamp für großes Interesse. Wie verlief das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“? Wer hat gewonnen? Welche Kandidaten konnten sich den zweiten und dritten Platz sichern? Hier in diesem Artikel beantworten wir alle diese Fragen zum Dschungelcamp 2025.

Dschungelcamp-Gewinner 2025: Wer ist Sieger oder Siegerin?

Nach mehr als zwei Wochen im Camp steht die Gewinnerin der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ fest: Lilly Becker wurde von den Zuschauern zur Dschungelkönigin 2025 gewählt.

Im Finale setzte sich die 48-Jährige gegen ihre Mitstreiter Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren durch. Letztere belegte den dritten Platz und musste das Camp als Erste im Finale verlassen. In der abschließenden Entscheidung wählten die Zuschauer schließlich Lilly Becker auf den ersten Platz.

Icon Vergrößern Lilly Becker ist die Gewinnerin vom Dschungelcamp 2025. Foto: dpa/RTL Icon Schließen Schließen Lilly Becker ist die Gewinnerin vom Dschungelcamp 2025. Foto: dpa/RTL

Mit ihrem Erfolg folgt sie auf die letztjährige Gewinnerin Lucy Diakovska und ergänzt die Riege der bisherigen Gewinner vom Dschungelcamp.

Dschungelcamp-Finale 2025: Die letzte Prüfung von Lilly Becker

Im Finale vom Dschungelcamp trat Lilly in ihrer letzten Prüfung an. Dabei musste sie in einem mit Wasser gefüllten Plexiglashelm fünf Minuten ausharren, um die maximale Anzahl von fünf Sternen zu erspielen. Als sich jedoch ein Aal in ihrer Kleidung verfing, entschied sie sich, die Prüfung vorzeitig abzubrechen. Dadurch konnte sie keine Sterne sammeln – und somit auch keine zusätzliche Mahlzeit für sich und ihre Mit-Finalisten Alessia und Pierre sichern.

Trotz des Prüfungsabbruchs erhielt Lilly die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer und wurde zur neuen Dschungelkönigin gewählt. Ihr Sieg fiel übrigens auf einen besonderen Tag, denn ihr Sohn Amadeus feierte gleichzeitig seinen 15. Geburtstag – ein doppelter Grund zur Freude für Lilly Becker.

Dschungelcamp 2025: Wie hoch ist das Preisgeld bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"?

Die Bezahlung der Teilnehmer im Dschungelcamp variiert oft stark, während das Preisgeld in den letzten Jahren konstant geblieben ist. Lilly Becker hat daher nicht nur die Dschungelkrone, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro erhalten.

Dschungelcamp-Finale 2025: Wer ist raus?

Pierre Sanoussi-Bliss, Alessia Herren und Lilly Becker standen im Dschungelcamp-Finale. Alessia hatte Angst vor Tieren in ihrer finalen Prüfung, doch es warteten dunkle Gänge und krabbelnde Kreaturen. In einem Tunnelsystem musste sie durch sechs Kammern mit Schlangen, Spinnen, Krokodilen und mehr, um Sterne zu sammeln. Sie hatte sechs Minuten Zeit, schaffte es aber nur, einen Stern zu erlangen. Das Resultat: null Sterne. Im Finale landete sie auf dem dritten Platz.

Pierre trat als zweiter Finalist zur Essensprüfung an, bei der er fünf Gänge überwinden musste. Er lehnte alle Versuchungen ab und aß ohne Zögern Dinge wie Krokodil-Hoden und Kamel-Fuß. Ein Büffel-Auge sorgte für einen Sternverlust, doch Pierre verdiente sich die restlichen Sterne. Obwohl Pierre sich tapfer durch das Menü kämpfte, reichte es am Ende knapp nicht für den Sieg und er belegte den zweiten Platz von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Für diese Dschungelcamp-Kandidaten hat es am Ende nicht zum Sieg gereicht:

Dschungelcamp 2025: Das große Wiedersehen

Nach der Wahl der Dschungelkönigin folgt wie gewohnt das große Wiedersehen. Bereits einen Tag nach dem Finale kommen die ehemaligen Teilnehmer erneut zusammen, um über ihre Erlebnisse im Camp zu sprechen. Wir haben die Informationen zum letzten Sendetermin vom Dschungelcamp 2025 für Sie zusammengestellt:

Folge 18 (Wiedersehen): Montag, 10. Februar 2025, 20.15 Uhr, RTL

Die Moderation vom großen Wiedersehen 2025 wird von Sonja Zietlow und Jan Köppen übernommen.