Bittere Tränen im Sommer-Dschungelcamp: Was ist mit Thorsten Legats Sohn los?

Wenn es um die Familie geht, brechen im Dschungel-Sommercamp 2024 auch beim ehemaligen „härtesten Hund der Liga“ alle Dämme. Ex-Fußballprofi Thorsten Legat, einer der Kandidaten beim „Showdown der Dschungel-Legenden“, wird am Lagerfeuer auf einmal sehr emotional – denn im Gespräch mit Kader Loth und Eric Stehfest geht es um Leon (24), seinen jüngsten Sohn.

Unter Tränen wendet sich der 55-Jährige in der Dschungel-Beichtkabine dann direkt an seinen Sprössling. „Da ist ein unbeschreiblicher Schmerz“, zeigt sich der Papa angefasst. Der Haussegen bei den Legats hängt allerdings schon seit einer Weile schief. Doch was ist los mit dem Sohn von Thorsten Legat – und welchen Anteil trägt der Papa womöglich selbst für die Situation?

Thorsten Legat hat ein durchwachsenes Verhältnis zu seinen Söhnen

Als die Big-Brother-Legende Loth ihren Lagerfeuer-Kompagnon Thorsten Legat auf seine zwei Kinder anspricht, schwillt dem Papa vor Stolz zunächst die Brust. Denn Sohnemann Nico (26) hat sich seiner Auffassung nach gerade aus einer schwierigen Phase herausgekämpft: „Er hat sich wieder normalisiert. Ich bin so stolz auf den. Der ist gar nicht wiederzuerkennen. Der ist gereift. Der ist richtig gereift!”

Vermutlich eine Anspielung auf die jüngsten Eskapaden des 26-Jährigen bei diversen Trash-TV-Formaten. Thorsten Legat hatte sich erst kürzlich öffentlich auf Instagram vom „asozialen Benehmen“ seines Ältesten bei der RTL-Show „Prominent getrennt“ distanziert. Auch Sohn Nico bereut in einem Post mittlerweile sein Verhalten.

Thorsten Legat im Sommer-Dschungelcamp 2024: Bei jüngstem Sohn kippt plötzlich die Stimmung – dann kullern die Tränen

Doch als das Gespräch auf Sprössling Leon (24) kommt, kippt die Stimmung am Lagerfeuer. „Der will sein eigenes Leben leben (...) der will von uns nichts wissen“, sagt Papa Legat nachdenklich.

In der Dschungel-Beichtkabine verrät Ex-Fußballprofi Legat mehr: „Leon ist planlos, weil er eigentlich ein sturer Kopf ist. Er lässt sich lieber von den verkehrten Menschen leiten. Und ich, meine Frau und mein älterer Sohn hinterfragen uns, warum er das alles so macht mit uns.“ Kurze Zeit später kullern dem einst „härtesten Hund der Liga“ die Tränen: „Du fehlst uns!”, schluchzt er in die Kamera und wendet sich direkt an sein Kind: „Ich verstehe dich, ich weiß, wie du bist, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da!” Doch was ist zwischen den beiden vorgefallen?

Streit zwischen Thorsten Legat und Leon Legat eskalierte im Frühling

Der emotionale Ausbruch von Thorsten Legat könnte mit einem Familienstreit im Frühling zusammen hängen. Denn der Haussegen der Legats hängt schon seit einer Weile schief. Wie die Bild-Zeitung damals berichtete, sollte Sohn Leon bei der „Fame Fighting Challenger“ teilnehmen – der Vorrunde zum großen Fame-Fighting-Event. Doch die Teilnahme platzte – Schuld soll ausgerechnet Papa Thorsten Legat gewesen sein.

In einem Instagram-Video machte Leon seinem Vater schwere Vorwürfe: „Haltet euch gut fest“, spannte er seine Community auf die Folter. Sein eigener Vater, so der Fitness-Influencer, habe die Veranstalter auf seine Vergangenheit hingewiesen: „Und deswegen bin ich jetzt nicht mehr dabei. Das ist Thorsten Legat, wie er leibt und lebt. Sein eigenes Kind das Format weghauen und ihn schlecht zu reden.“ Ob sich Thorsten Legat noch mal im Dschungel zum Familienstreit und den Vorwürfen des Sohnes äußert?

