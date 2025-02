Dschungelcamp-Kandidaten 2025: Diese Teilnehmer sind in Staffel 18 dabei

Das seit 2004 bekannte TV-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) ist im Januar 2025 live aus Australien auf die Bildschirme zurückgekehrt. Nach der letzten Staffel in Südafrika wird die Show seit dem 24. Januar wieder im ursprünglichen Setting ausgestrahlt. Moderiert wird das Format erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

RTL hatte für die neue Runde bereits vor dem Start Neuerungen für die Sendetermine von IBES 2025 angekündigt: Alle 17 Folgen der 18. Staffel werden zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Den Auftakt des Dschungelcamps bildete am ersten Abend ein dreistündiges Live-Event.

Wie gewohnt entscheiden die Zuschauer per Telefonabstimmung über den Verlauf der Show. In der ersten Woche wird dadurch entschieden, welche Kandidaten an den Prüfungen teilnehmen müssen, und in der zweiten Woche, wer das Camp verlässt. Das Finale, in dem die neue Dschungelkönigin oder der neue Dschungelkönig gekürt wird, findet am 9. Februar 2025 statt. Auch Dr. Bob, der langjährige Begleiter und Experte der Sendung, steht den Teilnehmern wieder mit praktischen Tipps zur Seite.

Welche Promis haben 2025 die Reise nach Australien ins Dschungelcamp angetreten? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, welche Promis in Staffel 18 dabei sind und was sonst noch alles zu den Kandidaten bekannt ist.

Dschungelcamp-Kandidaten 2025: Welche Teilnehmer sind bei IBES noch dabei?

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der 18. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“:

Timur Ülker

Timur Ülker wurde 1989 in Hamburg geboren. Seine Karriere als Schauspieler startete er nach einem kurzen Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Zunächst war er als Komparse aktiv. Später studierte er Schauspiel in Los Angeles. Bekannt wurde er durch die Rolle des Cem Arslan in „Köln 50667“. Seit 2018 spielt er Nihat Güney in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Außerdem trat er in Formaten wie „Let’s Dance“ und der „TV total Wok WM“ auf und veröffentlicht regelmäßig Musik.

Alessia Herren

Alessia Herren wurde am 14. Januar 2002 als Tochter des Schauspielstars Willi Herren geboren. Schon früh kam Alessia mit Kameras in Berührung, durch Auftritte in Shows wie „Die Herrens“, „Willis wilde Welt“ oder „Promi-Frauentausch“. Mit 19 machte sie ihren Abschluss und hatte den ersten großen TV-Auftritt bei „Promi Big Brother“. Anschließend war sie bei "Kampf der Realitystars" und weiteren TV-Formaten zu sehen.

Maurice Dziwak

Maurice wurde 1998 in Oberhausen geboren. Die ersten Karriere-Schritte machte er nicht im TV, sondern beim Fußball. Nach Angeboten von bekannten Vereinen entschied sich Maurice aber gegen eine Profikarriere und für seinen Heimatverein. Nach dem Abitur zog er nach Mühlheim zum Studieren. Bekannt wurde Maurice dann durch seine Teilnahme an der Dating-Show „Love Island“ im Jahr 2021. Daraufhin trat er in zahlreichen weiteren Formaten wie „Are You The One? Realitystars in Love“, „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“ oder „TV Total Turmspringen“ auf.

Edith Stehfest

Edith Stehfest wurde 1995 in Leipzig geboren. Sie wuchs in einem künstlerisch geprägtem Umfeld auf und zog im Alter von 19 Jahren nach Berlin, um ihrer Karriere nachzugehen. Sie machte eine Ausbildung an einer Musikhochschule. Im Jahr 2023 gründete sie mit Eric Stehfest das DJ-Duo ISO 3000. Im Fernsehen wurde sie dann durch die Teilnahme bei „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt.

Lilly Becker

Lilly Beckers Karriere begann als internationales Model. Schnell feierte sie dann Erfolge in der Mode- als auch in der Unterhaltungsbranche. Heute ist sie auch eine gefragte TV-Moderatorin, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin. Ihren letzten TV-Auftritt hatte Lilly bei der tv total WOK-WM, bei der sie für Holland im Einer-Wok antrat.

Pierre Sanoussi-Bliss

Pierre Sanoussi-Bliss wurde am 17. August 1962 in Ost-Berlin geboren. Pierre besuchte dort die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. Von 1987 bis 1990 war er am Staatsschauspiel Dresden engagiert. Er spielte u. a. in der preisgekrönten Filmkomödie „Keiner liebt mich“ von Doris Dörrie eine der Hauptrollen, den Voodoo-Zauberer Orfeo. 1997 übernahm Pierre die Hauptrolle des Assistenten Axel Richter bei „Der Alte“. Seite dem war er in zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen und sprach nebenher Hörbücher ein.

Dschungelcamp 2025: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Die folgenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten das Dschungelcamp bereits verlassen:

Jürgen Hingsen

Jürgen Hingsen wurde am 25.01.1958 in Dortmund geboren. Nach seinem Schulabschluss studierte er Sport an der Sporthochschule Köln. In den 80er Jahren wurde er als Zehnkämpfer bekannt. Zu seinen Erfolgen zählen: dreimaliger Weltrekordhalter im Zehnkampf, Olympia-Qualifikation und Teilnahme im Jahr 1980, 1984 und 1988, Silbermedaillen-Gewinner der Europameisterschaften 1982 und 1986, Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 1983 in Helsinki und Deutscher Meister in den Jahren 1982, 1983 und 1984. Heute ist er TV-Sport-Experte und nahm auch schon an „Let‘s Dance“ teil. Er musste als Erster das Dschungelcamp 2025 verlassen.

Yeliz Koc

Yeliz Koc wurde am 3. November 1993 in Hannover geboren und absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zur Visagistin. Bekannt wurde Yeliz 2018 durch ihre Teilnahme an „Der Bachelor“. Es folgten Auftritte in Formaten wie „Bachelor in Paradise“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Love Island VIP“. Bei „Promi Big Brother“ 2023 ging sie als Siegerin hervor. Zudem war sie Teil der Serie „Die Ochsenknechts“. Neben ihrer TV-Karriere teilt sie Einblicke in ihr Leben als Influencerin. An Tag 9 musste sie ihren Platz Dschungelcamp 2025 räumen.

Nina Bott

Die gebürtige Hamburgerin startete ihre Karriere 1997 mit der Rolle der „Cora Hinze“ in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und war dort acht Jahre zu sehen. Zuvor machte sie als Jugendmeisterin im Windsurfen auf sich aufmerksam. Nach ihrem Ausstieg spielte sie unter anderem in „Alles was zählt“, „Verbotene Liebe“ und weiteren Serien wie „SOKO Stuttgart“. Ab 2016 wechselte sie in die Moderation und präsentierte bis 2019 das VOX-Magazin „Prominent!“ sowie die Dokumentation „6 Mütter“. An Tag 10 musste sie ihre Koffer packen und das Dschungelcamp verlassen.

Sam Dylan

Sam Dylan wurde in Cloppenburg geboren. Seinen TV-Durchbruch feierte er 2019 mit seiner Teilnahme an Prince Charming, der ersten Gay-Dating-Show Deutschlands. Von da an etablierte sich Sam Dylan rasch als feste Größe im Reality-TV. Er nahm beispielsweise an „Kampf der Realitystars“, „Promiboxen“, „RTL Turmspringen“, „Promi Big Brother“ und „Forsthaus Rampensau“ teil. Zuletzt war er auch Kandidat bei „Das große Promibüßen“. Für Sam war das Dschungelabenteuer an Tag 12 vorbei.

Jörg Dahlmann

Jörg wurde in Gelsenkirchen geboren und wuchs in der Nachbarstadt Gladbeck auf. Er fand dann schnell den Weg zum Journalismus. Noch vor seinem Abitur 1977 arbeitet er für Ruhr-Nachrichten und Westdeutsche Allgemeine Zeitung WAZ auf lokaler Ebene. Nach dem Studium und einem Volontariat bewarb Jörg sich 1983 als Fernseh-Ansager und wurde Freier Sportredakteur beim ZDF. Ab 1990 zog es ihn zu den privaten Sendern, dort arbeitete er für SAT.1, Sport1 und Sky. 2021 nahm er an der Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“ teil. Weder dort noch im Dschungel reichte es für den Sieg. Er verließ das Camp nach Tag 13.

Anna-Carina Woitschack

Am 28. Oktober 1992 wurde Anna-Carina Woitschack in Helmstedt geboren. Als Tochter einer Puppenspielerfamilie kam sie früh mit der Welt des Entertainments in Berührung. Bereits als Kind reiste sie gemeinsam mit ihren Eltern und deren „Märchenland“-Theater umher. 2011 ging sie ihrem Wunsch nach, Sängerin zu werden und nahm an DSDS teil. Dort belegte sie den achten Platz. Von da an veröffentlichte sie regelmäßig Musik und brachte Alben hervor wie „Träumer“ oder „Meine Zeit“. Neben der Musik moderiert sie auch einige TV-Shows. Inzwischen musste auch sie das Dschungelcamp verlassen.