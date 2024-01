Die "Dschungelcamp"-Regeln 2024: Das alles ist den Stars untersagt

Im "Dschungelcamp" 2024 herrschen wieder strenge Regeln. Wir haben für Sie zusammengetragen, was die Stars im australischen Dschungel alles nicht dürfen.

Im australischen Dschungel gelten andere Regeln als im heimischen Deutschland, so viel ist sicher. Für die "Dschungelcamp"-Kandidaten 2024 gilt das allerdings gleich doppelt. Denn diese müssen sich nicht nur den Regeln der gefährlichen Tier- und Pflanzenwelt um sie herum beugen, sondern auch noch dem Willen von RTL. Dass das so einige Unannehmlichkeiten für die Promis mit sich bringt, hat sich bereits in den vergangenen Staffeln immer wieder gezeigt.

Auch 2024 wird das Verhalten der Promis wieder auf Schritt und Tritt beobachtet. An den Sendeterminen von Staffel 17 sind die Regeln dann besonders streng - so darf während der Live-Shows etwa nicht geschlafen werden. Schließlich wollen die Zuschauer ja etwas vom Dschungel-Alltag sehen und keine übermüdeten Promis beim Schlafen beobachten.

Welche Regeln gelten sonst noch im " Dschungelcamp" 2024? Wir haben hier eine Übersicht über alle Vorschriften des Australien-Aufenthalts der besonderen Art erstellt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Dschungelcamp" 2024: Diese Regeln gelten in der australischen Wildnis

Die Reality-TV-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat aus mehreren Gründen ein sehr strenges Regelwerk. Einerseits soll dadurch natürlich gewährleistet werden, dass der Wettkampf fair abläuft. Außerdem möchte RTL auch sicherstellen, dass die Zuschauer durch die "Dschungelcamp"-Übertragung auch gut unterhalten werden. Das wird z.B. mit der Regel sichergestellt, dass im Camp nur auf deutsch gesprochen werden darf.

Andererseits sind die Regeln aber auch zum Schutz der prominenten Kandidaten da. Denn am "Dschungelcamp"-Drehort in der australischen Wildnis herrschen nun einmal andere Gesetze als in der deutschen Heimat. Der richtige Umgang mit Hygiene, Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Ähnlichem ist daher ein Muss, um die eigene Gesundheit zu schützen.

Doch was für Regeln gelten denn nun im "Dschungelcamp"? Hier haben wir Ihnen eine Liste mit allen Vorschriften von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zusammengestellt:

Teil 1: Die Camp-Grenzen

Die Grenzen des Camps dürfen nicht überschritten werden. Ausnahmen gibt es nur bei ausdrücklicher Aufforderung durch das RTL -Team.

-Team. Das Zentrum des Camps darf nur in Begleitung verlassen werden - nach Einbruch der Dunkelheit ist das Verlassen des Camp-Zentrums jedoch völlig untersagt.

In der Nacht müssen je zwei Promis gleichzeitig Wache halten.

Nur auf ausdrückliche Anweisung hin darf sich ein Kandidat allein und auf direktem Weg zum Dschungeltelefon begeben.

Teil 2: Die Dschungel-Prüfungen

Mindestens ein Star muss sich jeden Tag zur Dschungelprüfung einfinden. Nur auf dem Weg bis zur Weggabelung darf er dabei begleitet werden.

einfinden. Nur auf dem Weg bis zur Weggabelung darf er dabei begleitet werden. Die Promis entscheiden in der zweiten Woche selbst, wen sie in die Dschungelprüfung schicken - allerdings darf die Wahl nicht auf denjenigen fallen, der bereits am Vortag die Prüfung absolviert hat.

schicken - allerdings darf die Wahl nicht auf denjenigen fallen, der bereits am Vortag die Prüfung absolviert hat. Wie immer kann in den Dschungel-Prüfungen Essen fürs Camp erspielt werden. Für jeden erspielten Stern gibt es eine Essensration. Keine erspielten Sterne bedeutet allerdings im Umkehrschluss, dass das gesamte Camp an diesem Tag von nichts als Bohnen und Reis leben muss.

Teil 3: Feuer

Jeden Tag wird ein Kandidat dazu bestimmt, über das Camp-Feuer zu wachen. Diese Aufgabe darf auch an einen anderen abgetreten werden.

Um diese leidige Aufgabe waren die Promis im "Dschungelcamp" 2020 herumgekommen. Aufgrund der Waldbrände in Australien zu dieser Zeit, musste auf das traditionelle Camp-Feuer verzichtet werden - zumindest bis der Regen wieder einsetzte. Dieses Jahr gibt es allerdings von Anfang an wieder ein echtes Feuer im Camp-Zentrum. Es gelten jedoch weiterhin strenge Brandschutzvorschriften. Zigaretten beispielsweise müssen sämtlich im Lagerfeuer entsorgt werden.

Das Feuer muss in der Nacht jederzeit von mindestens zwei Personen bewacht werden.

Das nötige Brennholz darf ausschließlich im dafür vorgesehenen Gebiet gesammelt werden.

Im Feuer dürfen keine Abfälle entsorgt werden.

Teil 4: Lebensmittel

Die Grundnahrungsmittel im " Dschungelcamp " sind Bohnen und Reis.

" sind Bohnen und Reis. Jeglicher Verzehr der lokalen Tiere und Pflanzen ist strengstens Verboten!

Nach der Essensanlieferung muss die Tasche mit den Lebensmittel sofort ausgeräumt und zurückgehängt werden.

sofort ausgeräumt und zurückgehängt werden. Die Lebensmittel müssen sofort verwertet werden, eine Lagerung über Nacht ist verboten.

müssen sofort verwertet werden, eine Lagerung über Nacht ist verboten. Essensreste sind in Müllsäcken zu entsorgen - es sollen keine wilden Tiere durch den Geruch angelockt werden.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird in einem australischen Naturschutzgebiet gefilmt. Das allein sollte Grund genug sein, nicht zu sehr in die lokale Natur einzugreifen. Darüber hinaus gilt jedoch auch noch, dass Australien nicht umsonst für seine vielen giftigen Tiere und Pflanzen berühmt ist. Ohne die Unterstützung eines Experten kann man sich daher recht schnell mit dem Verzehr von unbekannten Pflanzen um die eigene Gesundheit bringen. Auch deshalb gibt es es so viele Camp-Regeln rund um die richtige Aufbewahrung von Essen und Trinken.

Teil 5: Hygiene und Wasser

Das aus dem Wasserhahn kommende Wasser ist kein Trinkwasser.

Zum Wäschewaschen muss die Wanne am Fluss mit Wasser aus dem Hahn gefüllt werden.

An Trinkwasser wird dadurch gelangt, dass das Wasser abgekocht wird. Das saubere Wasser müssen die Promis dann in den Wasserbehältern aufbewahren.

Fürs Zähneputzen muss Trinkwasser verwendet werden.

Im Fluss darf nicht gebadet werden.

Ausschließlich an der dafür vorgesehenen Stelle am Flussufer darf das Geschirr gespült werden.

Es darf kein Wasser für die Toiletten verwendet werden - stattdessen steht ein Behälter mit Sägespänen bereit, die nach jedem Toilettengang aufgeschüttet werden müssen.

Der Teamchef bestimmt jeden Abend zwei Personen, die die Toiletten reinigen müssen.

Teil 6: Kommunikation

Kurz vor dem Start der Live-Sendung müssen sich die Kandidaten im Camp-Zentrum versammeln.

Die Kommunikation im Camp hat auf Deutsch zu erfolgen.

Die Mikrofone sind stets am Körper zu tragen! Lediglich zum Duschen und zum Schlafen dürfen sie abgenommen werden, die Mikrofone sind aber stets in der Nähe zu behalten. Nach dem Aufstehen müssen sie sofort wieder angelegt werden. Das gilt auch für nächtliche Toilettengänge.

Das technische Gerät der " Dschungelcamp "-Produktion darf nicht berührt werden.

"-Produktion darf nicht berührt werden. Die Kandidaten dürfen sich untereinander nicht über die Produktion unterhalten.

Absprachen bezüglich der Wahl für die nächste Dschungelprüfung sind nicht gestattet.

sind nicht gestattet. Sollten Notfälle vorliegen, müssen diese am Dschungeltelefon bekannt gemacht werden. Im Ernstfall kann dann über dieses ein Arzt oder Psychologe Kontakt mit dem Kandidaten aufnehmen.

Teil 7: Sonstiges

Täglich wird ein Teamchef bestimmt. Den ersten wählen alle Kandidaten im Camp.

Der neue Teamchef wird stets durch den alten bestimmt. Der neue legt dann die Aufgaben für jeden Promi für den Tag fest.

Erst muss jeder einmal Teamchef gewesen sein, bevor jemand dieses Amt ein zweites Mal bekleiden darf.

Es herrscht tagsüber striktes Schlaf-Verbot! Dieses gilt von der morgendlichen Ansage bis kurz nach der Live-Sendung, wenn die beiden Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow das Camp wieder verlassen haben.

Jeder Raucher erhält am Tag fünf Zigaretten - diese sind ausschließlich für den Eigenbedarf gedacht.

- diese sind ausschließlich für den Eigenbedarf gedacht. Ein Tausch von Luxusartikeln untereinander ist untersagt.

Der Boden des Camps darf unter keinen Umständen Barfuß oder nur mit Socken bekleidet berührt werden!

Verstöße gegen die Camp-Regeln haben Konsequenzen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei einem so umfangreichen Regelwerk wundert es nicht, dass sich der ein oder andere Promi nicht immer an alles hält. Ein solches Verhalten hat allerdings ganz reale Konsequenzen für die "Dschungelcamp"-Teilnehmer. In den vergangenen Staffeln kam es als Strafe häufig dazu, dass den von den Bedingungen im australischen Regenwald geplagten Promis einer ihrer geliebten Luxus-Gegenstände weggenommen wurde. Als Luxus gilt bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" allerdings auch schon so etwas alltägliches wie ein Kissen. Ein Regelverstoß kann also ganz schnell zu schlaflosen Nächten führen - und das nicht nur wegen des schlechten Gewissens.