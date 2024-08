Schockierende Beichte von Dschungelcamperin Kader Loth - "Rente reicht nicht zum Leben"

Am Lagerfeuer, im Interview im Dschungelcamp oder danach - die Promis geben gerne vieles von sich Preis, wie etwa Elena Mirras, die über ihre Depressionen spricht, oder auch Kader Loth. Beide Promis sind aktuell im „Sommer-Dschungelcamp“ - oder auch „Das Dschungelcamp der Legenden“ genannt - zu sehen. Bei Kader Loth geht es um die liebe Rente, denn die würde aktuell erschreckend niedrig ausfallen, wie sie im Interview mit der Bild gesteht.

Dschungelcamp-Legende Kader Loth bangt um ihre Rente: So viel soll sie erhalten

In Deutschland sah die Durchschnittsrente 2022 nach 35 Arbeitsjahren wie folgt aus: Männer erhalten im Schnitt 1728 Euro Rente und Frauen 1316 Euro pro Monat. Das ergibt eine Durchschnittsrente von 1550 Euro pro Monat. Nicht gerade üppig, aber immer noch deutlich mehr, als das, was Kader Loth erhalten würde. „Ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen – 280 Euro im Monat, ab dem 65. Lebensjahr. Das ist wirklich erschreckend“ so Kader im Bild-Interview. Damit würde sie deutlich unter der Durchschnittsrente liegen. Doch warum erhält sie so wenig? Mit den TV-Gagen wird sie doch nicht so wenig verdient haben?

Kader Loth ist schockiert von Heinz-Hoenig-Schicksal

„Wir Promis bekommen gefühlt keine gesetzliche Rente, und wenn doch, dann reicht sie nicht zum Leben. Das macht mir wirklich Angst“, so Kader Loth. Katy Karrenbauer erläuterte im Kontext des Falles Heinz Hoenig noch mal, dass viele Schauspieler auf Rechnung arbeiten würden und nicht fest angestellt seien. Dadurch erhalten Schauspieler und TV-Promis kaum bis gar keine gesetzliche Rente. Daher schockiert Heinz Hoenigs Schicksal, der erst im Januar im Dschungelcamp dabei war, Kader besonders, weil es den ernst der Lage verdeutlicht: „Wenn ich lese, in welcher Lage Heinz Hoenig ist, der keine Krankenversicherung hat, macht mich das sehr unglücklich. Aber davon sind wir alle betroffen, gerade die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen.“

Dschungelcamp: Kader Loth braucht Gage für Altersvorsorge

Daher ist für Kader Loth das Dschungelcamp, beziehungsweise die Dschungelcamp-Gage daraus, ein wichtiger Baustein für ihre Altersvorsorge. Sie gibt im Interview daher offen zu, dass das einer der Gründe sei, warum sie erneut im Dschungelcamp dabei sei. Sie müsse wegen ihrer niedrigen Rente vorsorgen. Das würde sie durch Versicherungen und clevere Investments machen, auch über den Kauf einer weiteren Immobilie denke sie nach.

Kader Loth gehört schon seit Jahren zu den Reality-Star-Legenden auf RTL.

80.000 Euro habe sie für ihre erste Staffel Dschungelcamp 2017 erhalten, laut eigener Aussage. 2017 wurde Kaders Gage noch auf 40.000 Euro geschätzt. Über ihre aktuelle Gage schweigt Kader. Auch über die aktuellen Gagen der Dschungelcamp-Legenden-Stars ist noch nichts bekannt.