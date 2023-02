"DSDS" 2023: Auslands-Recall - Das sind die Gruppen und Lieder am 22. Februar

In Folge 12 von "DSDS" 2023 beginnen für alle verbliebenen Kandidaten die Recalls - diesmal auf Mallorca. Wir haben eine Übersicht über Kandidaten und Lieder für Sie.

Bei Sendetermin Nummer 12 von "DSDS" geht es für die Kandidaten und Kandidatinnen ins Ausland, denn der Recall auf Mallorca steht an. Eines verfolgt die Kandidaten aber bis ins Urlaubsparadies: Auch auf der spanischen Insel müssen sie sich vor der "DSDS"-Jury 2023 beweisen. Das Gesangs-Tribunal besteht in diesem Jahr aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice.

Die Übertragung der Sendung live im Free-TV und im Stream gibt es wie immer bei RTL zu sehen. Der Sendetermin ist Mittwoch, der 22. Februar 2023. Los geht's um 20.15 Uhr.

Das passiert in Folge 12 von "DSDS" 2023

In der "DSDS"-Ausgabe von Mittwoch, dem 22. Februar 2023, steht das erste Set an Recalls an. Alle Kandidaten, die hier überzeugen können, haben einen weiteren Schritt Richtung Titelgewinn bei "DSDS" gemacht. Noch bevor die eigentlichen Recalls losgehen, stehen aber noch einige sogenannte Wackler-Duelle an. Hier müssen fünf Kandidaten noch einmal beweisen, ob sie der Recalls wirklich würdig sind - oder ob sie wieder in den nächsten Flieger zurück nach Deutschland steigen müssen. Nach den Recalls werden zudem insgesamt zehn Kandidaten und Kandidatinnen die aktuelle Staffel von "DSDS" verlassen müssen.

Nur ein paar wenige Auserwählte haben Glück und müssen nicht am ersten Recall-Set teilnehmen. Die Kandidaten, die eine sogennante "Goldene CD" erhalten haben, sind in Folge 12 vor dem Urteil der Jury sicher und rücken sicher in die nächste Runde vor. Das sind:

Andrea Renzullo (26) aus Hamm

(26) aus Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover

Riccardo Colo (22) aus Wuppertal

(22) aus Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein

"DSDS" 2023: Das sind die Gruppen und Lieder in Folge 12

Im Recall werden die Kandidaten zu Gruppen zusammensortiert und müssen gemeinsam ein Lied performen. In Folge 12 von "DSDS" 2023 treten dabei folgende Kandidaten an:

Gruppe 1: (Big Energy Latto feat. Mariah Carey & DJ Khaled)

Rose Ndumba (24) aus Essen

(24) aus Essen Lawa Baban (25) aus Gießen

(25) aus Gießen Jill Lange (22) aus Römerstein

(22) aus Römerstein Olga Levit (29) aus Berlin

Gruppe 2: ("Easy On Me" von Adele)

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

(21) aus Tatjana Ivanovic (20) aus Pfäffikon ( Schweiz )

(20) aus ( ) Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

(17) aus Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Gruppe 3: ("As It Was" von Harry Styles)

Nico Grund (29) aus Köln

(29) aus Lukas Becker (22) aus Leipzig

(22) aus Leipzig Sidan Yilmaz (23) aus Altenholz

(23) aus Jaden Fischer (17) aus Bocholt

Gruppe 4: ("Ich sterb für dich" von Vanessa Mai)

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

(23) aus Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

(29) aus Vivien Ververgaert (28) aus Weeze

(28) aus Olivia Reichert (22) aus München

Gruppe 5: ("Another Love" von Tom Odell)

David Leischik (27) aus Köln

(27) aus Bobby Jovanovic (30) aus Nürnberg

(30) aus Julian Hildebrandt (27) aus Xanten

(27) aus Adriano Pecoraro (22) aus Ehlscheid

Gruppe 6: ("Peaches" von Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon)

Nikolaos "Big N" Simediriadis (23) aus Werther

(23) aus Isa Berisha (22) aus Salzgitter

(22) aus Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim

(24) aus Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf

Gruppe 7: ("Love Me Like You Do" von Ellie Goulding)

Svenja Plaumann (23) aus Duisburg

(23) aus Clara Stampf (21) aus Frankfurt

(21) aus Lea Bill (19) aus Grevenbroich

(19) aus Julienne-Selin Faber (16) aus Bexbach

Gruppe 8: ("Shivers" von Ed Sheeran)

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

(22) aus Melino Winterstein (23) aus Impflingen

(23) aus Impflingen Z eno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München

Gruppe 9: ("Unchained Melody" von The Righteous Brothers)