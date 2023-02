"DSDS" 2023: Kandidaten und Lieder im 9. Casting am 11. Februar

"DSDS" 2023: Die Show geht weiter mit dem 9. Casting. Hier präsentieren wir Ihnen die Kandidaten und Lieder vom 11. Februar.

Jedem der DSDS 2023 Sendetermine stellt RTL eine Art Motto oder eine Überschrift voraus - beim Casting Nr. 9 am Samstag hat der Sender sich für "bunt und tanzbar" entschieden. Klingt doch auch mal ganz sehenswert, oder? Bei der bisherigen Übertragung der voraussichtlich letzten DSDS-Staffel ging es jedenfalls alles andere als langweilig zu.

Daumen hoch oder Daumen runter? Die DSDS-Jury rund um den schon mal in der Versenkung verschwundenen und auf wundersame Weise wieder aufgetauchten Pop-Titan Dieter Bohlen entscheidet zwar nicht wirklich über Leben und Tod wie einst Julius Cäsar in der römischen Arena. Trotzdem dürften viele der hoffnungsvollen Kandidatinnen und Bewerber das Urteil ganz genauso empfinden - als existenziell. Bohlen und seine Mitstreiter Leony, Katja Krasavice sowie Pietro Lombardi tragen zumindest in seelischer Hinsicht nicht gerade wenig Verantwortung.

Wer sind diesmal die Gewinner oder Verlierer? Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen und Kandidaten des Casting Nr. 9 einzeln vor - und natürlich auch die Lieder, die sie präsentieren.

9. Casting bei "DSDS" 2023: Kandidaten, Bewerberinnen, ihre Lieder

Diesmal sind es elf hoffnungsvolle Gesang-Talente, auf die Sie sich freuen dürfen. Hier kommen sie - in Wort und Bild.

Waheed Bahroon (20) aus München

Song Jurycasting: "Beggin" von Maneskin

Waheed Bahroon Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Waheed geht mit großem Selbstvertrauen in das Casting und beruft sich dabei durchaus auf höhere Mächte - kein Geringerer als Gott persönlich habe ihm das Zeichen gegeben, sich zu bewerben. Jurorin Katja sieht bei ihm schon einmal ein gutes optisches Signal, denn der Kandidat erinnert sie an Snoop Dogg, zumindest ein bisschen.

Peris Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Songs Jurycasting: "When I Was Your Man" und "Treasure" von Bruno Mars

Peris Achilleas Grigoriadis Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Dieser Kandidat steht aus voller Überzeugung auf Musik und Tanz. Beides sind für ihn Herzensthemen. Peris hat eine Ausbildung als Mechaniker gemacht und arbeitet seit einiger Zeit auch als DJ in Clubs - auf dem Dancefloor bescheinigt er sich deshalb ein gutes Gefühl für die Beats.

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover

Song Jurycasting: "Save Your Tears" von The Weeknd

Kiyan Sepehr Yousefbeik Foto: RTL / Stefan Gregorowius



In seiner iranischen Heimatsprache bedeutet der Name Kiyan soviel wie "Himmelskönig". Damit gibt er sich gleich die Richtung vor, in die er beim Casting vordringen möchte. Er hat eine Ausbildung bei der Polizei und sich danach in Richtung Social Media orientiert.

Ozan Nadir Cinar (19) aus Düsseldorf

Song Jurycasting: "110" von Capital Bra & LEA

Ozan Nadir Cinar Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Ozan sieht sich selbst als einen richtigen Checker und Macher. Selbstbewusst prophezeit er: "Ich werde zu einer Marke!" Die einzige Richtung in seinem Leben heißt "nach vorn". Der 19-Jährige macht sich durch Boxen fit für seinen Auftritt beim Casting. Auf jeden Fall möchte er Katjas Herz erobern, sie sei seine wahre Traumfrau.

Jolice Maiuri (17) aus Wuppertal

Song Jurycasting: "You Are The Reason" von Calum Scott

Jolice Maiuri Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Ihr Kleid im blumigen Stil hat die junge Wuppertalerin nicht aus Zufall gewählt – Blumen machen Jolice glücklich und geben ihr den notwendigen Mut für das Casting. Mit ihrer Teilnahme bei DSDS erfüllt sie sich einen Lebenstraum.

Philipp Polz (22) aus Ingolstadt

Song Jurycasting: "Treasure" von Bruno Mars

Philipp Polz Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Philipp sieht sich selbst als einen Fachmann in Sachen Dating. Er glaubt, durch eine ganz individuelle Strategie bei der Entwicklung seiner Persönlichkeit den ultimativen Weg in die Herzen der Ladys gefunden zu haben.

Monika Bumiller (29) aus Weingarten

Song Jurycasting: "Want You Bad" von The Offspring

Monika Bumiller Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Monika ist der totale Rock-Fan. Bei dieser Musik fühlt sie sich absolut "richtig" und erklärt sich schon von daher zur Vollblutmusikerin. Sie sieht sich sogar als ihr eigenes Vorbild, denn sie möchte niemanden kopieren. Diese Kandidatin kann auf viele Talente und Freizeitbeschäftigungen zurückgreifen - von der Schauspielerei über die Musikpädagogik bis hin zu einer Punkrock-Band.

Heiko Hermann (29) aus Neustadt

Songs Jurycasting: "Hulapalu" von Andreas Gabalier und "Your Song" von Elton John

Heiko Hermann Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Heiko sieht sich als Familienmensch durch und durch – er ist verheiratet und hat eine Stieftochter. Der freiberufliche Musiker singt, spielt Schlagzeug, Gitarre sowie e-Bass und ging schon mit unterschiedlichen Bands auf Tour.

Lea Bill (19) aus Grevenbroich

Songs Jurycasting: "Symphony" von Clean Bandit feat. Zara Larsson und "I say a little Prayer" von Aretha Franklin

Lea Bill Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Lea hat zwei große Vorbilder: Aretha Franklin und Whitney Houston. Sie nähert sich diesen beiden Mega-Stars mit großem Selbstbewusstsein und hält es für nicht ausgeschlossen, hier mitzuhalten. Im gleichen Atemzug gibt sie allerdings zu, dass es sicher falsch wäre, mit einer zu niedrigen Erwartung in einen Wettbewerb wie DSDS zu gehen.

Lukas Becker (22) aus Bonn

Song Jurycasting: "Anyone" von Demi Lovato

Lukas Becker Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Lukas sieht sich selbst als einen schüchternen und zurückhaltenden Typ. Lange Zeit hatte er Angst davor, seinen Mitmenschen ein falsches Bild von sich zu vermitteln. Nun hat er allerdings neues Selbstvertrauen gewonnen und möchte bei DSDS seine neue Personality in die Waagschale werfen. Vor der großen Showbühne hat er allerdings gewaltigen Respekt.

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

Song Jurycasting: "Hurt" von Christina Aguilera

Dilara Sabahat Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Dilara geht mit großer Gelassenheit in den Wettbewerb. Sie freut sich zunächst schon einmal, dass sie überhaupt dabei sein darf. Falls es schief gehen sollte, würde ihre Mama sie ganz sicher wieder auffangen - davon ist sie felsenfest überzeugt. Als ihren Favoriten in der Jury hat sie jetzt schon Pietro Lombardi ausgeguckt.