DSDS 2023: Kandidaten und Lieder im 4. Casting am 25. Januar

In der vierten Folge von DSDS 2023 treten wieder neue Talente vor die Jury. Wir verraten, wer die Kandidaten am 25. Januar sind und welche Lieder sie vorbereitet haben.

Wir sind mitten in den Castings für die 20. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar". Es steht nun bereits das vierte Casting an, insgesamt gibt es elf "DSDS" 2023 Sendetermine, die ganz den beliebten Castings gewidmet sind. Für viele Fans sind diese "Vorrunden" das eigentliche Highlight der Show, denn neben den echten Talenten finden sich auch immer wieder unfreiwillig komische Kandidaten ein, um ihr "Können" vor der DSDS-Jury 2023 zu beweisen.

Zu den Juroren gehört nach einer eher kürzeren Pause nun auch wieder Dieter Bohlen. Der "Pop-Titan" gilt als Hauptgrund für den langjährigen Erfolg der Castingshow. Denn insbesondere in den Castings bringt er die Zuschauer oftmals zum Lachen, indem er den weniger talentierten Sängern klipp und klar sagt, wie schlecht er ihre Performance fand. Dabei wird er in der Jury dieses Mal von seinem guten Freund und ehemaligen "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi sowie den Sängerinnen Leony und Katja Krasavice unterstützt.

Die nächste Übertragung von "DSDS" findet am 25. Januar statt. Auch beim aktuellsten Casting sind wieder viele neue Gesichter mit dabei. Wer die Kandidaten sind, die sich vor die von Dieter Bohlen geführte Jury trauen, und welche Lieder sie vorbereitet haben, erfahren Sie hier bei uns.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das sind die Kandidaten und Lieder beim 4. DSDS-Casting am 25. Januar

Insgesamt treten am 25. Januar wieder elf neue Kandidaten vor die "DSDS"-Jury. Wie immer sind einige von ihnen sehr talentiert, bei manchen steht ihr Können dagegen eher in Frage. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie sind enorm aufgeregt, sich endlich beweisen zu können und die Chance auf einen Karriere-Start im Fernsehen zu haben. Im Folgenden stellen wir Ihnen alle Kandidaten im 4. Casting kurz vor:

Jill Lange (22) aus Römerstein: Jill hat den anderen Kandidaten etwas voraus: Sie kennt sich im TV-Business bereits gut aus. Bekannt ist sie sicherlich einigen Zuschauern bereits aus Trash-Sendungen wie "Are You the One?" oder "Ex On The Beach". Nun will sie neben ihrer Trash-TV-Karriere auch etwas mit ein wenig mehr Hand und Fuß auf die Beine stellen. Dafür ausgesucht hat sie sich das Singen, mit dem sie den Zuschauern nun auch eine andere, gefühlvollere Seite an sich zeigen will. Dieses Ziel möchte sie mit ihrer Darbietung des Songs "Remedy" von Jury-Mitglied Leony erreichen.

Jill Lange Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Kaan Cantürk (25) aus Stuttgart: Dem jungen Mann aus Stuttgart mangelt es auf jeden Fall nicht an Selbstbewusstsein. Er sieht sich selbst als jemand, der alles für eine Musik-Karriere mitbringt: Aussehen, Tanzen, Stimme. Doch wie sieht es mit Talent aus? Das wird sich spätestens dann zeigen, wenn er vor Dieter Bohlen "I Wanna Be Your Slave" von Maneskin und "Simarik (Kiss Kiss)" von Tarkan performt.

Lesen Sie dazu auch

Kaan Cantürk Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Hannah Kmoch (30) aus Köln: Im Gegensatz zu einigen der anderen Kandidaten sieht Hannah die Musik nicht nur als Mittel zum Zweck, um berühmt zu werden. Für sie ist Musik ein ganz zentraler Bestandteil ihres Lebens. Sie möchte in die Fußstapfen ihres Vaters und ihres Onkels treten und die Musik auch zu ihrem Beruf machen. Um ihr Können zu beweisen, stellt sie der Jury ihren selbst komponierten Song "Schatten & Licht" vor.

Hannah Kmoch Foto: Stefan Gregorowius /RTL

Arif Emre Demir (25) aus Berlin: Es ist bereits Arifs zweiter Versuch, einen Recall-Zettel zu bekommen. Das letzte Mal trat er in der 17. Staffel vor die Jury, konnte damals aber noch nicht überzeugen. Sich selbst beschreibt der durchtrainierte 25-jährige als einen Menschen, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Das spiegelt sich auch in den von ihm ausgewählten Songs "Ohne dich" von Veysel und "Let Me Love You" von Mario wieder.

Arif Emre Demir Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Jaden Fischer (17) aus Bocholt: Der noch sehr junge Jaden macht gerade eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass er eine Leidenschaft dafür hat, anderen Menschen zu helfen. Das ist auch sein Zugang zu Musik, denn er findet, dass Musik die beste Medizin ist. Daher unterhält er sein Umfeld eigentlich ständig mit seinen Liedern. Dass er auch wirklich singen kann, plant er, vor der "DSDS"-Jury mit den Songs "Regenbogen" von Vincent Weiss und "Nur in meinem Kopf" von Andreas Bourani unter Beweis zu stellen.

Jaden Fischer Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Max Förnzler (20) aus Brackenheim: Mit dem Song "Engel" von Rammstein will Max ein wenig mehr Härte in das "DSDS"-Casting mit einbringen. In seiner Freizeit schraubt er, ganz, wie man es von einem echten Rocker erwarten würde, am liebsten an seinem Auto herum. Ob er mit seinem ausgefallenen Auftritt bei der Jury punkten kann, bleibt abzuwarten.

Max Förnzler Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Leonarda Vokshi (21) aus Osnabrück: Die Verkäuferin will raus aus ihrem langweiligen Allerwelts-Job und rein in die große Musik-Karriere. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, arbeitet Leonarda bereits an ihrem Social-Media-Auftritt und lädt fleißig Musik-Clips hoch. Die Jury will sie mit "Rude Boy" von Rihanna überzeigen.

Leonarda Vokshi Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Anna Karina Henke (27) aus Wolfenbüttel: Anna Karina ist bereits 2016 zum Casting bei "DSDS" angetreten und damals nur knapp am Einzug in die nächste Runde gescheitert. Dieses Mal ist sie sich sicher, dass es klappen wird und ihr alle Juroren eine Ja-Stimme geben werden. Angefeuert wird das selbsternannte "Dorfkind" von den Kleinkindern einer Kindergrippe, in der sie als Sozialassistentin tätig ist. Unterstützung und Selbstbewusstsein scheint sie also genug zu haben, und auch den richtigen Song hat sie scheinbar in der Tasche: "Total Eclipse Of The Heart" von Bonnie Tyler.

Anna Karina Henke Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Ainhoa „Camilla" Diez (25) aus Winterhur (Zürich): Die Schweizerin mit den kolumbianischen Wurzeln ist Teil der Latino-Tanzgruppe "Las Bombas Chicas" und brennt für den Auftritt auf der Tanzfläche. Die Jury muss sie allerdings nicht mit ihren Tanz-Künsten überzeugen, sondern mit ihrem Gesang. Dafür hat sie sich den Song "Get Right" von Jennifer Lopez herausgesucht. Einen Song also, zu dem man auch bestens tanzen kann.

Ainhoa „Camilla" Diez Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Alyssa Jolie Odunga (21) aus Hannover: Ganz im Gegensatz zu einigen der anderen Kandidaten ist Alyssa ein weniger materieller und mehr spiritueller Mensch. Die sehr gläubige junge Frau ist der Meinung, dass Gott ihr ihre Stimme ja nicht umsonst gegeben habe, und so hat sie sich dazu entschieden, bei "DSDS" mitzumachen. Wenig verwunderlich bei der religiösen Alyssa ist ihre Vorliebe für Soul und Pop, woraus sich recht leicht ihr mitgebrachter Song "Stay" von Rihanna erklären lässt.

Alyssa Jolie Odunga Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Christian Salgado (24) aus Chur (Schweiz): Christian ist bereits seit einigen Jahren weltweit als Berufsmusiker unterwegs. Er singt auf verschiedenen Sprachen, insbesondere auf Portugiesisch, aber auch auf Spanisch und auf Deutsch. Doch bislang ist er eher mit Liedern aus dem Folklore-Bereich unterwegs. Bei "DSDS" will er unter anderem herausfinden, ob er auch mit Pop-Musik beim Publikum gut ankommt. Dafür tritt er mit dem Song "Bailar Pegados" von Sergio Dalmar an.