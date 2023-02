"DSDS" 2023: Die Kandidaten und Lieder im 7. Casting am 4. Februar

Welche Kandidaten sind bei "DSDS" 2023 am 4. Februar dabei und welche Lieder haben sie mitgebracht? Alle Infos zum 7. Casting bei "DSDS" haben wir hier für Sie.

Am 4. Februar 2023 stand der siebte Sendetermin von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 bevor. Auch in Folge 7 stellten sich wieder diverse Kandidatinnen und Kandidaten der DSDS-Jury. In diesem Jahr nehmen neben Dieter Bohlen Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice Platz. Die laufende Staffel wird nach 20 Jahren DSDS die letzte sein. Die Übertragung übernimmt wie immer RTL.

Sie möchten gerne wissen, wer in Folge 7 von DSDS dabei war? Welche Kandidatinnen und Kandidaten haben ihr Gesangstalent unter Beweis gestellt? Welche Lieder wurden vorgetragen? Wer ist weiter und wer ist raus? Die Antworten und alle Infos zum 7. DSDS-Casting gibt es hier.

Die Kandidaten vom 4. Februar 2023: Wer ist weiter?

Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf

Fatih beschreibt sich selbst als offen, kommt bei seinen Freunden gut an und tanzt gerne. Er interessiert sich für Ästhetik und konnte die Jury nicht nur mit seinem auffälligen Look überzeugen, sondern auch mit seinem Gesang. Der 28-Jährige performte die Songs "Sure Thing" von Miguel und "Bruises" von Lewis Capaldi und erhielt ein Recall.

Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München

Zeno versuchte sein Glück mit dem Song "Strangers In The Night" von Frank Sinatra. Um die Stimme dreht sich in seinem Leben einiges. Er war nicht nur als Synchronsprecher aktiv, sondern singt außerdem in einem Gospelchor. Auch er hat die Jury überzeugt.

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Sem ist durch und durch ein Familienmensch. Er kommt ursprünglich aus Mallorca, lebt nun aber mit seiner Frau und seiner dreijährigen Tochter in Frankfurt. Jetzt möchte er mit der Musik durchstarten und hat die Jury mit dem Song "Pony" von Ginuwine für sich gewonnen.

Nico Grund (29) aus Köln

Nico ist 29 Jahre alt, kommt aus Köln und ist Physiker. Er besitzt mehrere Instrumente und spielt in seiner Freizeit häufig auf Hochzeiten. Nun stand er mit seiner Gitarre vor der Jury und performte seinen eigenen Song "Through My Eyes". Das hat der ury gefallen und Nico kann sich über ein Recall freuen.

Clara Stampf (21) aus Frankfurt

Clara kam in ihrem Leben bereits viel rum und hat unter anderem in Deutschland, Spanien und Großbritannien gelebt. Sie spielt in einer Band und ist Singer-Songwriterin. Clara war vor ihrem Auftritt nervös, war sich aber sicher, dass Dieter Bohlen eigentlich ein "Schätzchen" ist. Beim Casting sang sie "Toxic" von Melanie Martinez und konnte der Jury ebenfalls ein Recall entlocken.

Svenja Plaumann (22) aus Duisburg

Svenja ist 22 Jahre alt und kommt aus Duisburg. Sie singt selten vor anderen - was sich allerdings nun ändern soll. Die Katzenliebhaberin möchte ihren Job in einem Testzentrum aufgeben und voll für die Musik leben. Mit dem Song "Ja" von Silbermond gelang es ihr, eine Runde weiter zu kommen.

Kandidaten im 7. Casting von DSDS 2023: Wer ist raus?

Sandra Gninofoun-Lang (26) aus Stockach

Sandra ist im afrikanischen Kongo aufgewachsen, lebt nun aber seit sechs Jahren in Deutschland. Ursprünglich wollte sie in Deutschland studieren. Die 26-Jährige ist außerdem als Model aktiv und wollte die Jury mit ihrem Gesang und Tanz überzeugen. Sandra sang "Djadja" von Aya Nakamura, doch gereicht hat es für sie leider nicht.

Pascal Osterholt (26) aus Marl

Pascal ist Autist, geht aber offen mit seiner Diagnose um. Er möchte für gute Laune sorgen. Die Songauswahl war dafür schon mal passend. Pascal performte den Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin & Schürze. Bei seinem Auftritt bekam er tanzende Unterstützung von Katja, doch er erhielt kein Recall.

Andrea Krause (26) aus Essen

Andrea interessiert sich vor allem für die asiatische Kultur. Sie mag K-Pop und lernt begeistert Koreanisch. Neben der Musik ist Andrea auch offen fürs Tanzen. Beruflich ist sie Chemielaborantin. Andrea schaffte es mit dem Song "I Will Show You" von AILEE jedoch nicht in den Recall.

Daniel Fabian Cuan Orozco (28) aus Mannheim

Daniel hat den Song "Right Here, Right Now" vom High School Musical Cast vorgetragen. Der Sänger Giovanni Zarrella zählt zu seinen großen musikalischen Vorbildern. Am Wochenende singt Daniel gerne in Karaoke-Bars oder in einem Irish-Pub. Leider gelang es ihm nicht, die "Deutschland sucht den Superstar"-Bühne für sich zu gewinnen.

Melino Winterstein (23) aus Ingenheim

Melino tritt mit den Songs "If I Ain't Got You" von Alicia Keys und "Rock With You" von Michael Jackson vor die Jury. Er singt nach eigenen Angaben bereits seit seiner Kindheit, stand aber noch nie auf einer Bühne. Das änderte sich nun bei "DSDS" - doch er konnte die Jury nicht überzeugen.