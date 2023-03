"DSDS" heute am 11. März 2023: Kandidaten und ihre Lieder

"DSDS" 2023: Was sind die Kandidaten, Gruppen und ihre Lieder im Recall heute am 11.3.23? Hier finden Sie die Informationen zur Folge.

Das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten von DSDS 2023 wird immer kleiner: Heute am 11.3.23 wir das zweite Set vom Recall in Thailand gezeigt. Am Strand von Coconut Island werden die Teilnehmer in mehreren Gruppen antreten, um die DSDS-Jury 2023 aus Dieter Bohlen, Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi möglichst zu überzeugen.

Hier finden Sie einen Überblick darüber, welche Kandidaten in welchen Gruppen antreten - und welche Lieder sie mitgebracht haben. Am Ende wird es wieder heißen: Wer ist raus? Wer ist weiter?

Im Verlauf der weiteren DSDS-2023-Sendetermine werden nämlich immer mehr Kandidaten gehen müssen. Nach dem Recall 4 heute am 11.3.23 stehen noch zwei weitere Recall-Termine und drei Live-Shows an.

"DSDS" 2023: Kandidaten, Lieder und Gruppen heute am 11. März 2023

Die Kandidatinnen und Kandidaten von DSDS 2023 heute am 11. März 2023 treten in sieben Gruppen an und singen dabei unterschiedliche Lieder. Das sind die Teilnehmer und Lieder im Recall:

Lawa Baban (25) aus Gießen, Dilara Sabahat (17) aus Neumünster und Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon ( Schweiz ) mit dem Lied "Hold My Hand" von Lady Gaga

(25) aus Gießen, (17) aus und (19) aus ( ) mit dem Lied "Hold My Hand" von Lorent Berisha (19) aus Dierikon ( Schweiz ), Jaden Fischer (17) aus Bocholt und Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover mit dem Lied "Dancing On My Own" von Calum Scott

(19) aus ( ), (17) aus und (25) aus mit dem Lied "Dancing On My Own" von Calum Scott Monika Gajek (21) aus Salzgitter , Rose Ndumba (24) aus Essen und Olga Levit (29) aus Berlin mit dem Lied "SNAP" von Rosa Linn

(21) aus , (24) aus Essen und (29) aus mit dem Lied "SNAP" von Rosa Linn Isa Berisha (22) aus Salzgitter , Sidan Yilmaz (23) aus Altenholz und Felix Gleixner (27) aus Amberg mit dem Lied "Shape of You" von Ed Sheeran

(22) aus , (23) aus und (27) aus mit dem Lied "Shape of You" von Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe , Natalie Nock (29) aus Baden-Baden und Aileen Sager (23) aus Birkenfeld mit dem Lied " Dirty Dancing " von Glockenbach & ÁSDÍS

(19) aus , (29) aus und (23) aus mit dem Lied " " von Glockenbach & ÁSDÍS Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf , Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim und Jill Lange (22) aus Römerstein mit dem Lied "Ich hass Dich" von Nina Chuba & Chapo102

(28) aus , (24) aus und (22) aus Römerstein mit dem Lied "Ich hass Dich" von & Chapo102 Sem Eisinger (29) aus Frankfurt und David Leischik (27) aus Köln mit dem Lied "How Deep Is Your Love" von den Bee Gees

So sehen Sie den Recall in Thailand bei DSDS 2023 heute

Die Übertragung von DSDS 2023 gibt es aktuell immer am Samstag ab 20.15 Uhr auf RTL. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV bietet der Sender auf RTL+ auch online einen Live-Stream zum Recall von "Deutschland sucht den Superstar" an.

Die Folge lässt sich auch nachholen. Ebenfalls auf RTL+ werden nämlich immer ganze Folgen als Wiederholung angeboten. (sge)