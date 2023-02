"DSDS" 2023: Die Kandidaten und Lieder im 10. Casting am 15. Februar

Welche Kandidaten sind bei "DSDS" 2023 am 15. Februar dabei und welche Lieder haben sie mitgebracht? Alle Infos zum 10. Casting bei "DSDS" finden Sie hier.

Es ist wieder so weit: Schon der 10. Sendetermin von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 steht bevor, die Übertragung übernimmt wie gewohnt der Sender RTL. Auch in Folge 10 stellen sich verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten der "DSDS"-Jury vor. In dieser Staffel von " DSDS" besteht die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice. Nach zwanzig Jahren parkt RTL die Show auf dem Abstellgleis - es ist die vorerst letzte Staffel von "DSDS".

Sie möchten gerne wissen, wer in Folge 10 von "DSDS" dabei ist? Welche Kandidaten stellen diesmal ihr Gesangstalent unter Beweis? Und welche Lieder haben die Teilnehmer im Petto? Alle Infos zum 10. Casting von "DSDS" haben wir hier für Sie.

Das sind die Kandidaten und Lieder im 10. Casting bei "DSDS"

Jana Melina Eßer (23) aus Eberau, Österreich

Song: "Elefant" von LEA und "Toxic" von Melanie Martinez

Bereits mit 17 Jahren bekam Jana ihre Tochter und möchte nun, unterstützt von ganz viel Familienpower, all ihre Träume verwirklichen: Schauspielerin oder Sängerin werden und bei "DSDS" voll durchstarten! Mit ihren 1,82m Körpergröße hätte die Österreicherin wohl auch Model-Potential: "Wenn ich auf meine Größe angesprochen werde, nehme ich das als Kompliment". Jetzt heißt es also: Größe zeigen, beim Jurycasting alles geben und möglichst eine Runde weiterkommen!

Die junge Mutter Jana erfüllt sich bei "DSDS" einen Traum. Doch erhält sie den Recall-Zettel von der Jury? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Raffaela Raab (26) aus Wien, Österreich

Eigener Song: "Was du nicht willst"

Tierrechtsaktivistin Raffaela macht keine Kompromisse: Die 26-Jährige setzt sich entschlossen für das Thema Veganismus ein, kämpft mit Leib und Seele für Tierrechte und vermarktet sich selbst auf Social Media als "militante Veganerin". Kämpferisch will sie sich nun auch bei "DSDS" präsentieren, denn sie ist der Meinung: "Veganismus und Tierechte müssen in die Popkultur vordringen – und dafür ist "DSDS" eine riesige Plattform".

"DSDS"-Kandidatin Raffaela Raab bezeichnet sich selbst als "militante Veganerin". Hilft ihr ihre Entschlossenheit auch vor der Jury? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Germain Winter (27) aus Stuttgart

Song: "I’ll Never Love Again" von Lady Gaga (Pianoversion)

Germain hatte Mal ein Körpergewicht von 200 Kilo und schaffte es einer Magenverkleinerung, dass die Kilos purzelten. Von da an fasste er neuen Lebensmut und fand sein Glück in der Musik. Mit dem Jurycasting erfüllt er sich seinen großen Kindheitstraum. "Garantiert verkacke ich nicht vor Dieter Bohlen – ich habe Persönlichkeit!", ist er sich sicher. Noch weiß er jedoch nicht, dass das Casting eine Überraschung für ihn bereithält.

Nach seinem großen Gewichtsverlust fand "DSDS"-Kandidat Germain sein Glück in der Musik. Findet er auch sein Glück auf der Bühne und erhält ein Recall? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bastian Barry (30) aus Celle

Songs: "All Of Me" von John Legend und "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley

Bastian hat über zwanzig Jahre Ballett getanzt: "Ich liebe Ballett und habe dadurch sehr viel an Grundspannung und Beweglichkeit gelernt, was mir beim Singen und Tanzen enorm hilft". Musikalisch hat er ein Faible für die eher ruhigeren Töne und mag besonders gerne Balladen, Soul und Filmmusik. Vor der "DSDS"-Jury will er sich jedoch von seiner stimmungsvollen Seite zeigen und mit seinen beiden Songs vor großem Publikum überzeugen.

Bastian Barry ist begeisterter Ballett-Tänzer. Im 10. Casting stellt er sich bei "DSDS" auf die Bühne. Schafft er es auch, mit seiner Stimme zu überzeugen? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bobette Landu (27) aus München

Song: "Push The Button" von Sugababes

Sich zu präsentieren, hat die Brautstylistin schon durch vereinzelte Model-Jobs und ihre TV-Teilnahme beim "Bachelor" gelernt. Vor der Jury weht ein anderer Wind, doch Bobette hat keine Angst von dem Urteil: "Auf einer Skala von eins bis zehn ist meine Stimme eine zwölf!". So gibt es zwar keine Rose, aber vielleicht den begehrten Recall-Zettel als Belohnung.

Bobette war schon beim "Bachelor" dabei, doch sie weiß auch um ihr Gesangstalent. Damit will sie die Jury von "DSDS" in ihren Bann ziehen - ob ihr das auch gelingt? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Daniel Zimprich Del Castillo (22) aus Freiburg

Song: "La Vie En Rose" von Louis Armstrong

Die Musik der vergangenen Jahrzehnte hat es Daniel angetan: Er steht auf Swing, Jazz und Balladen aus den 40er und 50er Jahren, da ihn die Wärme der Songs und der Klang der alten Mikrophone begeistern. Um auch bei "DSDS" bestehen zu können, hat Daniel sein eigenes Geheimrezept von Yoga- und Atemübungen. Diese helfen ihm sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und locker vor die Jury zu treten. Ob es wohl mit nostalgischem Flair für den Recall reichen wird?

Daniel steht auf "Oldies" und hat den Swing im Blut. Das will er bei "DSDS" der Jury unbedingt beweisen. Ob er ein Recall bekommt? Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Felix Klement (25) aus Weiterstadt

Songs :"Supermodel" von Maneskin und "Fairytale" von Alexander Rybak

Der Betreiber eines Barbershop und Friseursalons hat eine große Fanbase auf TikTok und postet dort Comedy-Videos. Mit seinem extravaganten Kleidungsstil möchte er auch vor der "DSDS"-Jury ein Statement setzen: "Ich stehe gern im Mittelpunkt!" Wird Felix die von der DSDS-Jury die Aufmerksamkeit bekommen, die er sich wünscht?

Felix zeigt sich gerne extravagant - auch auf der Bühne bei "DSDS". Der Kandidat weiß wie er die Jury um die Finger wickeln kann, immerhin hat er bereits zahlreiche Follower auf TikTok. Ob es der Jury auch gefällt? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Magdalena Dominik (27) aus Essen

Song: "Young And Beautiful" von Lana Del Rey

Als kleines Kind fiel Magdalena in ein Lagerfeuer und zog sich schwere Verbrennungen zu. Um über die schmerzhaften Behandlungen und Hauttransplantationen hinwegzukommen, entdeckte sie die Musik als Therapie. Heute singt sie in einer Band und hat bereits eigene Songs und ein Musikvideo veröffentlicht. Ihre große Leidenschaft ist außerdem das Musical – da ist die "DSDS"-Bühne genau der richtige nächste Schritt zum Erfolg.

Musik als Therapie: So hat Magdalena die Musik für sich entdeckt. Entdeckt die "DSDS"-Jury auch ihr Talent? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Adriano Percoraro (21) aus Neuwied

Song: "You Raise Me Up" von Westlife

Adriano kommt aus einem Dorf mit 115 Einwohnern, doch für einen leidenschaftlichen Sänger hat das auch Nachteile: "Musik ist bei uns tatsächlich gar nicht verbreitet – man hat niemanden, mit dem man sein Hobby teilen kann". Er ist auch bei "DSDS", weil er sich erhofft, mit anderen gemeinsam Musik zu machen. Vom Dorf auf die "DSDS"-Bühne – gelingt der große Sprung für den ehrgeizigen Adriano?

Mit seiner Liebe zur Musik ist "DSDS"-Kandidat Adriano in seinem Heimatdorf manchmal sehr allein. Er hofft vorallem auf die Möglichkeit, gemeinsam Musik machen zu können - und natürlich ein Recall zu bekommen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Emily Unger (24) aus Burghausen

Song: "Whenever, Whenever" von Shakira

Emily liebt es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und möchte später gerne einmal Kinder- und Jugendtherapeutin werden. Am liebsten singt sie Balladen, doch ist gleichzeitig auch großer Salsa-Fan und liebt lateinamerikanische Musik: "Meine Hüfte ist locker und beweglich, besonders beim Salsa". Hat die Jury wohl auch so viel Rhythmus im Blut? Pietro Lombardi legt mit Emily gleich Mal eine flotte Sohle aufs Parkett.

Emiliy hat eine "lockere Hüfte", was sie der Jury auch sofort vorführt. Doch überzeugt auch die Stimme der "DSDS"- Kandidatin? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Leonard Greschl (22) aus Schwabach

Song: "Your Man" von Josh Turner

"Ich bin der perfekte "DSDS"-Kandidat, weil ich irgendwann der Bachelor sein will und bin auf jeden Fall ein Romantiker", sagt Leonard Greschl. Er schreibt seine eigenen Songs schon seit er 14 Jahre alt ist, meist emotionale, melancholische Musik mit tiefgründigen Texten. Seine tiefe Stimme ist eindeutig sein Markenzeichen, womit er nun auch bei den "DSDS"-Castings punkten will.